Devre arası kampını Antalya'da gerçekleştiren Beşiktaş'ta ikinci başkan Ahmet Nur Çebi, transferler çalışmaları hakkında konuştu. A Spor'a açıklamalarda bulunan Çebi, Cyle Larin transferinin son durumu anlattı:

"Kendisiyle yapılan görüşmeler tam anlamıyla bitmedi. Kulübüyle ilgili kısımlar henüz tamamlanmadığı için görüşmeler devam ediyor. İnşallah olumlu bir sonuç çıkar."

BİR BAKIŞTA CYLE LARIN!



Doğum tarihi: 17 Nisan 1995

Doğduğu il: Brampton, Ontario (Kanada)

Boyu: 1,88 m

Uyruğu: Kanada / Jamaika

Mevki: Forvet - Santrafor

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 3,50 milyon €

Performans: 89 maç 44 gol 8 asist

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Cyle Larin

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