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Hem hücumun kanatlarında hem de forvet ve forvet arkası oynayabildiği için teknik direktör Şenol Güneş’in oldukça sıcak baktığı futbolculardan biri olan 28 yaşındaki golcünün kulübüyle sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl var.