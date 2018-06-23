Yeni sezonda teknik direktör Şenol Güneş’in yükünü hafifletecek bir yardımcı antrenör almak isteyen başkan Fikret Orman’ın temasları sonrası 3 isim ön plana çıkmıştı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre başkan Orman, gündeminde yer alan Guti, İlhan Mansız ve Mustafa Doğan ile görüşürken, Şenol Güneş de adı geçen isimlerle toplantı gerçekleştirdi. İlhan Mansız ve Mustafa Doğan’la Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme yapan deneyimli teknik adam, öğretmen kişiliğini göstererek ikiliyi adeta sınava aldı. Gerek takımla gerekse geçen sezonla ilgili olarak Mansız ve Doğan’dan fikir alan Güneş’in verilen yanıtlardan memnun kaldığı belirtildi. Şenol Güneş’in yeni sezon hazırlıkları başlamadan önce başkan Fikret Orman’la yapacağı toplantıda yardımcı teknik adamla ilgili son kararını açıklayacağı ifade edildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER