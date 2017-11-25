Beşiktaş'tan altyapıya 6.5 milyon liralık yatırım

Beşiktaş ile sponsorluk anlaşmasına imza atan Vodafone, alanında bir ilk olan Vodafone Kara Kartal Hareketi ile Siyah-Beyazlı kulübe katkı sağlamaya devam ediyor. Vodafone’dan yapılan açıklamada, 2014’te hayata geçirilen Vodafone Kara Kartal Hareketi’nin 3. yılında, kulübe 6.5 milyon TL katkı sağladığı belirtildi. Siyah-Beyazlılar’ın buradan gelen kazancın tamamanını altyapıya aktaracağı ifade edilirken, bu parayla 8 bin krampon, 7 bin forma ve tesislere kuralacak 2 sahanın tüm maliyeti karşılanacak.

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