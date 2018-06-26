16 | 25

TOLGAY ARSLAN'A TEKLİF YAĞIYOR

Siyah-Beyazlılar’a 2015 yılının ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Hamburg’tan kazandırılan Tolgay Arslan, Kara Kartal’da çıktığı 3,5 sezonda istikrarlı bir görüntü sergilemişti. 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcuya geçen sezonda olduğu gibi bu dönemde de transfer teklifi yağıyor. Tayfun Korkut’un çalıştırığı Stuttgart’ın ardından bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’in de Beşiktaş’ın yıldızı için devreye girdiği bildirildi. Alman temsilcisinin menacerler aracılığıyla önerdiği miktarın 7 milyon Euro olduğu kaydedildi. Cardiff City’nin de takibinde bulunan tecrübeli isim için Beşiktaş Yönetimi’nin 10 milyon Euro’luk fiyat biçtiği belirtildi.

(Fanatik)