Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe'yle oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'yla ilgili bir açıklama yaptı.
İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:
"Türkiye’nin en köklü kulübü Beşiktaş, FIFA ve UEFA'nın “adil oyun” kurallarına da her zaman koşulsuz desteğiyle öncü bir kulüptür.
Futbolun iyi ve güzel yanlarını ortaya çıkarmak Türk Futbol Camiasının tüm aktörlerinin görevidir.
Taraftarından basınına, kulüplerden Türkiye Futbol Federasyonu'na kadar Türk Futbolu’nun gelişmesi ancak herkesin iyiyi örnek alması ve adaletli olmasıyla sağlanabilir.
Ancak maalesef ki; Fenerbahçe ile oynadığımız ve arzu etmediğimiz gelişmelerin yaşandığı son karşılaşmanın ardından gerek PFDK’ya yapılan sevklerde, gerekse kamuoyunda yapılan yorumlarda adil olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır.
Sahadaki futbolcular yanlış yapabilir, karşılığında cezalar verilebilir. Ancak adil olunmaz ise, birbirine benzer durumlarda farklı kararlar alınır ise bu sadece cezadan etkilenen kurumun değil, Türk Futbolu’nun zararına bir gelişmedir.
Bugün Quaresma'ya yönelik yapılan eleştirilerde haklılık payı vardır, ancak bu haklılık payı linç girişimi ile karıştırılmamalıdır.
Quaresma'ya karşı sergilenen linç halinin, arka planda Fenerbahçeli futbolcuların hatalarını gölgeleme tavrına dönüşmesi de dikkatlerden kaçmayacak kadar belirgindir.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili kurullarının cezalarda orantılı ve adil olma gerçeğinden uzaklaşması halinde, futbolumuza vereceği hasarlar tarif edilemez...
Kimi kulüplerin Beşiktaşlı kimliğine sahip oldukları gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na yönelik ön yargılı söylemleri ne kadar haksızlık ise, 'Beşiktaş'ı korumuyoruz, bakın ekstra cezalar veriyoruz" şeklinde anlaşılabilecek yaklaşımların da adil oyun kurallarına bağlılığı zedeleyeceği unutulmamalıdır.
Tarafsızlık algısı yaymak için cezaları normalin üzerinde vermek bir çözüm yolu değildir.
Suç var ise elbette ki ceza da vardır. Ancak abartılı cezalar adaleti zedeler, önyargıları büyütür ve başka mağduriyetler yaratır.
Mağduriyet var ise adalet mekanizması doğru işlememiş demektir.
Talisca'ya yapılan haksızlık herkesin malumudur. Caner konusu hala hafızalardadır.
Dünya futbolunda eşi benzeri görülmemiş (bundan sonra da bir daha görülemeyecek) bir şekilde Caner’e verilen cezadan sonra benzer ve daha ağır eylemlere aynı şekilde ceza verilmemiş olması TFF ve ilgili kurullarının kamuoyu nezdinde daha çok eleştirilmesine sebebiyet vermektedir.
Quaresma'ya olması gerekenden daha ağır bir ceza verme girişiminin, Türk Futbolu’na olumlu değil, olumsuz sonuçları olacaktır.
Futbol Ailesinin tüm paydaşlarının aklı selim davranması, iyiyi ve güzeli öne çıkartıp, adil oyun kurallarına bağlılığı sergilemesi, adaletli olması ve kötü sonuçlar verecek abartılı davranışlardan kaçınması herkesin yararınadır.
Kamuoyuna saygılarımızla sunarız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.