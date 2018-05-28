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Beşiktaş tarafı içinse Emre Akbaba transferi şu an için zor bir hal aldı. 82 milyon Euro bütçeden %30-35 oranında kısıtlamaya gitmeyi düşünen Başkan Fikret Orman ve transfer komitesi şu an için bonservisli oyunculara öncelik tanımıyor. Eğer işler başkan Orman ve transfer komitesi üyeleri Umut Güner ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun istediği gibi giderse, o zaman Emre Akbaba için atağa geçilecek. Bu da artık tüm Beşiktaşlıların iyi bildiği gibi Negredo ve Love'ın satılıp yerlerine Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın alınmasıyla olacak gelişmeler.