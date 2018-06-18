BRUNO PERES İÇİN YENİ İDDİA
Gelecek sezon Gökhan Gönül'e alternatif bir sağ bek arayan Beşiktaş'ta gündemdeki isimlerden bir tanesi de Bruno Peres'di. Torino'nun devreye girmesiyle geri plana çekilen siyah beyazlılar son bir atak yaptı. Tuttosport gazetesinin haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı sağ bekin menajeriyle bir araya gelerek Peres'e Torino'nun verdiğinden daha yüksek bir ücret önerdi.
Transfer için Roma ile henüz bir anlaşma olmadığı, ancak satın alma opsiyonlu kiralama yöntemiyle bu transferin bitebileceği kaydedildi. Torino, Roma'dan yıllık 2 milyon euro kazanan 28 yaşındaki oyuncuya 1.5 milyon euro garanti ücret artı 300 bin euro da bonus önermişti. Siyah-beyazlıların ise bu rakamın üzerinde bir teklif sunacağı ifade edildi.
Dünya Kupası'nda Beşiktaş transfer heyetinin gözüne çarpan isimlerden biri de Uruguay'ın sağ beki Guillermo Varela oldu. Manchester United ve Real Madrid'in alt yapılarında oynayan Bundesliga'da Frankfurt'ta oynadıktan sonra ülkesine dönen 26 yaşındaki oyuncu için bilgi toplandı. Sezon başında Penarol'a dönen ve iki yıllık sözleşme imzalayan Varela'nın aranan sağ bek olup olamayacağı konusunda bir soruşturulma başlatılması kararı alındı. (Fotomaç)
GUNNARSSON İKİLEMİ
İngiliz basını, Beşiktaş'ın Cardiff City forması giyen ve aynı zamanda İzlanda milli takımının da kaptanı olan Aron Gunnarsson'u transfer etmek istediğini iddia etti. Aron Gunnarsson ismi uzun zaman önce Trabzonspor'un gündemine gelmişti... Cardiff ile sözleşmesi biten İzlandalı ön liberonun Atiba'nın yerine Beşiktaş'a imza atacağı iddia edilmişti.
O dönemde İzlandalı oyuncunun menajeri iddialar üzerine siyah-beyazlı yönetimle temas kurmuş ve bir teklifler olup olmayacağını sormuştu. Yönetim de transfer için sezon sonunu işaret etmişti. Arjantin karşısında İzlanda sahadan 1-1 beraberlik çıkarırken, sahaya kaptan olarak çıkan 28 yaşındaki Gunnarsson parmak ısırttı.
Beşiktaş'ın o dönemde sözleşme imzalatmadığı İzlandalı oyuncunun Dünya Kupası'ndan sonra fiyatının en az ikiye katlanacağı ise iddialar arasında. İngiliz ekibi Cardif City'de 258 resmi maçta forma giyen Aron Gunnarsson, rakip filelere 24 gol gönderirken, 22 de asist yapmayı başardı. 46 gole direkt katkı yapan İzlandalı yıldız, A Milli takım formasıyla 78 maçta 2 gol buldu. (Fotomaç)
FERNANDES MÜJDESİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde, "Manuel Fernandes'in dönmesini istiyoruz. Gerçi ayrılık şekli pek hoş olmamıştı. Ancak herkes hayatta ikinci şansı hak eder. Bunu Ricardo Quaresma'da yaptık ve başarılı olduk. Aynı şeyi Fernandes'te de yapabiliriz. Şu anda bilmiyorum. Kendisiyle bir görüşmem lazım. Taraftarlarımızın da bu yönde bir talebi var. Önümüzdeki günlerde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuş ve muhtemel transfere açık kapı bırakmıştı.
Lokomotif Moskova'yla mukavelesi 2019'da tamamlanacak olan Portekizli futbolcu, Beşiktaş'a dönmek istediğini Rus ekibine bildirdi. Daha önce kariyerinde gitmek istemesine rağmen takımda tutulduğunda futbola küsen tecrübeli yıldızla ilgili ayrılık kararı alındı.
Lokomotif Moskova yöneticileri, ilk etapta Beşiktaş'tan küçük de olsa bir bonservis bedeli talep edecek. Ancak bu da olmazsa bedelsiz olarak İstanbul'a gönderecek. Çünkü Fernandes ayrılık konusunda kararlı. Kalırsa faydalı olmayacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in de bu transfere onay verdiği biliniyor. Geçtiğimiz sezon Oğuzhan Özyakup'un istenilen performansa çıkamaması sonrası onun alternatifsiz olması sorgulanmıştı. Fernandes'in takıma katılması halinde orta alanda büyük bir rekabet yaşanacak. Bu da Beşiktaş'ın yararına olacak. Çünkü aynı bölgede görev yapabilecek Tolgay Arslan, Oğuzhan Özyakup ve Manuel Fernandes üçlüsünden biri formayı giyebilecek. Ayrıca Gary Medel ve Necip de onları zorlayabilecek isimler. (Akşam)
ORTA SAHAYA PEDRO OBIANG
Beşiktaş yönetimi, orta sahaya yapacağı takviye kapsamında rotasını bir kez daha İngiltere'ye çevirdi. Premier Lig'de West Ham United forması giyen orta saha oyuncusu Pedro Obiang için Beşiktaş'ın devrede olduğu iddia edildi.
Siyah beyazlılar dışında oyuncuya talip olan diğer takımlar Villarreal ve Fiorentina. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; West Ham'ın satmaya sıcak baktığı Pedro Obiang için Fiorentina, Villarreal ve Beşiktaş devrede. Siyah beyazlıların oyuncuyu kiralama yöntemiyle almak istediği belirtildi. West Ham United'in yeni teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de oyuncunun satışına onay verdiği vurgulanan haberde, West Ham United'ın İspanyol futbolcu için 18 milyon euro bonservis beklediği belirtildi.
26 yaşındaki Pedro Obiang, kariyerine Samdoria altyapısında başladı. 2015-16 sezonunda 6 milyon euro'ya West Ham United'a transfer olan orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezon 21 lig maçında forma giydi ve rakip filelere 2 gol göndermeyi başardı. Pedro Obiang, İspanya Milli Takımlarının alt yaş kategorilerinde de forma giydi.
Beşiktaş'ın listesindeki Pedro Obiang, geçen sezon uzun süre forma giyemedi. Dizinden sakatlanan İspanyol futbolcu, 97 gün yeşil sahalardan uzak kaldı. Ocak ayı sonundan Mayıs ayı başına kadar forma şansı bulamayan Obiang, sezonun ikinci yarısında sadece bir maçta 5 dakika görev aldı. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezonun başında da kas problemi nedeniyle 1 ay forma giyememişti. (Fotomaç)
RAMIRES'TE SAKATLIK SIKINTISI
Bu sezon Çin Ligi'nde geride kalan 13 haftada sakat olmamasına rağmen hiçbir maça çıkmayan Ramires'i, Suning kulübünün takasla Beşiktaş'a göndermek istediği iddia edilmişti. Bu iddianın hemen ardından Beşiktaş yönetimi düğmeye basarak Çin takımlarıyla çalışan menajerle temas kurdu. 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Ramires'in bir böbreğinde sorun olduğu ve ciddi anlamda problem yaşanabileceği bilgisinin araştırılması kararı verildi. (Fotomaç)
GUTI'DEN KÖTÜ HABER
Şenol Güneş’e yardımcı bulmak için arayışa geçen Beşiktaş’ta gündeme eski yıldız Guti gelmişti. Başkan Fikret Orman’ın bizzat görüştüğü genç antrenör, kulübüyle görüşüp haber verecekti. İspanyol çalıştırıcı, kendisiyle 1 yıl daha sözleşme uzatmak isteyen Real Madrid’in teklifini kabul ederken Beşiktaş’a teşekkürlerini iletti. Guti, Orman’la yaptığı görüşmede başta yapılacak transferler olmak üzere her konuda desteğe hazır olduğunu da söyledi. (Fanatik)
10 NUMARAYA EMRE
Anderson Talisca ayrıldıktan sonra 10 numara arayışlarına hız vererek, Everton’dan Klaassen ve Shakhtar Donetsk forması giyen Bernard’ı listesine alan Beşiktaş Yönetimi yeniden Emre Akbaba’ya yöneldi. Başarılı futbolcuyla sezon biter bitmez prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar en kısa süre içinde Aytemiz Alanyaspor ile bonservis pazarlıklarını başlatacak.
Alanyaspor’un istediği 5 milyon euroyu aşağı çekmek isteyen Kartal, turuncu-yeşilli kulübe para artı oyuncu önerecek. 10 numaraya yabancı bir isim arayan fakat maliyetlerin çok yüksek olması nedeniyle rotasını yeniden Emre Akbaba’ya çeviren yönetim, ligi tanıması ve 25 yaşında olması nedeniyle yetenekli oyuncuya öncelik verecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in de kadrosunda görmek istediği Emre Akbaba’nın transferini bitirmek için menajeri Özkan Doğan’la temas halinde olan Beşiktaş, bonservis konusunda milli oyuncudan destek isteyecek. Yapılan görüşmelerde Beşiktaş’a gelmeyi çok istediğini söyleyen Emre, Alanyaspor Yönetimi ile görüşerek bonservisinde kolaylık sağlanmasını talep edecek.
Teknik patron Şenol Güneş, Emre Akbaba’nın en kısa sürede kadroya katılmasını isterken, yönetimin de önümüzdeki hafta başlayacak kamp çalışmalarına kadar transferi sonuçlandırmanın planlarını yaptığı ifade edildi. (Fanatik)
GÜNEŞ STURRIDGE DEDİ
Gignac, Benteke, Gomez, Mitroglou, Bas Dost... Forvet konusunda gündeme birçok isim geldi. Ancak, Şenol Güneş golcü için son sözünü söyledi: Daniel Sturridge! Başarılı teknik adam, başkan Fikret Orman ile yaptığı görüşmede önceliğin İngiliz yıldıza verilmesini istedi.
Güneş, “Sturridge, bizim oyun planımıza daha fazla uyan bir isim. Eğer maliyeti bizi zorlamayacaksa, forvetteki ilk tercihimiz o olsun” mesajını gönderdi. 28 yaşındaki oyuncunun Liverpool’la 1 sezonluk sözleşmesi kaldı. Klopp’un kadroda düşünmediği başarılı oyuncu, geride kalan sezonun ikinci yarısını ligden düşen West Bromwich’te kiralık olarak geçirmişti.
BURAK YILMAZ ZOR
Daniel Sturridge’ın yanı sıra Beşiktaş’ın çok istediği bir forvet daha var: Burak Yılmaz. Teknik direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi ile yeniden çalışmaya hazır. Yerli olması da büyük avantaj. Ancak milli yıldız, kulübü Trabzonspor ile sıkıntılar yaşıyor.
Sezon sonunda geçirdiği ameliyattan bu yana Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile arasında soğuk rüzgarlar esen Burak konusunda hem Şenol Güneş hem de Başkan Fikret Orman hassas davranıyor. Güneş’in yönetime, “Trabzonspor’u küstürmeden Burak’ı alabiliyorsak alalım. Kesinlikle kulüple arasındaki sıkıntıları çözmeden biz harekete geçmeyelim” dediği öğrenildi. Başkan Orman, yıldız forvetin resmen satış listesine koyulmasını bekliyor.
Trabzonspor’un patronu Ahmet Ağaoğlu, bir gazeteye verdiği röportajda Burak’ın fiyatını 4.3 miyon Euro olarak belirlerken, geleceğiyle ilgili ise net açıklamada bulunmamıştı. Yıldız forvet, Trabzonspor’da kalacakmış gibi hareket ederken aceleci davranmıyor. Burak, Trabzon’la bağlarını koparttığı anda ise ilk önce Beşiktaş’la masaya oturacak. (Fanatik)
SAĞ BEKE RAFAEL
Beşiktaş, her bölgede kadro derinliğine sahip. Ancak sağ bekte Gökhan Gönül dışında alternatif yok. Şenol Güneş bu nedenle zaman zaman sol bekteki Adriano’yu savunmanın sağına kaydırmak zorunda kalmıştı. Yeni sezonda aynı sorunu yaşamak istemeyen Güneş, başkandan mutlaka bu bölgeye takviye yapılmasını talep etti. 66 yaşındaki çalıştırıcının sağ bek olarak yönetime verdiği ilk isim ise Lyon’un Brezilyalı’sı Rafael.
Güneş’in 27 yaşındaki oyuncuyu istemesinin nedeni; çok fazla hücumu düşünmesi, hızı sayesinde görev bölgesine çabuk dönmesi ve aynı Adriano gibi savunmanın iki kanadının yanı sıra, ileride de oynayabilmesi. (Fanatik)
ORKAN'A TALİP ÇOK
Başkan Orman'ın yaptığı "Mitrovic dışında kalan kiralık oyuncuları satmak istiyoruz" açıklaması sonrasında Aras ve Boyko'ya henüz teklif gelmezken, Süper Ligin yarısı, geçen sezon Konya'da kiralık oynayan Orkan'ın peşine düştü. Bursaspor ve Sivasspor şu ana kadar genç oyuncu için en iyi teklifi yapan takımlar oldu. Şenol Güneş ise Lens ve Gökhan Töre'nin önünde gördüğü genç oyuncunun takımda kalmasını istiyor. (Fotomaç)
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