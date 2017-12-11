14 | 19

İstanbul'da kendilerini ateşli bir atmosferin beklediğini belirten Salihamidzic "İstanbul'da bizi çok alışılmadık ateşli bir atmosfer bekleyeceğini biliyoruz. Ancak Münih'te de benzer bir atmosfer olacak. Biz ileri bakıyoruz. İlk maçı sahamızda oynamak avantajlı bir durum olmasa da, güçlü bir takımız bunun üstesinden gelebiliriz" diye konuştu.