Beşiktaş'ta geçtiğimiz hafta oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle yarıda kalan Fenerbahçe derbisi ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu’nun vereceği karar merakla bekleniyor... Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre siyah-Beyazlı yöneticiler çıkacak her türlü karara karşı nasıl bir yaklaşım gösterecekleri ile ilgili çalışmalarını yaparken başkan Fikret Orman ilk hamleyi, Divan Kurulu’nun olağanüstü toplantıya çağırarak yaptı. Çarşamba günü TFF’nin kararı açıklamasının ardından Divan Kurulu üyeleri ile birlikte bir gün sonra durum değerlendirmesi yapmak isteyen Orman’ın, maçın kaldığı yerden devam etmesi kararı çıkması halinde Divan’da karşılaşmaya çıkıp çıkmama durumunu oylamaya sunmayı planlıyor.

ORMAN’IN ENDİŞELERİ VAR



Beşiktaş yönetimi yapacağı hamleler için şimdiden hazırlıklarını yaparken camianın ileri gelenleri ve büyük bir bölümü hükmen galibiyet çıkmaması halinde maça yeniden çıkılmaması taraftarı. Ancak her şeye rağmen başkan Fikret Orman’ın maça çıkmama konusu ile ilgili bazı tereddütleri var. Şampiyonluk yarışında takımın zarar görmemesini isteyen ve kimseyi karşısına almak istemeyen Orman bu nedenle akıllıca karar vermek istiyor.