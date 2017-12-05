8 | 10

Şu ana kadar bazı maçlarda istenilen performansı gösteremeyen ve Şenol Güneş tarafından da yedek soyundurulmaya başlanan Talisca için belirlenen 25 milyon Euro’yu veremeyeceklerini bildiren Orman’ın bu isteğini Portekiz kulübü başkanı Vieira değerlendireceğini söyledi.