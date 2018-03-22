Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Altunay'ın bir dönem Beşiktaş'ta da görev yaptığı hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Türk basketboluna ve kulübümüze yıllarca hizmet veren duayen Cavit Altunay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Cavit Altunay'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Türk basketbol camiasına başsağlığı dileriz."