NDIAYE'Yİ GALATASARAY İSTEDİ, BEŞİKTAŞ ALIYOR
Badou Ndiaye’nin menajeri Hugo Sala, Beşiktaş’ın kapısını çaldı… Galatasaray’ın Senegalli oyuncuyu istediğini ama mali olarak karşılayamadıklarını söyledi. Stoke City’nin, Ndiaye’yi kiralamaya sıcak baktığını iletti.
Senegalli oyuncunun Galatasaray’a imza attığı 2 milyon 750 bin Euro’ya Beşiktaş’a gelebileceğini belirtti. Stoke City ile anlaşmak istemeleri durumunda aracı olabileceğini iletti. İngiliz ekibinin Ndiaye için 2-2.5 milyon Euro arasında bir kiralama bedeline kabul edebileceğini belirtti.
(Fotomaç)
ABOUBAKAR ZORA GİRDİ
Beşiktaş, 2 sezon önce kulüpte kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar için Portekiz ekibi Porto’yla tekrar temas kurdu.
Aboubakar'ın da geri dönmek istediği Beşiktaş'ta yönetim transfer için yoğun mesai harcarken Porto cephesinden işlerin yolunda gitmediği yönünde haberler gelmeye başladı. Maliyeti nedeniyle transferin zora girdiği ifade edildi.
Beşiktaş ise transferde diğer opsiyonları da değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
(Fanatik)
ÇİN'DEN PEPE İÇİN 15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, bir yandan hedefindeki isimlerle görüşmelerini sürdürürken diğer yandan kulübe menajerler aracılığıyla teklif yağıyor. İspanya La Liga devi Real Madrid’deki 10 yıllık kariyerini tamamlamasının ardından geçen sezonun başında Beşiktaş’a katılan ve sergilediği başarılı performansla alkış toplayan Pepe için Çin Ligi kulüpleri adeta seferber oldu. Menajerler aracılığıyla gelen son 12 milyon Euro’luk (66 milyon TL) teklifi oyuncunun olumsuz bakması sebebiyle geri çeviren yönetim, kısa süre sonra yeni bir öneriyle karşılaştı.
Tecrübeli futbolcuyu Çin Ligi’ne kazandırmak isteyen 2 Asya temsilcisinin, son olarak Siyah- Beyazlılar’ın kapısını 15 milyon Euro’luk (82 milyon TL) teklifle çaldığı kaydedildi. Yeni dönemde Şampiyonlar Ligi’nde yer alamayacak olmaları sebebiyle mali olarak küçülmeye giden ve Pepe’nin 5 milyon Euro’yu (27 milyon TL) bulan maaş yükünden kurtulmak isteyen yönetim, öneriyi getiren menajere teklifin resmi yollarla getirilmesi halinde onay vereceğini belirtti. Ancak Siyah-Beyazlılar, bu konuda Pepe’nin de ikna edilmesi gerektiğini ekledi.
Deneyimli savunmacı, konuyla ilgili olarak menaceriyle yaptığı görüşmede Uzak Doğu’ya kapıları kapatmıştı. Pepe, “Kariyer planlamamda kesinlikle Çin yok” ifadelerini kullanmıştı. Ancak Çin Ligi ekiplerinin, başarılı ismin bu kararını değiştirmek için 10 milyon Euro’luk (55 milyon TL) maaş önerisinde bulunabileceği konuşuluyor.
(Fanatik)
EVERTON'A VİDA BASKISI
Beşiktaş’ın 13.2 milyon pound değer biçtiği Vida’nın alınması için Everton taraftarı kulübe yoğun baskı yapıyor.
Birçok taliplisi olan Hırvat oyuncu konusunda şu ana kadar en istekli ekip Everton. Geçen sezon Cenk Tosun’u transfer eden Premier Lig ekibi, Vida’yı da renklerine katmak istiyor. iki kulüp arasında menajerler vasıtasıyla sürdürülen görüşmelerde yazılı teklif olmadı.
Sosyal medyadan Vida hakkında, “Mutlaka alınmalı” yorumları yapan taraftarlar, Dünya Kupası’nda yakından izledikleri Hırvat oyuncuyu çok beğendiklerini de belirtiyorlar. Yönetim de satma yanlısı.
(Akşam)
VAGNER LOVE'A SÜPER LİG'DEN TALİP
Beşiktaş’a geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love’a, Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Rizespor talip oldu. Karadeniz temsilcisinin Brezilyalı futbolcu için kiralama önerisinde bulunduğu ve Siyah-Beyazlılar’a 500 bin Euro önerdiği kaydedildi.
Ancak deneyimli isme 2 milyon Euro maaş ödeyen Beşiktaş’ın, bundan dolayı teklifin yükseltilmesi halinde olumlu geri dönüş yapılabileceğini ilettiği belirtildi.
(Fanatik)
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren ve yönetimin 1 yıllık yeni sözleşme teklifine uzun süredir karşılık vermeyen Atiba Hutchinson'dan haber geldi. 35 yaşında olduğu için siyah-beyazlıların uzun kontrat yapmaktan kaçındığı Kanadalı orta saha oyuncusu, en az 2 yıllık imza atmak istiyor ve bunda diretiyordu. Ancak yönetim geri adım atmayınca, Atiba ikna oldu ve 1 yıllık sözleşmeye 'Evet' dedi.
Kulübe haber gönderen Atiba'nın önerilen şartları kabul ettiği ve imza atmak için İstanbul'a geleceği bildirildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in özellikle Vida'nın satılması halinde Necip ve Medel'i ihtiyaç durumunda stoperde oynatacağını düşünerek, Atiba'nın takımda tutulmasını istediği gelen haberler arasında. Beşiktaş'ta uzun süre orta sahanın vazgeçilmezi olan Atiba, geçen sezon ligde 25 maçta forma giydi.
(Sabah)
TOLGAY ARSLAN'A TEKLİF YAĞIYOR
Siyah-Beyazlılar’a 2015 yılının ara transfer döneminde Almanya Bundesliga ekibi Hamburg’tan kazandırılan Tolgay Arslan, Kara Kartal’da çıktığı 3,5 sezonda istikrarlı bir görüntü sergilemişti. 450 bin Euro karşılığında Beşiktaş’a transfer olan 27 yaşındaki futbolcuya geçen sezonda olduğu gibi bu dönemde de transfer teklifi yağıyor. Tayfun Korkut’un çalıştırığı Stuttgart’ın ardından bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Leverkusen’in de Beşiktaş’ın yıldızı için devreye girdiği bildirildi. Alman temsilcisinin menacerler aracılığıyla önerdiği miktarın 7 milyon Euro olduğu kaydedildi. Cardiff City’nin de takibinde bulunan tecrübeli isim için Beşiktaş Yönetimi’nin 10 milyon Euro’luk fiyat biçtiği belirtildi.
(Fanatik)
VALENCIA, BEŞİKTAŞ'TAN ÖDEME BEKLİYOR
Anlaşma gereği İspanyol golcünün 2.5 milyon euro'luk bonservisinin ödenmesi için son tarih 1 Temmuz. Valencia ile yapılan anlaşma gereği FFP kurallarından yırtmak için bonservis bedeli ödemesi bu yaza bırakılmıştı.
LOVE GERİ ÇEVİRDİ
Beşiktaş yönetiminin elden çıkarmayı düşündüğü isimlerden biri olan Vagner Love, takasta kullanılma teklifini kabul etmedi. Brezilyalı forvet, kendisine yöneltilen Trabzonspor önerisini, menajeriyle görüştükten sonra yanıtladı ve "Gitmek istemiyorum, burada mutluyum" yanıtını verdi
(Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, BURAK YILMAZ'I BEKLİYOR
Siyah-Beyazlılar, transfer listesinde üst sıralarda yer alan isimlerden biri olan Burak için yetkililer 'sıcak' açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçen sezon Negredo ve Love'dan istediğini alamayan Beşiktaş, bordo-mavili ekibin forveti Burak'ın geri dönmesi için düğmeye bastı.
Trabzonspor'un ücretinde indirim talep ettiği milli forvet için Siyah-Beyazlılar, "Ona kapımız her zaman açık. Ama öncelikle takımdaki forvetleri elimizden çıkarmalıyız" diye konuşuyor
Trabzon'un ücretinde indirim istediği golcü oyuncu, bu konuda kulübüne henüz 'olumlu' cevap vermezken, Şenol Güneş'in de çok istediği Burak konusunda Beşiktaş ise, 'Mali disiplin' yapısını bozmaktan uzak duruyor.
Beşiktaş yönetimi, milli forvet Burak'ın geçtiğimiz sezon yaşanan gol sorununu çözeceğine inanıyor. Takım içindeki durum ise sıkıntı yaratıyor. Hem Negredo hem de Vagner Love için resmi teklif almayı bekleyen yetkililer, bu oyuncularla ilgili net bir gelişme yaşanmadan Burak konusunda somut adım atamıyor.
Beşiktaş'ın golcü adayları arasında ilk sırada yer alan Burak için ilk görüşmeyi Trabzonspor yapacak.
Siyah-Beyazlılar konuyla ilgili olarak, "Burak'a kapımız her zaman açık. Bunu Başkan Fikret Orman da bizzat diye getirdi. Eğer kulübüyle anlaşamazsa, masaya oturur görüşmelere başlarız" açıklamasını yaptılar.
Milli forvetten ücretinde indirim isteyecek olan bordo-mavililer, eğer bu görüşmelerden istediğini alamazsa, buna göre bir yol haritası çizecek. Trabzonspor yönetimi Burak'ı elden çıkarma kararı alırsa, Beşiktaş yönetimi de hem bordomavili yönetim hem de Burak Yılmaz ile görüşmelere başlayacak.
(Fotomaç)
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.