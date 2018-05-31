Beşiktaş, forvet transferinde rotayı, 2 sezondur peşinde olduğu Fransız yıldız Gignac'a çevirdi. Öte yandan 10 numara transferi yapmak isten Kara Kartal, Everton'ın Hollandalı orta saha oyuncusu Davy Klaasen'i hedefleri arasında ekledi.
Fanatik'in haberine göre, kadrosunu güçlendirmek için ilk olarak forvet hattında değişime gitmeyi planlayan Beşiktaş Yönetimi; Alvaro Negredo ve Vagner Love’la yollarını ayırıp bu iki ismin yerini maliyeti düşük yeni golcülerle doldurmayı hedefliyor.
Bu doğrultuda ilk olarak Göztepe’yle 6 aylık sözleşmesi sona eren Demba Ba’yla anlaşan Beşiktaş’ın, ikinci ismini Meksika’dan bulduğu iddia edildi.
MENAJERİYLE TEMAS KURULDU
Beşiktaş, Burak Yılmaz için Trabzonspor’un yüksek bonservis bedeli istemesinin ardından menajerlerlerden gelen önerileri de değerlendirmeye almaya karar verdi.
Siyah-Beyazlılar’ın, 3 sezonluk Tigres macerasının sonuna gelen Andre-Pierre Gignac’a kancayı taktığı bildirildi.
Fransız basınında çıkan haberlere göre 32 yaşındaki futbolcunun, Avrupa’ya geri dönmek için istekli olduğu ve Siyah-Beyazlılar’la menaceri aracılığıyla görüştüğü kaydedildi.
BU KEZ DURUM FARKLI
Tigres formasıyla görev yaptığı 3 sezonda 141’i ilk 11’de olmak üzere tam 144 maça çıkan Gignac, rakip fileleri tam 80 kez sarsmayı başarmıştı. Yönetimin, 2 sezondur transfer gündemlerinde yer alan tecrübeli futbolcunun bu kez bonservisinin elinde bulunması sebebiyle bu oyuncu konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.
10 NUMARA ADAY KLAASSEN
Siyah-Beyazlılar, yeni sezon öncesinde orta sahasını güçlendirmek için harekete geçti.
Benfica’dan 2 sezonluğuna kiralanan Anderson Talisca’yla yolların ayrılmasının ardından bu bölgeye yeni bir isim kazandırmak için adayları değerlendiriyor.
Beşiktaş’ın, son olarak Everton’ın Hollandalı yıldızı Davy Klaassen’in peşine düştüğü kaydedildi. Önceki yıl Ajax’tan 27 milyon Euro karşılığında Everton’a transfer olan tecrübeli futbolcunun, Premier Lig ekibinde fazla forma şansı bulamadığı sebebiyle mutsuz olduğu öğrenildi.
Bundan dolayı da kulübünün yıldız ismi kiralık olarak göndermeye sıcak baktığı belirtildi.
TALISCA FORMÜLÜ DEVREDE
Everton’da geçen sezon sadece 7 Premier Lig maçında görev yapabilen Davy Klaassen, kendisini gösterme şansı bulamadı. Ajax’teki kariyerinde yaptığı asistlerle ön plana çıkan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş’ın, Anderson Talisca’da olduğu gibi 2 yıllık kiralama formülüyle bu transferi bitirebileceği konuşuluyor.
MITROGLOU YOLCU!
Kara Kartal’ın gündeminde uzun süre yer almasının ardından geçen sezon Portekiz ekibi Benfica’dan 15 milyon Euro karşılığında Fransız ekibi Marsilya’ya transfer olan Kostas Mitroglou, yeni takımında beklenen etkiyi gösteremedi.
Marsilya Yönetimi’nin, görev yaptığı 30 mücadelede 13 gollük performans sergileyen 30 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldığı belirtildi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Yunan golcünün yeni rotalarından birinin Beşiktaş olabileceği iddia edilirken tecrübeli futbolcunun menaceri, oyuncusunun Marsilya’da kalmak istediğini belirtti.
KARA KARTAL'A SAKAİ ŞOKU
Siyah-Beyazlılar, Almanya temsilcisi Hamburg’un Japon sağ beki Gotoku Sakai için transfer çalışması başlatmıştı.
27 yaşındaki futbolcuyla menaceri aracılığıyla temas kuran ve olumlu geri dönüş alan Kartal’a, dün şok haber geldi. Tecrübeli futbolcu, Hamburg’la olan sözleşmesini 2020’ye kadar uzattı. Almanya İkinci Lig temsilcisi de, tecrübeli futbolcunun kariyerine Hamburg’la devam edeceğini duyurdu.
DENİZ TÜRÜÇ'TEN BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK
Kara Kartal’ın radarındaki Deniz Türüç, Fanatik aracılığıyla Beşiktaş’a yeşil ışık yaktı. 25 yaşındaki futbolcu, “Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Onunla çalışmayı isterim. Bu konuda kararı verecek olan kulübüm. Ama artık bunun zamanının geldiğini düşünüyorum” dedi.
LICHTSTEINER'DE BEŞİKTAŞ'A DEV RAKİP
Beşiktaş’ın transfer etmek istediği İsviçreli yıldıza İngiliz devi Arsenal de talip oldu..
Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu İsviçreli tecrübeli sağ bek Stephan Lichtsteiner'e Arsenal'in de talip olduğu yazıldı... Bilindiği gibi İsviçreli yıldıza Alman ekibi Borussia Dortmund ve Çin ekipleri de transfer teklifinde bulunmuştu.
YENİ BİR GÖRÜŞME DAHA
Stephan Lichtsteiner geçtiğimiz günlerde transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, "Çin'e kesinlikle gitmek istemiyorum... Daha çok para kazanmaya ihtiyacım yok. Yaşam kalitesinin yüksek olduğu yerlerde futbol oynamaya devam etmek istiyorum.. İstediğim bu" demişti... Siyah-Beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde 34 yaşındaki oyuncuyla tekrar masaya oturması bekleniyor.
(Takvim)
TALISCA'NIN MENAJERİ BEŞİKTAŞ'I ÇILDIRTTI
Beşiktaş yönetimi, Anderson Talisca için son bir hamle yaptı. Brezilyalı yıldızın 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeye hazır olan siyah beyazlılar, yıldız oyuncunun menajeri Carlos Leite son dakikada imza parasını 6 milyon Euro'ya çıkarınca masadan kalktı.
Sabah Gazetesi'nden Fatih Doğan'ın haberine göre; kiralık sözleşmesi bu akşam sona erecek olan Anderson Talisca'yı kadrosunda tutmak için son bir hamle yapan Beşiktaş yönetimi, menajerin tavrı karşısında çileden çıktı.
Benfica'ya 21 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu ödemeden önce oyuncu ile anlaşmaya çalışan siyahbeyazlılar, 5 milyon Euro imza parası isteyen menajeri Carlos Leite'yi ikna etmeye çalışıyordu. Ancak dün yapılan görüşmede Leite, rakamı 6 milyon Euro'ya çıkardı. Bu tavır karşısında çok sinirlenen siyah-beyazlılar, masadan kalktı. İki sezondur Beşiktaş forması giyen Anderson Talisca ile anlaşma ihtimali de son dakikada bir mucize olmazsa ortadan kalktı.
JUVENTUS TALISCA'YI İSTİYOR
Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Anderson Talisca, Portekiz basınının iddiasına göre İtalyan devi Juventus'un radarına girdi.
Son iki sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Anderson Talisca, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çekmişti.
Portekiz basınında yer alan iddialara göre; Brezilyalı oyuncuyla Juventus yakından ilgileniyor. Abola Gazetesi'nde yer alan haberde; siyah-beyazlı kulübün Talisca için girişimlerde bulunacağı belirtildi.
24 yaşındaki oyuncu için Benfica'nın 40 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü. Talisca ile İngiltere Premier League ekiplerinden Manchester United ve Liverpool'un da ilgilendiği biliniyor.
Yıldız futbolcu, Beşiktaş'ta forma giydiği iki sezonda 80 maça çıkıp, 37 gol-14 asistlik performans sergilemişti.
(Ntvspor)
BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ ADAYLARI
Geçtiğimiz sezon forvet hattındaki oyuncularından yeterli verimi alamayan Beşiktaş'ta gözler, bu mevkiye yapılacak olan takviyelere çevrilmiş durumda. Beşiktaş yönetimi bu bölge için ilk etapta üç adayla görüşmelerde bulundu. Bunların ikisi bonservisleri Liverpool'da olan Daniel Sturridge ve Divock Origi ile Tigres'te forma giyen Gignac olduğu öğrenildi..
SPONSORLAR KORKUTTU
Beşiktaş'ın bir numaralı forvet adayı 28 yaşındaki Daniel Sturridge... Bonservisi Liverpool'da olan ve geçen sezon West Brom'da kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun önünde bazı sponsorluk engelleri bulunuyor. Bu yüzden menajeri Sturridge'in menajeri Türkiye'ye gelmesi durumunda maddi kayıp yaşayacağını ifade etti.
ORİGİ KAFA KARIŞTIRDI
Bonservisi Liverpool'da olan bir diğer santrfor 23 yaşındaki Divock Origi için hazırlanan raporda eksiler ve artlar birbirine oldukça yakın. Adam geçmesi, uzaktan şutu sevmesi ve bu şutların yerini bulması Güneş' sevindirirken; bitiriciliğinin zayıf olması, top tutma konusunda eksikleri olması, sırtı dönük oynama konusunda zaafları olması, pas sıkıntısı yaşaması, Mario Gomez tarzı pivot santrfor arayan tecrübeli hocanın kafasını karıştırdı. Güneş, Origi'yi alıp Cenk gibi bitiriciliğini geliştirip, sırtı dönük oynatmaya başarıp başaramayacağını planlıyor.
PIERRE GIGNAC'IN ANLAŞMASI SONA ERDİ
Kartal'ın bir diğer forvet adayı ise Andre Pierre Gignac... ESPN'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre siyah-beyazlılar, kariyerini Tigres'te sürdüren Gignac'la ilgileniyor. Haberde yıldız futbolcuyla bugüne dek pek çok kulübün ilgilendiği fakat en ciddi talibin Beşiktaş olduğu öne sürüldü. 2015 yazında Marsilya'dan bedelsiz olarak transfer edilen Pierre Gignac'ın sözleşmesi 30 Haziran tarihi itibarı ile sona eriyor.
32 yaşındaki golcü, şimdiye dek 36 kez Fransa Milli Takımı'na seçilirken 7 gol kaydetti. Yıldız golcü, 2010 yılında Toulouse'dan tam 16 milyon euro karşılığında Marsilya'nın yolunu tutarak büyük bir sansasyon yaratmıştı. Gignac, kariyerindeki tek yurt dışı transferini şu an formasını giydiği Tigres'e giderek yapmıştı..
DEMBA BA VE BURAK YÖNETİMİ KIZDIRDI!
Beşiktaş'ın santrfor adayları arasında yer alan Demba Ba ve Burak Yılmaz'ın maddi talepleri siyah-beyazlı yetkilileri kızdırdı. Göztepe'de ikinci devre 450 bin euro'ya oynarken Beşiktaş'tan hem 2 yıllık sözleşme hem de yılda 2 milyon euro isteyen Demba Ba'nın tavırları rahatsızlık yarattı. (Fotomaç)
BEŞİKTAŞ, SHAKHTAR'IN 2 YILDIZINI İSTİYOR
Beşiktaş transferde vites artırdı... Siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk ile sözleşmeleri sona eren Brezilyalı 10 numara Bernard Duarte ve golcü Facundo Ferreyra'nın transferini bitirmekte kararlı.
Önümüzdeki sezon ekonomik olarak küçülmeye gidecek Beşiktaş, bu iki isim için şartları zorlayacak.
ŞENOL HOCA DA ÇOK İSTİYOR
Kartal, önümüzdeki günlerde Bernard ve Ferreyra'nın menajerleri ile görüşecek. İki yıldızın şartlarını göre hareket edecek olan siyah-beyazlılar, Şenol Güneş'in istediği oyuncuları bitirmeye çalışacak...
TAKIMIN YENİ BEYNİ OLACAK
10 numara pozisyonunda oynayan Brezilyalı Bernard, Talisca'nın takımdan ayrılması sonrası Kartal'ın yeni beyni olacak...
25 yaşındaki Sambacı yıldız geçtiğimiz sezon 29 maçta 10 gol attı.
KARTAL ACELE ETMEK ZORUNDA
Ferreyra ise geçtiğimiz sezon 42 maçta 29 gol kaydetti.
İki yıldızı da Avrupa'nın önemli kulüpleri transfer etmek istiyor. Beşiktaş, Bernard ve Ferreyra'nın transferini 15 gün içinde sonuçlandırma peşinde...
(Takvim)
BEŞİKTAŞ'TAN YERLİ HAREKATI
Önümüzdeki sezon kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini yükseltmek isteyen Beşiktaş, gözünü üç milli yıldıza dikti.
Takvim'in haberine göre, Siyah-Beyazlılar'ın hedefinde Alanyaspor'un 10 numarası Emre Akbaba, Osmanlıspor'un başarılı kanat oyuncusu Serdar Gürler ve Kayserispor'un orta saha oyuncusu Deniz Türüç var.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.