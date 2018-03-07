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Beşiktaş'ın yaptığı savunmanın en can alıcı noktası ise Quaresma'ya verilen cezanın tamamen iptal edilmesi ve kabul edilmemesi halinde de 1 maça düşürülmesi olarak göze çarpıyor.Siyah beyazlıların Tahkim Kurulu´ndan diğer istekleri ise önceki maddelerde istenilen kaldırma ve 1 maça düşürme seçeneğinin kabul görmemesi halinde indirim yapılarak ileri bir tarihe ertelenmesi isteği.