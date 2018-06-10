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Beşiktaş transfer haberleri

10.06.2018 - 12:11 | Güncelleme:

Yeni sezonu erken açacak olan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak isteyen Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül ile forma rekabetine girecek bir sağ bek için de çalışmalarını sürdürüyor. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler...

  • 1 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    1 | 34

    KLAASSEN ADIM ADIM BEŞİKTAŞ'A

    Beşiktaş, Everton’ın Hollandalı yıldızı Davy Klaassen için çalışmalarını hızlandırdı

  • 2 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    2 | 34

    OPSİYON BEDELİ ÇOK YÜKSEK

    İngiliz kulübünün kadrosında düşünmediği Hollandalı starı vermeye sıcak baktığı ancak 2 taraf arasındaki tek sorunun satın alma opsiyonu olduğu ortaya çıktı. Everton opsiyon bedeli olarak 20 milyon Euro belirledi.. 

  • 3 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    3 | 34

    ​AŞAĞI ÇEKMEYE ÇALIŞIYORLAR

    Beşiktaş Yönetimi'nin Talisca'da yaşanan durumun tekrarlanmaması için yüksek opsiyon bedelini aşağı çekmeye çalıştığı belirlendi. Bu gerçekleştiği an bu transferde tüm pürüzler giderilmiş olacak.

  • 4 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    4 | 34

    ​YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

    Beşiktaş'ın 25 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon Euro bedelle 2 yıllığına kiralayacağı öğrenildi. Everton'da forma giyme şansı bulamayan Hollandalı oyuncunun ise Beşiktaş'a yeşil ışık yaktığı ortaya çıktı..

    (Takvim) 

  • 5 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    5 | 34

    Ara transfer döneminde Cyle Larin'i kadrosuna katan Beşiktaş'ın bir Kanadalı daha almaya hazırlandığı iddia edildi.

  • 6 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    6 | 34

    Kanada basınından Daily Hive, Siyah Beyazlılar'ın Vancouver Whitecaps forması giyen Alphonso Davies ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazdı.

  • 7 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    7 | 34

    Davies'i radarına alan kulüpler arasında Manchester United, Liverpool, Arsenal ve Chelsea'nin de olduğu kaydedildi.

    (Fanatik) 

  • 8 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    8 | 34

    FİKRET ORMAN, ANSARIFARD'I SORDU

    Kostas Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis’i ikna ettiği iddia edilen Fikret Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard.

  • 9 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    9 | 34

    Marinakis’in “herkesi satabilirim” demesine üzerine Orman’ın Fortounis’ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği Yunan Başkan’ın ise, “onun için Rusya’yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak” cevabı aldığı gelen bilgiler arasında. 

    (Fotospor) 

  • 10 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    10 | 34

    STUTTGART, TOLGAY İÇİN FİYAT YÜKSELTTİ

    Beşiktaş’ın başarılı ön liberosu Tolgay Arslan, transfer döneminde ön plana çıkan isimler arasında yer almaya devam ediyor.

  • 11 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    11 | 34

    Geçen sezondan beri Tolgay için girişimlerde bulunan ancak 5 milyon Euro’dan yükseğe çıkmaması sebebiyle istediğini alamayan Stuttgart, yine devreye girdi. Stuttgart’ın son olarak Kara Kartal’ın kapısını menacerler aracılığıyla çaldığı ve 7 milyon Euro önerdiği öğrenildi. 

  • 12 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    12 | 34

    KLASSEN İÇİN YAPILAN TEKLİF KABUL EDİLDİ

    Beşiktaş Yönetimi transferde rotayı öncelikle Klaassen'e çevirdi. Talisca'nın boşluğunu doldurmak için İngiliz ekibi Everton'da forma giyen Klaassen'i ilk hedef alan Siyah-Beyazlı yönetim bu oyuncuyu 2 yıllığına kiralamak için resmi teklifi yaptı. Bu öneri Everton tarafından kabul edildi. 

  • 13 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    13 | 34

    Geçen sezon Maviler’de 17 karşılaşmaya çıkan 25 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için düğmeye basan Beşiktaş Yönetimi, İngiliz temsilcisiyle resmi görüşmelere başladı.

  • 14 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    14 | 34

    Ada temsilcisinin, forma şansının az olması sebebiyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Klaassen’i Siyah- Beyazlılar’a kiralamaya sıcak baktığı konuşulurken bu konuda gelecek hafta resmi gelişmelerin olması bekleniyor.

  • 15 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    15 | 34

    Siyah-Beyazlılar, hem gole hem de asiste yönelik bir oyun anlayışı bulunan Klaassen’i transfer edip, Jose Sosa’nın ardından takımda oluşan ‘Maestro’ eksiğini kapatmak istiyor. Başarılı futbolcunun da daha fazla forma şansı bulabilecek olması sebebiyle Kara Kartal’a yeşil ışık yaktığı konuşuluyor.

    (Fanatik) 

  • 16 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    16 | 34

    "TALISCA'YI İYİ Kİ ALMAMIŞIZ"

    Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; siyah-beyazlı idareciler, Guangzhou Evergrande’ye 6 aylığına kiralanan Brezilyalı oyuncunun durumunu değerlendirdi, “Hani Benfica birçok kulüple görüşüyordu. Ne oldu da o kulüpler birden bire vazgeçtiler. İyi ki Talisca’nın bonservisini almamışız. Yoksa 21 milyon euro gibi çok ağır bir yükün altına girmiş olacaktık” dedi.

  • 17 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    17 | 34

    BEŞİKTAŞ'TA SANTRFORA YENİ ADAY

    Son birkaç gündür Umut Güner’in Milano’da İtalyan bir menajerle önemli bir santrfor için görüşme yaptığı iddiaları dolanıyordu. O iddiaların sonunda Güner’İn görüştüğü menajerin Renzo Contratto olduğunun ortaya çıkmasıyla ismin üzerindeki sis perdesi de kalktı.

  • 18 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    18 | 34

    Güner’in, Milano’da Bologna’dan ayrılması gündemde olan Milan ve Roma’nın eski santrforu Mattia Destro için görüştüğü iddiası yoğunlaştı. İlerleyen günlerde Destro ile ilgili sürpriz gelişmelerin olabileceği de gelen bilgiler arasında. 

    (Fotospor)

  • 19 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    19 | 34

    ŞENOL GÜNEŞ, UMUT BOZOK'U İSTİYOR

    Fransa 2’nci Liginde 36 maçta attığı 24 golle takımı Nimes’i 1’nci lige çıkaran Umut Bozok konusunda Beşiktaş yönetimi planlama yapıyor… 

  • 20 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    20 | 34

    Her zaman Türk oyuncularla çalışmayı tercih eden Şenol Güneş, 22 yaşındaki golcünün  maliyetinin uygun olması durumunda kadrosunda görmek istediğini söyledi. Oyuncunun menajerleriyle yapılan değerlendirmede Nimes’in 6 milyon euro civarında bir bonservis bedeli isteyeceği, 3.5-4 milyon euro civarında bir rakama gelinmesi durumunda Umut’un alınması kararı çıktı. 

    (Fotospor)

  • 21 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    21 | 34

    TALISCA GERÇEKLERİ...

    6 aylığına Çin'e kiralanan Talisca'da yaşananlar ortaya çıktı.

     

  • 22 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    22 | 34

    Brezilyalı oyuncunun menajerleri ve kendisi, Benfica ile iş birliği içinde Beşiktaş'ı tuzağı düşürmek için çok çalıştı. Talisca'nın Liverpool, Juventus, Roma, M.United gibi kulüpler tarafından istendiği söylentisi yayıldı. Ardından da Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanması için görüşmelere geçildi. Menajerler, Siyah-Beyazlı kulübe, "21 milyona al, 30'a sat. Bak çok fazla isteyeni var" diye öneri getirdi.

  • 23 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    23 | 34

    Akşam'ın haberine göre başkan Fikret Orman da bu teklife sıcak baktı, "Tamam biz satın alma opsiyonunu kullanalım ancak siz o alıcı kulüplerden bir taahhütname getirin. Veya satışa dair kaparo verin. En azından o kulüpten bir resmi talep mektubu getirin" karşılığını verdi.

  • 24 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    24 | 34

    Ancak menajerlerden olumlu dönüş olmadı. Orman bu defa, "Bırakın 30 milyon euroyu, 1 milyon euroyu, 22'ye de satmaya razıyız. Hadi alıcı bulun" teklifi yaptı. Ancak yine dedikodu dışında bir teklif gelmedi

  • 25 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    25 | 34

    Menajerler bu süreçte Beşiktaş'a sezonluğu 3 milyon eurodan 5 yıllık kontrat teklif etti. Ancak Beşiktaş süreci izleme kararı aldı ve son gün yapılan yönetim toplantısında, Talisca'nın opsiyonunun kullanılmamasına karar verildi.

    (Akşam) 

  • 26 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    26 | 34

    RAFAEL'İN ALTERNATİFİ LANG

    Beşiktaş yönetimi, sağ bek transferine öncelik vermiş durumda. Geçen sezon sakatlıklar yaşayan Gökhan Gönül'ün alternatifi olmadığı için sol ayaklı Adriano bu bölgede görev almıştı. Bu sorunla bir daha karşı karşıya kalmak istemeyen yönetim 3 adayı gündeme aldı. İlk sırada Lyon'dan Rafael ön plana çıkıyor. Yönetimin, Fransa'ya giderek Brezilyalı oyuncu için bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

  • 27 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    27 | 34

    İLK ADAY RAFAEL

    Bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen Lyon'un takımda düşünmediği Rafael, düşük bir bonservisle kadroya katılması hedefleniyor. Olmazsa rota Basel'den Michael Lang'a çevrilecek. 27 yaşındaki sağ bek için çalışmalar devam ederken, bir diğer aday da Real Madrid'den Faslı Achraf Hakimi. Ancak bu iki futbolcunun da milli takımlarıyla Dünya Kupası'nda bulunmaları, Beşiktaş açısından dezavantaj teşkil ediyor.. 

    (Fotomaç)

  • 28 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    28 | 34

    Menajerler Beşiktaş'ın kapısını aşındırmaya devam ediyor. Son olarak 2015-16 sezonunun ilk yarısında Trabzon forması giyen defansif orta saha oyuncusu Stephane Mbia'nın, siyah-beyazlılara önerildiği bildirildi. Çin ekibi Hebei China Fortune ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Kamerunlu yıldızın bonservisin elinde olması, boşta oyuncu arayan siyah beyazlılara cazip gelebileceği ifade edildi.  

    (Fotomaç) 

  • 29 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    29 | 34

    BEŞİKTAŞ'TAN FERDİ KADIOĞLU İÇİN 1,1 MİLYON EURO

    Siyah-beyazlıların gündeminde yer alan isimlerden biri de Hollanda'da Nijmegen forması giyen Ferdi Kadıoğlu. Hollanda ekibinin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu için 2,5 milyon euro bonservisi bedeli istediği, yapılan görüşmeler sonrasında Beşiktaş'ın ise 1,1 milyon euro teklif ettiği belirtildi. Kadıoğlu'nun Hollandalı menajeri, rakamı çok aşağıları çekmesi nedeniyle Baki Mercimek'in bu transfer görüşmesini yürütmesinden rahatsız. Hollandalı menajer, bu nedenle Beşiktaş Kulübü'nün kendileri irtibata geçmesini talep etti. Beşiktaş kulübü ise, bu transfer için yetki verdiği Baki Mercimek'in yaşanan sorunu ortadan kaldırmasının ardından Nijmegen'e Ferdi Kadıoğlu için resmi teklifi gönderecek.. 

    (Fotomaç) 

  • 30 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    30 | 34

    FABRI'YE ZAM YOK

    Yıllık 1 milyon 250 bin euro'luk ücretiyle Beşiktaş'ın en az kazanan yabancılarından biri olan Fabri maaşına zam istiyor. %30'luk küçülme düşünen yönetim ise İspanyol kalecinin bu isteğine sıcak bakmıyor. Nedeni ise Fabri'nin seneye ülkesine dönse bile şu andaki maaşını bile bulamayacak olması.

    (Fotomaç) 

  • 31 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    31 | 34

    QUARESMA: OCAK'TA YALVARIR

    Talisca'nın bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın sözleşmesini uzattığı ve 40 milyon euro serbest kalma bedeli yazdırdığı Talisca'ya yılda 2.5 milyon euro vermeyi vadettiği, bu rakamın da genç oyuncuyu mutlu etmediği belirtildi.

  • 32 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    32 | 34

    Guangzhou'nun 6 ay kiralama için Benfica'ya 4 milyon euro, Talisca'ya da 5 milyon euro vereceği bildirildi.

  • 33 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    33 | 34

    Guangzhou'nun ayrıca Ocak'ta Talisca için 35 milyon euro ödeyerek bonservisini alacağı, bu sayede Çin hükümetinin getirdiği vergi yükünü seneye bırakacağı iddia edildi.

  • 34 Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (10 Haziran 2018)
    34 | 34

    Anderson Talisca'nın 6 aylık kiralık olarak Çin'e gitmesi, Şenol Güneş'i şok ederken, Quaresma'yı da kızdırdı. Güneş, ligin son maçında "Cenk Tosun'a rakip olacak" diyerek İngiltere'ye gideceğini ifade ettiği Talisca için "Kendine yazık etti" yorumunu yaptı..

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