Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde hesaplar alt üst oldu! Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında zirve yarışını doğrudan ilgilendiren mücadelede Galatasaray'ın konuğu olan Beşiktaş'ta Alvaro Negredo sakatlandı!

Yüksek tempoda devam eden mücadelede net bir pozisyondan yararlanamayan Negredo, mücalede 30. dakikalar oynanırken sakatlandı. Oyuna devam edemeyen İspanyol santrfor oyundan çıkmak istedi. Teknik direktör Şenol Güneş, Alvaro Negredo'nun yerine oyuna Jeremain Lens'i dahil etti. Hollandalı futbolcunun oyuna girmesiyle Beşiktaş'ta santrfora Ryan Babel geçti.

Siyah-beyazlılarda maç öncesinde sakatlığı bulunan ve tam olarak iyileşemeyen Atiba Hutchinson da maç kadrosuna dahil edilmemişti.