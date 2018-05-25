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DEMBA BA'DA SON DAKİKA

Beşiktaş’tan senelik 3 milyon Euro (17 milyon TL) talep eden Demba Ba, yönetimin 2.5 milyon Euro’luk karşı teklifini büyük ölçüde kabul etti. Fanatik'in haberine göre, Çin’deki eski kulübü Shanghai Shenhua’dan 6 milyon Dolar’lık bir teklif aldığını yönetime ileten Demba Ba, “Çok cazip bir rakam önerdiler ancak ben yuvamaya dönmek istiyorum” sözleriyle mesajı verdi.