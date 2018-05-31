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Benfica'ya 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeden önce oyuncu ile anlaşmaya çalışan siyahbeyazlılar, 5 milyon Euro imza parası isteyen menajeri Carlos Leite'yi ikna etmeye çalışıyordu. Ancak dün yapılan görüşmede Leite, rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Bu tavır karşısında çok sinirlenen siyah-beyazlılar, masadan kalktı. İki sezondur Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma ihtimali de son dakikada bir mucize olmazsa ortadan kalktı.