Beşiktaş’ta son dönemde gündem teknik direktör Şenol Güneş’in durumu...

Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; olaylı Fenerbahçe derbisi ile ilgili ‘kaldığı yerden devam’ kararı çıkması ve ardından gelen Galatasaray mağlubiyeti ile birlikte takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli teknik adamla ilgili ikinci başkan Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu...

Çebi, Sarı-Lacivertliler ile yaşadığı sorunun ardından derbide Sarı-Kırmızılı taraftarların da hedefi olan Güneş için, “Hocamız iki ezeli rakibi bir anda dost yaptı. İki taraf da bize karşı aynı söylemlerde bulundu. Ne mutlu bize” diye konuştu.

''AYRILMA GİBİ BİR DURUMU YOK''

Galatasaray maçı öncesi ve sonrası yaptığı açıklamalarla kafa karıştıran ve sezon sonunda Beşiktaş’tan ayrılacağı iddia edilen Şenol Güneş’in bu durulu ile ilgili de konuşan Çebi, şu ifadeleri kullandı: “Şu an itibarı ile böyle bir durum yok. Son yaşananlar hocamızı çok üzdü. Sürekli konuşuyoruz ve bana hiçbir zaman Beşiktaş’tan ayrılacağı yönünde bir şey söylemedi. Hatta yavaş yavaş yeni sezon planlarını bile yapıyoruz. Şenol Güneş, olaylı maçta yaşananlar ve sonrasında özellikle Aykut Kocaman ile Fenerbahçe camiasından gelen sözlere çok kırıldı. Hocamız sürekli bunların geçici olduğunu ve insanların kalplerinin kırılmaması gerektiğini söylüyor. Biraz dinlendiği zaman sorun olmaz.”