PEPE İÇİN 15 MİLYON EURO
Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takımın yıldız ismi Pepe, takımdan ayrılabilir. Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ittihad, Portekizli yıldız için Beşiktaş'a 15 milyon euro'luk bir teklif yaptı.
Suudi kulübü, geride kalan sezon boyunca takımın en önemli isimlerinden biri olan Pepe'ye yıllık 7 milyon euro önerirken Portekizli stoperin geleceği merakla beklenmeye başladı. (Fanatik)
İSPANYA'DAN CARRASCAL İDDİASI
Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken İspanya’dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı. AS gazetesinin haberine göre Kartal, 20 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara Jorge Carrascal’ı transfer etmek istiyor.
Sevilla’nın Ukrayna ekibi Karpaty Lviv’e önce kiralayıp sonra sattığı genç yıldız ile Beşiktaş’ın yanı sıra Shakhtar Donestk ve Dinamo Kiev’in de peşinde olduğu yazıldı.
BALO HEYECANI
Kulüpteki maddi sıkıntılar nedeniyle yeni sezon transfer çalışmalarında genç ve bonservisi elinde olan oyunculara öncelik veren Beşiktaş’ta; Mario Balotelli ismi yeniden gündeme girdi...
Daha önce de adı Siyah-Beyazlı takımla anılan ancak Şenol Güneş’in sıcak bakmadığı için transferi gerçekleşmeyen İtalyan golcü için menajerler bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çaldı.
Nice ile sözleşmesi sona eren, adı Galatasaray’la da anılan hırçın forveti Kartal’a öneren menajerler, anlaşmaya hazır olduklarını belirttiler. Siyah-Beyazlı yetkililer ise düşünmek için zaman istediklerini ve başkan Fikret Orman ile teknik direktör Şenol Güneş’in yapacağı görüşmenin ardından cevap vereceklerini belirtti.
NEGREDO SATILMADAN ZOR
Trabzonspor ile Burak Yılmaz konusunda henüz bir anlaşma sağlayamayan Beşiktaşlı yetkililerde; Alvaro Negredo’nun elden çıkarılması halinde Mario Balotelli transferinin gerçekleşmesi gerektiği düşüncesi hakim.
İki forvetin aynı anda büyük bir külfet olacağını düşünen Siyah-Beyazlı kurmaylar, Negredo’nun yıllık ücretinden kurtulup bu parayı İtalyan golcüye verebileceklerini belirttiler. Başkan Fikret Orman ile Şenol Güneş yapacakları toplantıda bu transfer ile ilgili olumlu ya da olumsuz son noktayı koyacaklar. (HTSpor)
TRANSFER TAARRUZU
Yeni sezonda hem Süper Lig’de Galatasaray’a kaptırdığı şampiyonluğu almak hem de Avrupa Ligi’nde başarılı sonuçlar almak isteyen Beşiktaş, bu doğrultuda transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor.
Kulübün maddi yapısını etkilemeden nokta transferler yapmak isteyen ve birçok ismi gündemine alan Siyah-Beyazlılar’da 1 numaralı hedeflerin başında Liverpool’un yıldızlarından Daniel Sturridge geliyor.
Kartal’ın, bu oyuncu için devreye girmesi sonrasında taraftarlar da, Come to Beşiktaş (Beşiktaş’a gel) sloganıyla İngiliz futbolcuya baskı yapmaya başlamıştı.
Hem hücumun kanatlarında hem de forvet ve forvet arkası oynayabildiği için teknik direktör Şenol Güneş’in oldukça sıcak baktığı futbolculardan biri olan 28 yaşındaki golcünün kulübüyle sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl var.
KARTAL'IN YENİ GÖZDESİ OFOE
Atiba Hutchinson'la yeni sözleşme imzalamayan Beşiktaş’ın orta sahaya yeni bir oyuncu alacağı konuşuluyor. Bununla ilgili olarak Yunanistan’dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Habere göre Siyah- Beyazlılar, Olympiakos’un gözden çıkardığı Belçikalı orta saha oyuncusu Vadis Odjidja- Ofoe ile ilgileniyor. 29 yaşındaki futbolcu, merkez orta saha olarak görev yapıyor ve savunmaya dönük bir oyuncu konumunda.
FORTOUNİS ÇIKARMASI
Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı Fikret Orman, ilk transfer bombasını patlatmak için geçtiğimiz günlerde bir günlüğüne Yunanistan'a gitti.
Salı günü Atina'ya giden ve bir gece burada Olympiakos Başkanı Marinakis'in konuğu olan Başkan Fikret Orman, önceki akşam İstanbul'a döndü ve yağının tozuyla Kulüpler Birliği Vakfı'nın toplantısına katıldı.
İSTANBUL'A DAVET EDİLDİ
Yakın dostu Marinakis'in başarısız olduğu için Olympiakos'u dağıtmak istemesini fırsat bilen Orman, Şenol Güneş'in özel olarak istediği 25 yaşındaki yıldız oyuncu Kostas Fortounis'i talep etti.
Başkan Orman pazarlıklar sonucunda rakamı 4 milyon euro'ya kadar indirmeyi başardı. Yunan oyuncunun İstanbul'a geleceği ve daha önce Beşiktaş'ta oynamayı reddeden Fortounis'in ikna edilmesine çalışılacağı bildirildi. (Fotomaç)
TOLGAY'IN SON TALİBİ...
İngiliz ve İtalyan kulüplerinin radarına giren Tolgay Arslan'a Almanya'dan da talip çıktı.
Kicker'in haberine göre Tolgay'ı kadrosuna katabilmek için harekete geçen Bundesliga ekibi Stuttgart, Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Alman ekibinde, daha önce siyah-beyazlıların oyuncuları olan Mario Gomez ve Andreas Beck de forma giyiyor.
PORTEKİZ'DEN SÜRPRİZ İDDİA
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için Portekiz'den sürpriz bir iddia geldi. Portekiz basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın Benfica ile Eduardo Salvio'nun transferi için görüştüğü ve siyah-beyazlıların Portekiz temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulunduğu belirtildi.
Pazarlıklar devam ederken, Benfica 15 milyon euro'da diretiyor. Benfica, performansını yetersiz bulduğu ve yüksek maliyeti olan Salvio'yu satmaya sıcak bakıyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında da Salvio ile ilgilenmiş ancak Arjantinli oyuncu takımında kalmıştı.
Bu sezon 9 gol, 6 asistlik bir performans sergileyen Salvio'nun Benfica ile olan sözleşmesi 2018/2019 sezonunun sonunda bitiyor.
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