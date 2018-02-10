Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Alman ZDF kanalı ile Bild Gazetesi muhabirleri Tolgay ile röportaj yapmak için İstanbul’a geldi.

Önceki akşam tesislerde yapılan görüşmede Tolgay, “Bayern Münih yalnız Almanya’nın değil dünyanın sayılı ekiplerinden. İşimiz kolay değil. Ama bu sezon şampiyonlar liginde gösterdiğimiz performansa bakarsak Beşiktaş’ın Bayern’i eleyecek gücü sahip olduğunu düşünüyorum. Üstelik Bayern eski gücünde değil” dediği öğrenildi.





Tolgay’ın Almanya’da 1 gol atmaları halinde yenilseler bile İstanbul’da taraftarın itici gücü ile rakiplerini eleyecek durumda olduklarını ve şansları eşit gördüğünü Alman medyasına söylediği ifade edildi.