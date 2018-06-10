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BEŞİKTAŞ'TAN FERDİ KADIOĞLU İÇİN 1,1 MİLYON EURO

Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Hollanda'da Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu. Hollanda ekibinin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euro bonservisi bedeli istediği, yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'ın ise 1,1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Kadıoğlu'nun Hollandalı menajeri, rakamı çok aşağıları çekmesi nedeniyle Baki Mercimek'in bu transfer görüşmesini yürütmesinden rahatsız. Hollandalı menajer, bu nedenle Beşiktaş Kulübü'nün kendileri irtibata geçmesini talep etti. Beşiktaş kulübü ise, bu transfer için yetki verdiği Baki Mercimek'in yaşanan sorunu ortadan kaldırmasının ardından Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu için resmi teklifi gönderecek..

(Fotomaç)