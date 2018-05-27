Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarına başladı. Kara Kartal'ın listesinde yine çok önemli yıldızlar var. Peki Beşiktaş'ta kimlerle sözleşme uzatılacak, kimler gelecek? Şenol Güneş'in transfer listesinde hangi oyuncular var? İşte Beşiktaş'taki son transfer gelişmeleri...
1
1|38
Sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmaları başladı ve Galataaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın gözdelerinden biri de Fatih Terim'in de yakından takip ettiği Almanya doğumlu Yunus Mallı...
HABERİN DEVAMI
2
2|38
Bir süre önce Yunus'un abisi İlhan ile bir araya gelen Başkan Orman, yeni bir yapılanma içine gireceklerini ve Yunus'u istediklerini söyledi. İlhan Mallı da kardeşinin Türkiye'de oynamak istediğini ama bu konuda Wolfsburg'la görüşmesi gerektiğini Başkan'a iletti. Bu sezon Wolfsburg formasıyla 37 maça çıkan yıldız oyuncu, 6 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi. (Sabah)
3
3|38
"TRABZON'LA ARAMIZ BOZULMASIN"
Negredo ve Vagner Love’dan umduğunu bulamayan Beşiktaş, yeni sezona yıldız bir forvet transferiyle başlamak istiyor.Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre; Bu konuda arayışlar sürerken, mali açıdan kemer sıkmayı planlayan Trabzonspor’dan ayrılması beklenen Burak Yılmaz ismi üzerinde duruluyor. Geçen sezon başında da Burak’ı isteyen Şenol Güneş’in bu transfer için ısrarı sürüyor.
4
4|38
Başkan Fikret Orman önceki gün Kral için “Çok sevdiğimiz bir futbolcu. Burak iyi bir Beşiktaşlı” diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı. Bu sözlere Trabzonsporlu taraftardan tepki gelmesi üzerine Siyah-Beyazlılar şimdilik bu transferi dondurma kararı aldı.
HABERİN DEVAMI
5
5|38
YÖNETİM BEKLEMEDE
Trabzonspor yönetiminin “Burak bizim oyuncumuz ve görüşmek isteyen kulüpler önce bizimle masaya oturmalı” mesajının ardından Beşiktaş yönetimi frene bastı. Başkan Fikret Orman’ın “Trabzonspor ile ilişkilerimiz çok iyi. Bunun bozulmasını istemiyoruz. Bu sorun Trabzonspor’un onayı alınarak çözülmeli. Sadece Trabzon’un onayıyla bir ayrılık yaşanırsa oturup konuşuruz” dediği, bu mesajın usta golcünün menajerine de iletildiği bildirildi. Yönetim, Trabzonspor ile Burak arasındaki görüşmelerin sonucunu bekliyor.
6
6|38
BURAK AYRILMAK İSTİYOR
Trabzonspor'un eski başkanı Muharrem usta, Burak’ı uzun uğraşlar sonunda Çin’den getirip Bordo-Mavili formayı giydirmişti. usta’nın ayrılması, sakatlığı nedeniyle özveriyle oynamasına rağmen gelen eleştiriler Burak’ın kulüple manevi bağını kopardı. Almanya’daki ameliyatının ardından Özkan sümer’e kendisini aramadığı gerekçesiyle sitem eden Burak, alacakları için de kulübe ihtar çekmişti. Bu davranış yönetimin tepkisini aldı. Burak’ın kesin olarak ayrılmak istediği ve önümüzdeki hafta içi yönetimle masaya oturacağı öğrenildi.
7
7|38
DEMBA BA'DA MUTLU SON!
İlk hedef olarak Demba Ba’yı belirleyen Kara Kartal, 33 yaşındaki oyuncuyla büyük oranda anlaşma sağladı. Beşiktaş’ın, Göztepe formasıyla sezonun ikinci yarısında çıktığı 13 maçta 7 gollük performans sergileyerek eski günlerine dönüş sinyali veren tecrübeli oyuncuyla 2 yıllığına el sıkıştığı bildirildi.
HABERİN DEVAMI
8
8|38
Çin Ligi ekiplerinden Shanghai Shenhua’dan gelen senelik 4 milyon Euro’dan iki yıllık anlaşma önerisini geri çeviren Demba Ba’nın, kariyerine Kara Kartal’da devam edebilmek için 2.5 milyon Euro’ya, ‘Evet’ dediği öğrenildi. Demba Ba transferi hakkında geçtiğimiz hafta içinde, “Transferi her an bitebilir” açıklaması yapan Beşiktaş İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bizzat yürüttüğü pazarlığın mutlu sonla bitmesi sonrasında tarafların gelecek hafta anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor. (Fanatik)
9
9|38
BERKAY ÖZCAN HAREKATI!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yeni Oğuzhan'lar, Tolgay Arslan'lar için kolları sıvadı... Başkan'ın ilk görüştüğü isim, milli takıma davet edilen Berkay Özcan'ın menajeri Barış Yükselen oldu.
10
10|38
Orman Yükselen'e, "Berkay'ı, Oğuzhan gibi dünya çapında bir yıldız haline getirebiliriz. Teknik direktörümüz Şenol Güneş onu çok beğeniyor" dedi. Yükselen ise, "Sözleşmesini 2021'e kadar uzattı. Berkay'ın Türkiye'ye gelmek isteyeceğini sanmam" dedi.
HABERİN DEVAMI
11
11|38
Orman ise "Sözleşme yeniledikten sonra kaç 90 dakika oynadı. Kaç maçta kadroya bile giremedi. Hala Stuttgart'ta kalmanın mantıklı bir fikir olduğunu düşünüyor mu? Scout ekibimiz benimle tüm rakamlarını paylaştı. Tayfun (Korkut) hoca onu düşünmüyor. Son kararını iyi vermeli" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
12
12|38
TOSIC'TEN ÖNERİ
Beşiktaş'tan Çin'e transfer olan Dusko Tosic, giderayak teknik direktör Şenol Güneş'e Hamburg'ta forma giyen vatandaşı Filip Kostic'i önerdi. 25 yaşındaki Kostic'in kendisiyle konuştuğunu ve Beşiktaş'ta forma giymek istediğini söyledi.
13
13|38
Santrfor mevkii dışında, sağ ve sol kanatta da görev yapabilen Kostic'in takımı Hamburg, Bundesliga'dan düşerken; Sırp futbolcu 2. Lig'de oynamak istemediğini açıklamıştı. Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da Hamburg formasıyla 30 maça çıkan Sırp oyuncu, 5 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.(Sabah)
HABERİN DEVAMI
14
14|38
TALISCA'DA KRİZ!
Talisca konusunda Beşiktaş’ta hareketli günler yaşanıyor. Bu oyuncunun 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu Beşiktaş’ın kullanması için 4 günlük süresi var. Ancak hala Beşiktaş, yıldız oyuncunun taliplileri ile bir protokol yapamadı. Bu durum Siyah-Beyazlı yönetimi kara kara düşündürüyor.
15
15|38
Avrupa’nın her yerine dağılmış Benfica’nın menajerleri, Siyah-Beyazlı yönetimin her platformda karşısına çıkıyor ve işi zora sokuyor. Şu ana kadar Beşiktaş’ın oyuncunun alıcıları ile yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç çıkmadı.
16
16|38
YAZILI TEKLİF YOK!
Başkan Fikret Orman’ın yürüttüğü görüşmelerde talipli olan kulüplere, “Biz 21 milyon euroya alalım, size de Benfica’nın istediğinden daha makul bir fiyata satalım” önerisi yapıyor. Ancak Liverpool başta olmak üzere alıcı olan kulüpler, “Önce tapuyu al, sonra görüşelim” karşılığını veriyor.
HABERİN DEVAMI
17
17|38
BİZZAT BAŞKAN ORMAN İLGİLENİYOR!
Bu durumda Siyah-Beyazlılar, “Ya alırsak ve hiç kimse bu parayı vermezse, elimizde kalırsa ödemeleri yapacak kaynağımız yok?” endişesi taşıyor. Çünkü Talisca’yı istediği öne sürülen kulüplerden hiç birinin sözü edilen 30-35 milyon euroluk teklifi yazılı ve somut değil.
18
18|38
Bu nedenle yöneticiler, “Ya Benfica’nın olduğunu iddia ettiği teklifler balon çıkarsa” diye olaya kuşkulu yaklaşıyor. Çünkü Benfica’nın da Siyah-Beyazlı kulüpten 21 milyon euroyu almak için böyle bir piyasa çalışması yaptığı ihtimali de var.
19
19|38
Teknik Direktör Şenol Güneş’in de yönetime, “Talisca olmasa da olur. Onsuz da yapabiliriz” şeklinde verdiği rapor Başkan Fikret Orman’ı rahatlatıyor. Yine de Başkan Orman’ın, “Al-sat” yöntemini uygulamak için yoğun çaba gösterdiği belirtiliyor. (Akşam)
HABERİN DEVAMI
20
20|38
ŞENOL GÜNEŞ LİSTEYİ BELİRLEDİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yönetim ile yaptığı görüşmede anlaşma sağladı. Güneş, bu doğrultuda yönetime içinde eski Beşiktaşlıların da bulunduğu bir liste sundu. Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından bu sezon Şenol Güneş'in yardımcıya ihtiyaç duyduğu sık sık dile getirilirken, sezonun sona ermesinin ardından yönetim ile deneyimli teknik adam arasında yapılan görüşme sonrasında Şenol Güneş yardımcı antrenör ile çalışmayı kabul etti.
21
21|38
Özellikle deplasmanda kaybedilen maçlarda oyuna müdahale etmekte geç kaldığı yönünde eleştirilen ve bu noktada bir yardımcı antrenör eksikliğini hissettiği dile getirilen Şenol Güneş'in yanına gelecek olan yardımcı adayları da belli oldu.
22
22|38
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in önümüzdeki sezon çalışacağı yardımcı antrenör adayları arasında Yusuf Şimşek, Mustafa Doğan, Yasin Sülün ve Gökhan Keskin yer alıyor. (Fotomaç)
HABERİN DEVAMI
23
23|38
EMRE ÇOLAK İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ!
Spor Toto Süper Lig'i 4. basamakta bitiren ve UEFA Avrupa Ligi'nin ön eleme turunda mücadele edecek olan Beşiktaş, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş'in, transfer komitesinin fikirlerini de alarak oluşturduğu listede öne çıkan isimlerin başında Emre Çolak geliyor.
24
24|38
La Liga'da küme düşen Deportivo'da geçirdiği başarılı süreç sonrası, 27 yaşındaki orta saha ile ilk temasını gerçekleştiren Beşiktaşlı yetkililerin prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi. Deportivo'nun küme düşmesi sonrası, bonservis hakkı da eline geçen ve geçen sezon İsponyol ekibinden 750 bin Euro alan Emre ile siyah-beyazlıların 1.5 milyon Euro üzerinden anlaşma sağladığı bildirildi.
25
25|38
Galatasaray altyapısında yetişen ve uzun süre sarı kırmızılı formayı giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Deportivo formasıyla 26 karşılaşmaya çıkarak, 2 gol attı ve 1 de asist yapmayı başardı. (Sabah)
HABERİN DEVAMI
26
26|38
ATIBA'DAN YEŞİL IŞIK!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Siyah-Beyazlılar’a 5 yıl boyunca başarıyla hizmet eden Atiba Hutchinson’un sona eren kontratıyla ilgili olarak önceki gün basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.
27
27|38
Orman, “Atiba, bizim sembol oyuncularımızdan birisi. 1 yıl daha kalmasını istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı. Başkan Orman’ın, bu açıklamasının ardından tecrübeli futbolcudan da yanıt gecikmedi. Yeni sözleşme konusundaki düşüncelerini yakın çevresiyle paylaşan Atiba Hutchinson ise Beşiktaş’la yola devam etmek istediğini belirtti.
28
28|38
Kanadalı ön libero, “Kulüple görüşmelerimiz devam ediyor. Hem ben hem de ailem burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. 1 senelik yeni sözleşme bana da mantıklı geliyor. Bir senelik sözleşme uzatıp devamına sonrasında bakacağım. Futbol kariyerimin sona ermesi sonrasında Kanada’ya gidip bir futbol okulu açmak gibi bir düşüncem var” ifadelerini kullandı. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
29
29|38
GARRY RODRIGUES'TEN BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI!
Galatasaray'da bu sezon özellikle ligin ikinci yarısında sergilediği başarılı performansla takımının şampiyonluğunda büyük katkı sahibi olan Garry Rodrigues, Yunan basınına konuştu. Yıldız futbolcu Beşiktaş'la adı anılan Pelkas'la ilgili de açıklama yaptı.
30
30|38
Garry Rodrigues son olarak PAOK'ta forma giyen Pelkas'ın Beşiktaş'a transferi hakkında gelen soruya yanıt verirken, "Hayır, bir şey bilmiyorum. Geçen hafta Pelkas ile konuştuk ama bana bir şey söylemedi. Bana PAOK'ta çok mutlu olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
31
31|38
ROTA YENİDEN ANDRE PIERRE GIGNAC
Beşiktaş geçen sezon da gündemine gelen Fransız golcü Andre Pierre Gignac ile pazarlık masasında...
HABERİN DEVAMI
32
32|38
Alvaro Negredo ve Vagner Love'dan istediği verimi alamayan Siyah-Beyazlılar, Meksika ekibi Tigres ile sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Gignac da Beşiktaş'a sacık bakıyor.
33
33|38
ŞENOL HOCA DA ONU İSTİYOR
Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in de Pierre Gignac ismine sıcak baktığı öğrenildi. Transferde acele etmek istemeyen Beşiktaş Yönetimi, önümüzdeki günlerde Gignac ile bir kez daha görüşecek.
34
34|38
ALFREDO MORELOS YEDEKTE
Beşiktaş, Gignac ile görüşmelerini sürdürürken diğer forvet adayları için de nabız yoklamaya devam ediyor. Kartal, Gignac transferini sonlandıramazsa ikinci aday Kolombiyalı Alfredo Morelos.
HABERİN DEVAMI
35
35|38
2021 YILINDA SONA ERİYOR
21 yaşındaki golcüsünün kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Ancak Beşiktaş, bonservis bedeli ödemek istemediği için bu transferi ağırdan alıyor. (Fotomaç)
36
36|38
LARIN İÇİN SİSTEM DEĞİŞTİRİYOR!
Beşiktaş'ta Cyle Larin'e yeni sezonda sürekli ilk 11'de şans tanımayı planlayan teknik patron Şenol Güneş taktik dizilişi değiştiriyor. Beşiktaş’ın hocası üç yıldır kullandıkları 4-2-3-1 dizilişini terk ederek, 4-1-3-2 formasyonuna geçiş yapmak istiyor. Kafasındaki köklü değişim için yöneticilere bilgi veren Güneş’in planlarını tamamen Cyle Larin’e göre yaptığı ve çift forvetli sistem konusunda kararlı olduğu aktarıldı.
37
37|38
Mario Gomez ve Jose Sosa ayrıldıktan sonra pas oyununda geriye doğru giden ve daha farklı taktik anlayışları sahaya yansıtmak zorunda kalan Beşiktaş önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in yaz kampında forvetlerin gol verimini arttıracak bir sistem üzerinde duracağı öğrenildi. (Fanatik)
HABERİN DEVAMI
38
38|38
"UNIVERSIDAD CATOLICA'YA DÖNECEĞİM"
Gary Medel, milli takım kampında önemli bir açıklamada bulundu. Kariyerine CD Universidad Catolica'da başayan Medel, futbola veda etmeden dönmek istediğini dile getirirken, "Bir gün Catolica'ya döneceğim. İlk aşkım olan kulübümle bir kupa kazanarak veda etmek isterim" diye konuştu. (Fotomaç)
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.