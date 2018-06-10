KLAASSEN ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A
Beşiktaş, Everton’ın Hollandalı yıldızı Davy Klaassen için çalışmalarını hızlandırdı
OPSİYON BEDELİ ÇOK YÜKSEK
İngiliz kulübünün kadrosında düşünmediği Hollandalı starı vermeye sıcak baktığı ancak 2 taraf arasındaki tek sorunun satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Everton opsiyon bedeli olarak 20 milyon Euro belirledi..
AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR
Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'da yaşanan durumun tekrarlanmaması için yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirlendi. Bu gerçekleştiği an bu transferde tüm pürüzler giderilmiş olacak.
YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK
Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Everton'da forma giyme şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun ise Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı..
(Takvim)
Ara transfer döneminde Cyle Larin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın bir Kanadalı daha almaya hazırlandığı iddia edildi.
Kanada basınından Daily Hive, Siyah Beyazlılar'ın Vancouver Whitecaps forması giyen Alphonso Davies ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.
Davies'i radarına alan kulüpler arasında Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea'nin de olduğu kaydedildi.
(Fanatik)
FİKRET ORMAN, ANSARIFARD'I SORDU
Kostas Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis’i ikna ettiği iddia edilen Fikret Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard.
Marinakis’in “herkesi satabilirim” demesine üzerine Orman’ın Fortounis’ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği Yunan Başkan’ın ise, “onun için Rusya’yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak” cevabı aldığı gelen bilgiler arasında.
(Fotospor)
STUTTGART, TOLGAY İÇİN FİYAT YÜKSELTTİ
Beşiktaş’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor.
Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Stuttgart, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menacerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi.
KLASSEN İÇİN YAPILAN TEKLİF KABUL EDİLDİ
Beşiktaş Yönetimi transferde rotayı öncelikle Klaassen'e çevirdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak için İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Klaassen'i ilk hedef alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için resmi teklifi yaptı. Bu öneri Everton tarafından kabul edildi.
Geçen sezon Maviler’de 17 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, İngiliz temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.
Ada temsilcisinin, forma şansının az olması sebebiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Klaassen’i Siyah- Beyazlılar’a kiralamaya sıcak baktığı konuşulurken bu konuda gelecek hafta resmi gelişmelerin olması bekleniyor.
Siyah-Beyazlılar, hem gole hem de asiste yönelik bir oyun anlayışı bulunan Klaassen’i transfer edip, Jose Sosa’nın ardından takımda oluşan ‘Maestro’ eksiğini kapatmak istiyor. Başarılı futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabilecek olması sebebiyle Kara Kartal’a yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.
(Fanatik)
"TALISCA'YI İYİ Kİ ALMAMIŞIZ"
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, Guangzhou Evergrande’ye 6 aylığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun durumunu değerlendirdi, “Hani Benfica birçok kulüple görüşüyordu. Ne oldu da o kulüpler birden bire vazgeçtiler. İyi ki Talisca’nın bonservisini almamışız. Yoksa 21 milyon euro gibi çok ağır bir yükün altına girmiş olacaktık” dedi.
BEŞİKTAŞ'TA SANTRFORA YENİ ADAY
Son birkaç gündür Umut Güner’in Milano’da İtalyan bir menajerle önemli bir santrfor için görüşme yaptığı iddiaları dolanıyordu. O iddiaların sonunda Güner’İn görüştüğü menajerin Renzo Contratto olduğunun ortaya çıkmasıyla ismin üzerindeki sis perdesi de kalktı.
Güner’in, Milano’da Bologna’dan ayrılması gündemde olan Milan ve Roma’nın eski santrforu Mattia Destro için görüştüğü iddiası yoğunlaştı. İlerleyen günlerde Destro ile ilgili sürpriz gelişmelerin olabileceği de gelen bilgiler arasında.
(Fotospor)
ŞENOL GÜNEŞ, UMUT BOZOK'U İSTİYOR
Fransa 2’nci Liginde 36 maçta attığı 24 golle takımı Nimes’i 1’nci lige çıkaran Umut Bozok konusunda Beşiktaş yönetimi planlama yapıyor…
Her zaman Türk oyuncularla çalışmayı tercih eden Şenol Güneş, 22 yaşındaki golcünün maliyetinin uygun olması durumunda kadrosunda görmek istediğini söyledi. Oyuncunun menajerleriyle yapılan değerlendirmede Nimes’in 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteyeceği, 3.5-4 milyon euro civarında bir rakama gelinmesi durumunda Umut’un alınması kararı çıktı.
(Fotospor)
TALISCA GERÇEKLERİ...
6 aylığına Çin'e kiralanan Talisca'da yaşananlar ortaya çıktı.
Brezilyalı oyuncunun menajerleri ve kendisi, Benfica ile iş birliği içinde Beşiktaş'ı tuzağı düşürmek için çok çalıştı. Talisca'nın Liverpool, Juventus, Roma, M.United gibi kulüpler tarafından istendiği söylentisi yayıldı. Ardından da Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması için görüşmelere geçildi. Menajerler, Siyah-Beyazlı kulübe, "21 milyona al, 30'a sat. Bak çok fazla isteyeni var" diye öneri getirdi.
Akşam'ın haberine göre başkan Fikret Orman da bu teklife sıcak baktı, "Tamam biz satın alma opsiyonunu kullanalım ancak siz o alıcı kulüplerden bir taahhütname getirin. Veya satışa dair kaparo verin. En azından o kulüpten bir resmi talep mektubu getirin" karşılığını verdi.
Ancak menajerlerden olumlu dönüş olmadı. Orman bu defa, "Bırakın 30 milyon euroyu, 1 milyon euroyu, 22'ye de satmaya razıyız. Hadi alıcı bulun" teklifi yaptı. Ancak yine dedikodu dışında bir teklif gelmedi
Menajerler bu süreçte Beşiktaş'a sezonluğu 3 milyon eurodan 5 yıllık kontrat teklif etti. Ancak Beşiktaş süreci izleme kararı aldı ve son gün yapılan yönetim toplantısında, Talisca'nın opsiyonunun kullanılmamasına karar verildi.
(Akşam)
RAFAEL'İN ALTERNATİFİ LANG
Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferine öncelik vermiş durumda. Geçen sezon sakatlıklar yaşayan Gökhan Gönül'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim 3 adayı gündeme aldı. İlk sırada Lyon'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, Fransa'ya giderek Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
İLK ADAY RAFAEL
Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Lyon'un takımda düşünmediği Rafael, düşük bir bonservisle kadroya katılması hedefleniyor. Olmazsa rota Basel'den Michael Lang'a çevrilecek. 27 yaşındaki sağ bek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da Real Madrid'den Faslı Achraf Hakimi. Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda bulunmaları, Beşiktaş açısından dezavantaj teşkil ediyor..
(Fotomaç)
Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son olarak 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzon forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın, siyah-beyazlılara önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması, boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi.
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ'TAN FERDİ KADIOĞLU İÇİN 1,1 MİLYON EURO
Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Hollanda'da Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu. Hollanda ekibinin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euro bonservisi bedeli istediği, yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'ın ise 1,1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Kadıoğlu'nun Hollandalı menajeri, rakamı çok aşağıları çekmesi nedeniyle Baki Mercimek'in bu transfer görüşmesini yürütmesinden rahatsız. Hollandalı menajer, bu nedenle Beşiktaş Kulübü'nün kendileri irtibata geçmesini talep etti. Beşiktaş kulübü ise, bu transfer için yetki verdiği Baki Mercimek'in yaşanan sorunu ortadan kaldırmasının ardından Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu için resmi teklifi gönderecek..
(Fotomaç)
FABRI'YE ZAM YOK
Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor. Nedeni ise Fabri'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.
(Fotomaç)
QUARESMA: OCAK'TA YALVARIR
Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın sözleşmesini uzattığı ve 40 milyon euro serbest kalma bedeli yazdırdığı Talisca'ya yılda 2.5 milyon euro vermeyi vadettiği, bu rakamın da genç oyuncuyu mutlu etmediği belirtildi.
Guangzhou'nun 6 ay kiralama için Benfica'ya 4 milyon euro, Talisca'ya da 5 milyon euro vereceği bildirildi.
Guangzhou'nun ayrıca Ocak'ta Talisca için 35 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı, bu sayede Çin hükümetinin getirdiği vergi yükünü seneye bırakacağı iddia edildi.
Anderson Talisca'nın 6 aylık kiralık olarak Çin'e gitmesi, Şenol Güneş'i şok ederken, Quaresma'yı da kızdırdı. Güneş, ligin son maçında "Cenk Tosun'a rakip olacak" diyerek İngiltere'ye gideceğini ifade ettiği Talisca için "Kendine yazık etti" yorumunu yaptı..
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