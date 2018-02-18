Beşiktaş Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Alman ekibi Bayern Münih ile deplasmanda karşılaşacakları 20 Şubat Salı günü Türkiye'deki Kartal Yuvası mağazalarında elde edilecek gelirin bir bölümünü Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Bayern Münih-Beşiktaş maçının yapılacağı salı günü Türkiye'deki tüm Kartal Yuvası mağazalarında elde edilecek cironun yüzde 10'unun Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacağı bildirildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemiz, milletimiz teröre karşı büyük ve tarihi bir mücadele sergiliyor. Mehmetçik, ülkemizin bekası için hem yurdumuzun dört bir yanında hem de yurt dışında canını ortaya koyarak terörle amansız bir mücadele içinde. Tüm yurtta kahraman askerlerimize destek en üst seviyede. İşte böyle kritik bir dönemde, Beşiktaş'ımız da 20 Şubat Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih deplasmanında ülkemizi temsil etmek için sahaya çıkacak. Bu önemli günde tüm sporseverlerin takımımıza desteğinin de en üst seviyede olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin aynı zamanda en büyük sivil toplum organizasyonlarından biri olan kulübümüz, salı günü tüm Türkiye'deki Kartal Yuvası mağazaları cirosunun %10'unu Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacak. Bu kampanyamız ile teröre karşı canını ortaya koyan kahraman askerlerimize moral desteği sağlamak amacındayız."