DEMBA BA ÇİN YOLCUSU
Yeni sezonda Negredo'nun yerine Beşiktaş'ın forvete transfer etmeye düşündüğü Demba Ba'nın Çin Ligi'ne dönmeye hazırlandığı belirtildi.
Bu sezon Asya Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde elenerek büyük hayal kırıklığı yaratan Hulk'un forma giydiği ve teknik direktörlüğünü Vitor Pereira'nın yaptığı Shangai SIPG, Demba Ba transferinde aşama kaydetti.
Çin basınında yer alan habere göre 33 yaşındaki golcü futbolcu, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Shanghai SIPG takımıyla 3 yıllık anlaşma sağladı.
Demba Ba'nın yapacağı 3 yıllık sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon euro ücret kazanacağı belirtildi.
EMRE AKBABA İÇİN TAKAS TEKLİFİ
Transferde para harcamaktan çok elinde bulunan ancak yararlanamadığı oyuncuları kullanma politikasıyla hareket eden Beşiktaş yönetimi harekete geçti.
Kartal’ın kadrosunda görmek istediği Alanyaspor’un genç oyuncusu Emre Akbaba hedefteki ilk isim. Alanyaspor’un 5 milyon euro istediği bu oyuncu için Beşiktaş son derece cazip bir takas önerisinde bulunacak. Yönetimin aldığı karara göre Emre’ye karşılık Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz üçlüsü gözden çıkartılmış durumda. Ancak Wagner Love’ın aldığı sezonluk ücreti Alanyaspor cephesinin kabul etme ihtimali zor. Wagner Love, sezonluk 2 milyon euro garanti para alıyor.
(Akşam)
BAŞAKŞEHİRLİ 2 YILDIZ BEŞİKTAŞ'IN HEDEFİNDE
Geride bıraktığımız sezonda hedeflerinden oldukça uzak kalan Siyah- Beyazlılar, transfer çalışmalarına hız verdi.
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda Başakşehir’in yıldız futbolcusu Emmanuel Adebayor’u listesine alan Beşiktaş, Togolu golcünün şartlarını araştırmaya başladı. Siyah-Beyazlılar, yine Başakşehir’in yıldızı ve Süper Lig’in asist kralı Edin Visca’ya da gözünü dikti. Boşnak futbolcunun da maliyetini araştıran Beşiktaş, bu isimler için Turuncu-Lacivertliler’in kapısını çaldı.
Yıldız futbolculara talip olduklarını belirten Siyah-Beyazlı yöneticiler, Başakşehir’e hem takasta oyuncu verebileceğini hem de bir miktar bonservis bedeli ödeyebileceğini iletti. Turuncu-Lacivertli ekibin, en kısa zamanda Beşiktaş’a geri dönüş yapacağı öğrenildi.
(Fanatik)
BEŞİKTAŞ, SALİH ÖZCAN'I TRANSFER ETTİ İDDİASI
Beşiktaş'ta gözler Anderson Talisca'dan doğan boşluğu kimin dolduracağına çevrilmiş durumda.
Frankfurt'ta forma giyen Fas asıllı Alman U-21 Milli Takımı'nda forma giyen Aymen Barkok. Torino'nun da peşinde koştuğu 1998 doğumlu oyun kurucu Beşiktaş'ın gündemine bizzat Fabian Ernst tarafından getirildi..
Öte yandan gurbetçi oyuncuları kadrosuna katarak yeni bir toparlanma sürecine girmeye hazırlanan Beşiktaş'ın ilk imzayı Salih Özcan'a attırdığı iddia edildi. Bu sezon yaşadığı kötü gidişin ardından Bundesliga'dan düşen Köln'de forma giyen 1998 doğumlu Salih'in İstanbul'da oynamaya karar verdi..
Gurbetçi yıldız, bu kararını Köln kulübünün yöneticileriyle de paylaştı. Siyah-beyazlıların Salih Özcan için Köln'e 750 bin euro ödeyeceği, Almanya'ya dönmek isterse Salih için ilk görüşülecek kulübün Köln olacağı öğrenildi..
(Fotomaç)
STURRIDGE, "COME TO BEŞİKTAŞ" ÇAĞRISINI BEKLİYOR
Beşiktaş'ın transfer listesindeki forvet adaylarından biri olan Daniel Sturridge'in, kendisine çağrı yapılmasını beklediği ortaya çıktı.
İngiliz oyuncunun bağlı olduğu menajerlik şirketinin Türkiye temsilcisi Hasan Eken'den de iddiaları doğrular bir açıklama geldi.
Eken, "Koşullar oluşur ve taraftarlar da onu isterse Sturridge Türkiye'de oynayabilir" diyerek adeta oyuncunun yeni bir "Come to Beşiktaş" kampanyası beklediğini ima etti.
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, THOMASSON'UN MENAJERİYLE GÖRÜŞECEK
Transferde ince eleyip sık dokuyan Kara Kartal, orta sahaya Nantes ile sözleymesi sona eren Adrien Thomasson'u düşünüyor.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, genç yıldız için teknik direktör Şenol Güneş'in de onayını aldı.
Orman'ın önümüzdeki günlerde Thomasson'un menajeri ile bir araya gelip transferi şekillendirmesi bekleniyor.
(Takvim)
BEŞİKTAŞ'TA VEDA DÖNEMİ
Beşiktaş, 250 milyon TL'yi bulan futbolcu maaşlarını 150 milyon TL'ye çekmek için harekete girdi.
Ancak yıldız oyuncularla görüşen yönetim, olumsuz yanıt aldı.
Alvaro Negredo, Vagner Love, Jeremain Lens, Domagoj Vida ile görüşen yönetim bu oyunculardan indirim istedi ama red cevabı aldı. Bunun üzerine Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, bu oyuncularla yolları ayırma kararı aldı.
Eğer bu isimlere cazip bir teklif gelirse satılacak. Özellikle Negredo, Lens, ve Love'ın performansından memnun olmayan yönetimin bu 3 ismi elden çıkarması bekleniyor.
(Skorer)
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