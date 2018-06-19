Kartal’ın sağ bek için düşündüğü adaylar arasında yer alan Michael Lang’ın transferi Dünya Kupası sonrasına kaldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, İsviçre Milli Takımı ile birlikte dev organizasyonda bulunan ve Brezilya maçında oyuna sonradan dahil olan deneyimli oyuncu için kulübü Basel bekleme kararı aldı. Gelecek olan tüm teklifleri görmek isteyen Basel’in, Dünya Kupası’nın ardından Lang’i iyi bir paraya satmayı hedeflediği öğrenildi.
Transfer döneminde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Love’ın durumlarında bir değişiklik olmayınca bekleme kararı aldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, yönetimin satmak istemesine karşın gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması şu an için transfer komitesinin elini ayağını bağlamış durumda. Bir süre bekleme kararı alan transfer komitesi, son çare olarak her iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak ve sonrasında santrafor transferi yapacak.
TOLGAY ARSLAN, BUNDESLIGA YOLUNDA
Beşiktaş'ta Tolgay Arslan'ın durumu bu hafta netleşiyor. Bir süredir Siyah-Beyazlı takımın yıldız oyuncu için Kartal'ın kapısını aşındıran Stuttgart kulübünün rakamı 6.5 milyon Euro'ya çıkardığı öğrenildi.
Tolgay'ı mutlaka kadrosuna katmak isteyen Alman kulübünün bu hafta Beşiktaş Yönetimi ile bir araya gelerek yeni teklifi yapacağı öğrenildi. Yönetimin 6.5 milyon Euro'yu kabul etmesi bekleniyor
(Takvim)
Teknik direktör Şenol Güneş’in listesi doğrultusunda başta Başkan Fikret Orman ve yönetim kurulu çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Şenol hocanın transferi konusunda olumlu rapor verdiği Rafael için günlerdir pazarlıklar sürerken, Başkan Fikret Orman yarın işi bitirmeye gidiyor.
Kartal’ın görüşmelerdeki en büyük kozu; 27 yaşındaki sağ bekin Beşiktaş’ın yaptığı teklifi büyük ölçüde kabul etmesi. Başarılı futbolcu Siyah-Beyazlı formayı giymeye oldukça sıcak bakıyor.
Oyuncuyu ikna eden Beşiktaş, Lyon’la ise 2.5 milyon Euro civarında bir ücretle el sıkışmayı hedefliyor.
Geçen sezon başında Beşiktaş’tan Lyon’a transfer olan ve Kartal’a 7 milyon Euro kazandıran Marcelo, Rafael transferinde kilit rol oynuyor. Marcelo’nun yanı sıra Kartal’ın Brezilyalı yıldızı Adriano da vatandaşı Rafael ile sürekli iletişim halinde.
SONRAKİ DURAK İNGİLTERE
Negredo'dan beklediği verimi alamayan, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’i de elden çıkartmak isteyen Siyah-Beyazlılar, hücum hattını sil baştan değiştirecek.
Gignac, Benteke, Gomez, Bas Dost gibi pek çok isim gündeme gelmesine rağmen teknik direktör Şenol Güneş’in gözdesi Daniel Sturridge.
Liverpool’a teklif yapacak olan Orman, Sturridge’ı kiralık olarak Beşiktaş’a kazandırmak amacında.
Sezonun ilk yarısını Liverpool’da geçirip sonrasında West Bromwich’e kiralanan Sturridge, Premier Lig’de 15 maçta şans bulabildi.
İngiliz golcü, artık düzenli olarak forma giyebileceği bir takımda kariyerine devam etmek istiyor.
(Fanatik)
İyi bir kanat oyuncusu arayan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim küme düşen Stoke City'nin İsviçreli oyuncusu 26 yaşındaki Shaqiri oldu.
Başkan Fikret Orman'ın Stoke City'li yöneticilerle yaptığı ilk görüşme Beşiktaş'ın Ndiaye'yi istediği şeklinde yorumlansa da, Orman'ın Shaqiri için bilgi aldığı ortaya çıktı.
Shaqiri için kendileriyle daha önce temas kuran Beşiktaş'a haber yollayan İngilizler, "Masaya oturabiliriz" dediler.
YILLIK ÜCRETİ YÜKSEK
İsviçre Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda ter döken yıldız futbolcu, 2015 yazında İnter'den 17 milyon euro bonservis bedeliyle Stoke City'ye transfer olmuştu.
Yıllık 8 milyon euro gibi yüksek bir maaşı olan İsviçreli için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşünen İngiliz kulübü, ilk olarak Beşiktaş'ı davet etti
(Fotomaç)
VELİ KAVLAK'A TALİP VAR
3 sezondur sakatlıkları nedeniyle bir türlü verim alınamayan Veli Kavlak yeni sezon öncesi umutlu. Ancak yönetim Anadolu takımlarından gelen teklifleri değerlendirip Veli’yi kiralık göndermek istiyor.
Süper Lig’e 6 yıl sonra geri dönen Ankaragücü’nün talip olduğu Veli, bu teklifi kabul ederse gelecek sezon Başkent ekibinde forma giyecek
(Fanatik)
VIDA'YA ADA'DAN TALİP
Şampiyonlar Ligi'nden uzak geçireceği yeni sezon öncesi takım bütçesini düşürecek olan Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın Rusya performansı yüz güldürdü. Dünya Kupası'nda Hırvatistan formasıyla 90 dakika oynadığı Nijerya maçında geçer not alan tecrübeli stoperin, özgüvenli futbolu ve savunmadaki uyumu İngilizlerin de dikkatini çekti. Ada'dan ismi açıklanmayan bir kulübün menajerler aracılığıyla futbolcunun durumu hakkında bilgi topladığı ve önümüzdeki günlerde Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.
YILLIK 3 MİLYON EURO ALIYOR
Geçen sezon devre arasında Dinamo Kiev'den bonservissiz gelen 29 yaşındaki savunma oyuncusu Vida'nın, siyah-beyazlı kulüp ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Yıllık 3 milyon Euro kazanan Vida için cazip bir teklif gelmesi halinde Beşiktaş yönetiminin satışa sıcak bakacağı kaydedildi
(Sabah)
MUSTAFA PEKTEMEK AYRILMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'la bir yıl daha sözleşmesi bulunan, ancak geçen sezon toplamda yalnızca 702 dakika şans bulan Mustafa Pektemek gelen teklifleri tek tek geri çeviriyor.
Bu durum yönetimi çileden çıkardı. 1.6 milyon Euro yıllık ücreti olan 29 yaşındaki forvetle görüşmeyi planlayan Kartal, gelen teklifleri değerlendirmesini isteyecek.
(Fanatik)
BABEL VE Q7'YE TEKLİFLER GELİYOR
Beşiktaş transfer komitesi, yeni transfer yapabilmek için, takım içindeki oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. Özellikle Quaresma ve Babel için kulübe, gerek menajerler aracılığıyla gerekse doğrudan teklifler iletildiği belirtildi. Yönetim, iki ismin yerini doldurabilecek bir yıldızla anlaşma noktasına gelebilirse bu teklifleri değerlendirecek. Bu konudaki son kararı ise teknik direktör Şenol Güneş verecek.
(Fotomaç)
SABRIN SONU EMRE AKBABA
Aytemiz Alanyaspor formasıyla yıldızı parlayan Emre Akbaba için her yolu deneyen Beşiktaş beklemeye geçti.
Akdeniz ekibiyle sözleşmesi gelecek sezon sonunda bitecek olan yıldız oyuncuya para artı oyuncu sunan Kartal, Süper Lig’den başka talibi olmayan oyuncu için önerisinin kabul edilmesini bekleyecek.
Emre’ye 5 milyon Euro bonservis fiyatı koyan Alanya, eğer bu yaz satışı gerçekleştiremezse oyuncu 6 ay sonra bedavaya gitme hakkı kazanacak.
(Fanatik)
FEYENOORD'A VETO
Beşiktaş’ta son 1.5 sezonun en öne çıkan isimlerinden biri olan Ryan Babel’e eski kulübü Feyenoord talip olmuştu.
Hollandalı yıldızın bonservisini almak isteyen Feyenoord’un bu transfer için umutları başlamadan bitti.
Çünkü Siyah-Beyazlı takımda son derece mutlu olan Babel, bu öneriyi değerlendirmeye bile almadan teşekkür edip reddetti.
(Fanatik)
GOLCÜ TRANSFERİNE NEGREDO VE LOVE ENGELİ
Yeni sezon öncesinde kadrosuna mutlaka bir santrfor katacak olan Beşiktaş, Negredo ve Love'ın durumunda bir değişiklik olmayınca frene bastı.
Yönetim iki ismi de iyi bir rakama satmak isterken, gelen tekliflerin beklentilerin çok altında kalması keyifleri kaçırdı. İki oyuncunun aldığı ücretin yıllık 6 milyon 350 bin euro olması, teklif sunulan golcülerin bekletilmesine yol açtı. Transfer komitesi, son çare olarak iki oyuncuya da 1 yıllık ücretine karşılık bonservisini teklif etme seçeneğini masaya yatıracak.
(Fotomaç)
VİDA VE PEPE İÇİN KARAR VERİLDİ
Beşiktaş yönetimi, Dünya Kupası'nda forma giyen Pepe ile Vida'nın göstereceği performansa göre bu oyuncularla ilgili son kararını verecek. Hırvat stoperin satılması düşünülmüyor ancak Rusya'da iyi bir performans gösterir ve talibi çıkarsa da elde tutulması için zorlanmayacak. Aynı şey Pepe için de geçerli. 8 milyon euro'luk toplam maliyeti ile Süper Ligin en pahalı oyuncusu olan Portekizli isme elle tutulur bir teklif gelirse değerlendirilecek.
(Fotomaç)
ŞENOL GÜNEŞ FİKRİNİ DEĞİŞTİRDİ!
Meksika’nın Almanya’yı yendiği maçta Şenol Güneş’in gözleri Miguel Layun’u takip etti. Sezon başında kendilerine teklif edilen sağ beki reddeden tecrübeli teknik adam, ne kadar büyük bir hata yaptığını anladı. Kendilerine gitmeyip Sevilla’ya giden Layun’un burada da istenen performansı göstermemesine rağmen milli takımda gösterdiği performans Güneş’i şaşırttı.
Sevilla’daki kiralık anlaşması biten ve Porto’ya dönen Layun’la ilgili bu sezon herhangi bir şey yapılıp yapılamayacağı konusunda yönetimle temas kurdu.
(Fotospor)
Rafael Benitez’in çalıştırdığı Newcastle United, Oğuzhan Özyakup için gemileri yaktı.
Ara transfer döneminde Beşiktaş’ı ikna edemeyen İngiliz ekibi, 25 yaşındaki oyuncunun serbest kalma bedelini karşılayarak transferi bitirecek. İngiliz basını, Beşiktaş’ın, Arsenal’a vereceği payı göstererek transferi yokuşa süreceğini yazdı.
ONU İSTİYORUM
Rafael Benitez, bu transferin bir an önce bitirilmesini istiyor. Bunun sebebiyse Oğuzhan ayarında bir oyuncunun transferinin daha maliyetli olacağını düşünmesi. Ayrıca çıkan haberlerde Türkiye’nin Dünya Kupası’na gidememesinin en çok Newcastle’a yaradığı vurgulandı. Oğuzhan’ın orada vitrin yapıp, Avrupa’nın devlerini peşine takabileceği özellikle vurgulandı. 25 yaşındaki oyuncunun da İngiliz ekibine gitmeye gönüllü olduğu biliniyor.
(Akşam)
BEŞİKTAŞ, BRUNO PERES'TE SONA YAKLAŞTI
İtalyan Tutto Sport’a göre Beşiktaş, Bruno Peres konusunda bir adım öne geçti… Torino’nun da istediği Brezilyalı sağ bek için siyah-beyazlılar 7 milyon Euro satın alma opsiyonu ve 1 milyon Euro’luk kiralama bedeli ile Roma’yı ikna etme aşamasına geldi.
GASSAMA VE AUREMIR’E GÜNEŞ’TEN ONAY YOK
Gökhan Gönül ve Zeki Çelik’le sağ kanadı güvence altına almak isteyen Şenol Güneş’in önüne sağ bek yağmuru devam ediyor… Son olarak Senegal Milli Takımı’yla Dünya Kupasına giden Alanyasporlu Lamine Gassama ile Sivassporlu Auremir, tecrübeli teknik adamın önüne geldi. Bonservisleri elinde olan iki isme de Güneş olumsuz cevap verdi.
(Fotospor)
NEGREDO VE LOVE'DAN 5 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Beşiktaş forvet ve sağ bek transfer etmek istiyor… Bunun için öncelikle Negredo ve Vagner Love’u elden çıkarmak amacında. İki oyuncudan gelecek bonservis bedelinden çok kendilerine ödenmeyecek rakamlarla 8-9 milyon Euro’yu bulacak kar yönetimi daha çok ilgilendiriyor.
Bu yüzden iki oyuncu için bonservis bedelleri 2-2.5 milyon civarında tutuluyor. Beklendiği gibi bir de iki oyuncudan bonservis gelirse Beşiktaş istediği kalitede bir sağ bek ve forveti istediği şartlarda transfer edebilecek.
(Fotospor)
Dünya Kupası'nda Hırvatistan forması giyen Vida, İngiliz ekiplerinin dikkatini çekti.
Başına Everton, West Ham Uniyed ve Fulham'ın çektiği 5 İngiliz kulübünün Beşiktaş'a teklifte bulunduğu, yönetiminde bunları değerlendirmeye aldığı bildirildi.
Açık attırmaya dönen pazarlıklarda önerilen miktar 13 milyon euro + 2 milyon euro bonusa yükseldi. Maaş bütçesini yüzde 35 düşürmek ve yeni oyunculara yer açmak isteyen Beşiktaş, yine de transferi ağırdan alıyor.
Özellikle Fikret Orman'ın yakın çevresine 'Bu rakam daha da artabilir. Dünya Kupası'nın sonuna bekleyelim' dediği belirtiliyor. Vida, Hırvastistan'ın Dünya Kupası'nda Nijerya ile oynadığı ilk maçta çok başarılı bir futbol sergilemişti.
(Amk Spor)
Beşiktaş'ın gelecek sezon gol yollarında sıkıntı yaşamamak için birinci önceliği Burak Yılmaz'ı transfer etmek.
Siyah beyazlı yönetim, Trabzonspor'la 2 yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcu için Karadeniz ekibiyle temasa geçti. Ancak Beşiktaş bu transferi tamamlamak için elindeki 4 forvetten birini elden çıkarmayı bekliyor.
Siyah beyazlılarda, Vagner Love ve Alvaro Negredo'nun toplam yıllık maliyeti yaklaşık 6.5 milyon Euro. Beşiktaş Kulübü, Burak Yılmaz'ın bonservis bedeli ile yıllık ücretini, Love veya Negredo'nun satışından elde edeceği gelirle karşılaşmayı planlıyor.
Yönetim, 2 oyuncu için farklı kulüplerle gürüşse de henüz bir sonuca ulaşamadı. Kulüp, gelecek yeni teklifleri bekliyor.
Beşiktaş iki oyuncusundan birini elinden çıkarması halinde Burak Yılmaz için Trabzonspor ile görüşmelere yeniden hız verecek.
(Ntvspor)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.