Transferde hareketlilik yaşayan Beşiktaş'la ilgili olarak gündeme bir iddia daha düştü. Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın Cenk Tosun'un satılması durumunda Zlatan Ibrahimovic'i kadroya katmak istediğini iddia etti.

Erman Toroğlu,"Fikret Orman demiş ki 'Cenk'i iyi paraya satarsam, Ibrahimovic'i getireceğim.' Bunun geldiği yer, iyi bir yer. Gaz mı balon mu bilemem" ifadelerini kullandı. Geçen sezon Anderlecht maçında ağır bir sakatlık yaşayan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Ibrahimovic, Manchester United'la yaz aylarında 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. İsveçli golcünün sözleşmesi bu yaz sona erecek. Zlatan, bu sezon Manchester United formasıyla 6 maçta forma giydi ve 1 gol kaydetti.

COME TO BEŞİKTAŞ ÇILGINLIĞI

Erman Toroğlu'nun bu sözlerinin ardından Instagram'da Beşiktaş çılgınlığı yaşandı. Zlatan Ibrahimvoci'in çocukluk fotoğrafı ve İsveç Milli Takımı formasını giydiği bir pozu yan yana koyarak "Geleceği görmüşüm" ifadelerini kullanarak yaptığı paylaşımın altında binlerce "Come to Beşiktaş" yorumu yapıldı.

İlk olarak Chelsea'den ayrılacağı dönemde Diego Costa'nın Beşiktaş'la anılması üzerine çıkan "Come to Beşiktaş" gündemi, Pepe transferinde dikkat çekmişti. Beşiktaş, Pepe transferinde "Come to Beşiktaş"ı kullanmıştı. Ricardo Quaresma, Pepe'yi arayarak "Come to Beşiktaş" demiş ve bu video daha sonraki Alvaro Negredo, Jeremain Lens, Gary Medel gibi transferlerde de devam etmişti. Beşiktaş taraftarı diğer bir Manchester Unitedlı Marouane Fellaini'nin Instagram hesabına da "Come to Beşiktaş" yazıyor.

