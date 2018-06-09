4 | 27

ANSARIFARD HAREKATI

Geçtiğimiz günlerde Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis'i ikna ettiği iddia edilen Başkan Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için Rusya'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi..

(Fotomaç)