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Kartal’ın kadrosunda görmek istediği Alanyaspor’un genç oyuncusu Emre Akbaba hedefteki ilk isim. Alanyaspor’un 5 milyon euro istediği bu oyuncu için Beşiktaş son derece cazip bir takas önerisinde bulunacak. Yönetimin aldığı karara göre Emre’ye karşılık Wagner Love, Mustafa Pektemek ve Aras Özbiliz üçlüsü gözden çıkartılmış durumda. Ancak Wagner Love’ın aldığı sezonluk ücreti Alanyaspor cephesinin kabul etme ihtimali zor. Wagner Love, sezonluk 2 milyon euro garanti para alıyor.

(Akşam)