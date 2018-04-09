Anderson Talisca'nın satın alma opsiyonunu kullanmak isteyen Beşiktaş, Brezilyalı yıldızın yıllık ücretinde de artışa gidiyor.

Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlı kulüp, 31 Mayıs'a kadar satın alma opsiyonu geçerli olan Talisca için bu tarihe kadar 21 milyon euro'yu ödeyerek oyuncunun bonservisini almayı planlıyor.

Talisca için mali şartları zorlayan kulüp, öncelikli olarak oyuncuyu takımda tutmak adına ikna etmeye çalışıyor. Yöneticiler, Beşiktaş'ta kalmayı kabul etmesi durumunda Talisca'ya yeni bir teklif sunacak.

Mevcut sözleşmesinde yıllık 1,5 milyon euro kazanan Talisca'nın yeni mukaveleyle birlikte en az 2,5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

Anderson Talisca, Avrupa'nın büyük kulüplerinden teklif gelmemesi durumunda Beşiktaş'ta kalmaya sıcak bakıyor.