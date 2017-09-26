Beşiktaş'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kardeşinin kazada yaralandığını, taksisinin ağır hasarlı olduğunu gören taksi sahibi, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Etrafa küfürler savuran kişi, polis tarafından güçlükle gözaltına alındı.



DHA'nın haberine göre kaza, Beşiktaş Barbaros Bulvarı Ulus Yeni Yanyol'da saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Kaleli'nin kullandığı 34 FM 6490 plakalı otomobil, aşırı sürat ve dikkatsizlik nedeniyle önünde seyreden taksiye çarptı.



4 ARAÇ BİRBİRİNE GİRDİ



Çarpmanın etkisiyle duramayan taksi önünde seyreden otomobile çarpınca 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada taksi sürücüsü Yılmaz Akkaya ile müşterisi Ender Tamer yaralandı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.



POLİS TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI



Kazayı öğrenerek olay yerine gelen Serkan Akkaya, kardeşinin yaralandığını ve yeni aldıkları taksinin ağır hasar aldığını görünce sinir krizi geçirdi. Kaza yapanlara küfürler eden ve etrafa saldıran taksi sahibi polis tarafından yere yatırılarak gözaltına alındı.



Kazaya karışan sürücüler ve olay yerinde taşkınlık yapan Serkan Akkaya ifadeleri alınmak üzere Levent Polis Merkezine götürüldü.



YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPANDI



Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların çekilmesinden sonra normale döndü.

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