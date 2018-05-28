UEFA Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği başarıyı Süper Lig'e yansıtamayarak sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına başladı. İşte Siyah-Beyazlılar'ın transfer listesindeki isimler ve son gelişmeler...
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Yeni sezonu erken açacak olan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı...
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Beşiktaş'ta oynadığı dönemde taraftarın sevgilisi olan Manuel Fernandes yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Siyah-Beyazlılar'a dönmek istediğini dile getiren Portekizli yıldız için siyah-beyazlı yönetim çalışmalara başladı... Başkan Fikret Orman, Fernandes'i Şenol Güneş'e sundu.
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MOSKOVA'YA HAREKET EDECEKLER
Tecrübeli teknik adam da Manuel Fernandes teklifine sıcak baktı. Beşiktaş Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Lokomotiv Moskova kulübüyle görüşmelere başlaması bekleniyor. Rus ekibi de onu elden çıkarmayı düşünüyor
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BONSERVİSİ DÜŞÜRECEKLER
Lokomotiv Moskova ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona erecek Manuel Fernandes'in bonservisi ise 4 milyon Euro civarında. Siyah-Beyazlılar, Rus ekibiyle yapacağı görüşmede ücreti düşürmek için çaba gösterecek.
(Takvim)
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EMRE AKBABA'DA FLAŞ GELİŞME
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Negredo ve Vagner Love'ı satarak bir santrfor almak için uğraşırken, diğer yandan da kadroyu Türk oyuncular ile takviye etmeye çalışıyor.
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Bu doğrultuda Eskişehirspor'dan ayrılan Dorukhan Toköz ile prensip anlaşmasına varan Siyah Beyazlılar, oyuncu ile tek taraflı protokol yaptı ve Şenol Güneş'in istediği sağ bek sorununu çözdü.
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Alman 2'nci liginde yer alan Eintracht Braunschweig takımının gurbetçi oyuncusu Ahmet Canbaz da Beşiktaş'a gelmeyi çok isteyen ve sözleşme imzalamaya aday futbolculardan birisi ve önümüzdeki günlerde bu oyuncu ile ilgili gelişmelerin olma ihtimali bir hayli yüksek.
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BEŞİKTAŞ EMRE AKBABA'YI, EMRE AKBABA DA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Bu iki futbolcuyu geleceğe dönük yatırımlar olarak gören Beşiktaş'ta asıl hedef ise Emre Akbaba.
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Aytemiz Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçiren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Emre Akbaba ile yakından ilgilenen kulüpler arasında Beşiktaş kadar Galatasaray, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor da bulunuyor.
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Alanyaspor'un şu an için resmi olmayan ama menajerler tarafından iletilen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve mümkün olan en yüksek ücretten Emre'yi satmak istediği ifade edildi. Akdeniz ekibinin ilk etapta takas önerilerine kapalı olduğu ve Emre için masaya sadece para karşılığı oturacağı bildirildi. Genç futbolcunun ise gönlünün Beşiktaş'tan yana olduğu ve yakın çevresine Beşiktaş'ta oynama isteğini sık sık dile getirdiği de gelen bilgiler arasında.
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Beşiktaş tarafı içinse Emre Akbaba transferi şu an için zor bir hal aldı. 82 milyon Euro bütçeden %30-35 oranında kısıtlamaya gitmeyi düşünen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi şu an için bonservisli oyunculara öncelik tanımıyor. Eğer işler başkan Orman ve transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istediği gibi giderse, o zaman Emre Akbaba için atağa geçilecek. Bu da artık tüm Beşiktaşlıların iyi bildiği gibi Negredo ve Love'ın satılıp yerlerine Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın alınmasıyla olacak gelişmeler.
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SAKIP AYTAÇ HER AN İMZA ATABİLİR
Diğer yandan devre arasında da gündeme gelen ve sezon sonu için söz kesilen Antalyasporlu Sakıp Aytaç da önümüzdeki günlerde Beşiktaş'a imza atabilecek bir diğer isim. Devre arasında ön protokol yapılan 26 yaşındaki Sakıp'ın Antalyaspor ile sözleşmesi bitti ve Beşiktaş transfer komitesinden gelecek kesin cevabı bekliyor. Sakıp Aytaç Antalyaspor'da bu sezon 32 maçta görev alırken 4 asist yapma başarısını gösterdi.
(DHA)
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BEŞİKTAŞ'A YENİ HÜCUM HATTI
Beşiktaş'ın hocası forvet hattını Cyle Larin, Demba Ba ve Burak Yılmaz'dan oluşturmak istiyor.
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Siyah-beyazlılar ile Demba Ba arasındaki görüşmeler en geç hafta sonuna kadar netlik kazanacak. Güneş’in çok istediği Burak’la da pazarlıklar devam ediyor. Vagner Love ve Negredo ile ise büyük ihtimalle yollar ayrılıyor.
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Transfer çalışmalarında önceliği forvet hattına vererek, Demba Ba ve Burak Yılmaz ile görüşen Beşiktaş Yönetimi önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu konuda en somut adımlarını atacak. Demba Ba ile 1+1 yıllık sözleşme için daha önce prensip anlaşmasına varan siyah-beyazlılar, golcü futbolcudan son kararını bu hafta içerisinde vermesini istedi.
Şu an Türkiye dışında olan ve tatil yapan Senegalli oyuncunun, Çin’den gelen teklife henüz olumsuz yanıt vermemesi nedeniyle Beşiktaş'ın beklemede olduğu ortaya çıktı.
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Demba Ba’nın imza sürecini hızlandırmak isteyen yönetim, Vagner Love’un kısa süre içerisinde takımdan ayrılma ihtimalini de düşünerek, Senegalli oyuncuyla bir an önce sözleşme yapmayı planlıyor. Yeni sezonda forvet hattını Cyle Larin, Demba Ba ve Burak Yılmaz üçlüsünden oluşturmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş’in de merakla Senegalli oyuncunun kararını beklediği bildirildi.
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Hafta sonuna kadar Demba Ba’dan karar vermesini isteyen Siyah-Beyazlılar'ın, tecrübeli golcünün sürpriz yaparak olumsuz yanıt vermesi halinde, Avrupa’dan deneyimli bir ismi kiralık olarak almaya çalışacağı vurgulandı. Bu arada Demba Ba transferinin suya düşmesi durumunda dahi gözden çıkarılan Negredo ile büyük ihtimalle yolların ayrılacağı aktarıldı.
(Skorer)
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ATIBA HUTCHINSON İLE AYNEN DEVAM
Beşiktaş'a 5 yıl başarıyla hizmet veren Atiba Hutchinson’ın takımda kalacağı öğrenildi.
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Kanadalı ön liberoyla yola devam kararı alan Başkan Fikret Orman’ın, 35 yaşındaki futbolcuya 1.5 milyon Euro’dan 1 yıllık anlaşma teklif ettiği bildirildi.
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Başarılı oyuncunun da Kara Kartal’la yola devam etmeye olumlu baktığı ve geçen sezon aldığı maaşın aynısına olumlu yanıt verdiği öğrenildi.
(Fanatik)
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BEŞİKTAŞ'TAN GOTOKU SAKAİ PAZARLIĞI
Hamburg macerası sona eren ve bonservisi elinde bulunan Gotoku Sakai’ye seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma öneren Beşiktaş, olumsuz yanıt aldı. Teklif edilen ücretin artırılmasını isteyen 27 yaşındaki oyuncu, ek olarak imza parası da istiyor.
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Beşiktaş, sağ bek transferi konusunda gündemine, son 2 sezondur hedefleri arasında bulunan Gotoku Sakai’yi eklemişti. Hamburg’la 3 yıllık macerası sona eren 27 yaşındaki Japon futbolcunun, bonservisi elinde bulunması sebebiyle harekete geçen ve menaceri aracılığıyla görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetiminin tecrübeli isme, seneliği 1.5 milyon Euro’dan 3 yıllık anlaşma önerdiği kaydedildi.
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Kariyerine başka bir takımda devam etmeye sıcak bakan deneyimli savunmacının, Kara Kartal’a verdiği cevap dün kulübe ulaştı. Menajeri aracılığıyla taleplerini Beşiktaş’a ileten Sakai’nin, 1.5 milyon Euro’luk ücreti düşük bulduğu ve bonservisinin elinde bulunması sebebiyle 2.5 milyon Euro maaş ve 2 milyon Euro da imza parası talep ettiği kaydedildi. Bu gelişme sonrasında tarafların, pazarlığa başladığı ve bu hafta içinde önemli gelişmelerin yaşanabileceği belirtildi.
(Fanatik)
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ŞENOL GÜNEŞ'İN TOLGAY KARARI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalyan devi Roma'nın radarında bulunan Tolgay'ın 1 yıl daha takımda kalması yönünde rapor verdi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Tolgay Arslan'ın kesinlikle satılmamasını istedi.
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Tecrübeli çalıştırıcı, peşinde Roma'nın olduğu oyuncusunun en az 1 sezon daha takımda kalmasını yönetimden talep etti.
(Akşam)
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EMRE ÇOLAK VE YASİN ÖZTEKİN DE GÜNDEMDE
İspanya Ligi'nde küme düşen Deportivo La Coruna'da oynayan Emre Çolak'ın ismi Beşiktaş'la anılırken, yönetimin yıldız futbolcuyla temasa geçtiği ve son kararını teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda vereceği belirtildi. Deportivo ile 1 yıllık sözleşmesi olan Emre'nin de İspanya 2. Ligi'nde forma giymek istemediği ve Beşiktaş'a sıcak baktığı öğrenildi. Bu arada Güneş'in, Galatasaray'la mukavelesi sona eren Yasin Öztekin için "Diğer alternatiflere bakalım, ona göre hareket edelim" görüşünü bildirdiği ifade edildi.
(Fotomaç)
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BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ İSİM
Eldeki santrforlardan beklediği verimi alamadığı için yeni arayışlara yönelen ve aralarında Demba Ba, Burak Yılmaz gibi eski oyuncularından da oluşan bir liste hazırlayan Beşiktaş'ta sürpriz bir forvet için transfer görüşmelerinin başladığı bildirildi.
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Gelen haberlere göre, transferlerdeki iş bitiriciğiyle bilinen başkan Fikret Orman, geçtiğimiz günlerde İngiltere'ye bir çıkarma gerçekleştirerek Londra'da Divock Origi'nin menajerlik şirketi Wasserman Media Group'tan ABD'li bir menajerle masaya oturdu.
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Fikret Orman, Origi kabul ederse, Liverpool'u ikna etmenin daha kolay olduğunu ABD'li menajere anlattı. Görüşmenin olumlu geçtiği ve birkaç gün içinde Origi'nin kararını bildireceği kaydedildi.
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Eğer 23 yaşındaki forvet Beşiktaş'a gelmeyi kabul ederse siyahbeyazlı kulüp hemen İngiliz ekibi ile kiralama konusunda masaya oturacak.
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