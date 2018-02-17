Önümüzdeki hafta Süper Lig’de Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, dün akşam çifte şok yaşadı...



Konya karşısına ceza sınırında çıkan Pepe ile Anderson Talisca gibi takımın en önemli yıldızları, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler ve derbide oynama şansını kaçırdılar. Pepe, ilk yarıda Skubic’e yaptığı sert hareketle sarı kartı gördü. Talisca ise ikinci yarının başında rakibinin ayağına bastığı gerekçesi ile hakem Alper Ulusoy tarafından sarı kartla cezalandırıldı.



MEDEL VE VİDA YAN YANA

Fenerbahçe’nin karşısına iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak olan Siyah-Beyazlı takımda gözler teknik direktör Şenol Güneş’e çevrildi... Pepe’nin yerine Domagoj Vida ilk 11 için ön plana çıkarken, tecrübeli teknik adamın savunma dörtlüsünün ortasında Vida ile Medel’i yan yana oynatması bekleniyor. Hücumda ise attığı ve attırdığı gollerle büyük katkı sağlayan Talisca’nın yokluğunda ilk aday Oğuzhan Özyakup...



Güneş’in dün şans vermediği Ozzie’yi, F.Bahçe derbisinde ilk 11’e alıp Brezilyalı yıldızın bölgesinde şans vermesi yüksek ihtimal olarak görünüyor.

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