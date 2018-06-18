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FERNANDES MÜJDESİ

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde, "Manuel Fernandes'in dönmesini istiyoruz. Gerçi ayrılık şekli pek hoş olmamıştı. Ancak herkes hayatta ikinci şansı hak eder. Bunu Ricardo Quaresma'da yaptık ve başarılı olduk. Aynı şeyi Fernandes'te de yapabiliriz. Şu anda bilmiyorum. Kendisiyle bir görüşmem lazım. Taraftarlarımızın da bu yönde bir talebi var. Önümüzdeki günlerde her şeyin netleşeceğini düşünüyorum" açıklamasında bulunmuş ve muhtemel transfere açık kapı bırakmıştı.