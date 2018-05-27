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Bu nedenle yöneticiler, “Ya Benfica’nın olduğunu iddia ettiği teklifler balon çıkarsa” diye olaya kuşkulu yaklaşıyor. Çünkü Benfica’nın da Siyah-Beyazlı kulüpten 21 milyon euroyu almak için böyle bir piyasa çalışması yaptığı ihtimali de var.