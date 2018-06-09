KLAASSEN İLE ANLAŞMA TAMAM
ASpor'un iddiasına göre Beşiktaş, Everton'la Hollandalı 10 numara Davy Klaassen'in 2 yıllığına kiralanması konusunda anlaştı. Hollandalı futbolcunun sevgilisi Laura Christel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kartal emojisi kullanınca Beşiktaş taraftarları heyecanlandı. Bu arada Siyah-beyazlı taraftarlar sosyal medyadan Klaassen için Come to Beşiktaş kampanyası başlattı.
STURRIDGE'DAN İYİ HABER
Beşiktaş, Liverpool’un yıldız golcüsü Daniel Sturridge için atağa kalktı. 28 yaşındaki golcüyü göndermeyi planlayan Ada ekibinden 8 milyon Euro’luk (42 milyon TL) bonservis talebi alan Siyah-Beyazlılar, pazarlıklara başladı.
Ada ekibinin kendisiyle ayrılma kararına uymayı planlayan Sturridge’in de ilk etapta Premier Lig’de yola devam etmeyi hedeflediği kaydedildi. Ancak İngiliz basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş taraftarının Instagram hesabından yaptığı sevgi gösterisinin yıldız futbolcuyu mutlu ettiği ve düzenli olarak forma giyme şansının bulunması sebebiyle rotasını Türkiye’ye çevirebileceği konuşuluyor.
(Fanatik)
ANSARIFARD HAREKATI
Geçtiğimiz günlerde Fortounis için Olympiakos Başkanı Marinakis'i ikna ettiği iddia edilen Başkan Orman'ın bir futbolcunun daha ismini sorduğu iddia edildi. Yunan ekibinde bu sezon 25 maçta 17 gol ve 6 asistle oynayan Karim Ansarifard!.. Başkan Marinakis'in "Herkesi satabilirim" demesine üzerine Orman'ın Fortounis'ten sonra İranlı golcüyüde gündeme getirdiği; Yunan başkanın ise, "Onun için Rusya'yı bir beklemek lazım. Bakalım orada ne yapacak" yanıtını verdiği öğrenildi..
(Fotomaç)
NEWCASTLE, OĞUZHAN'IN PEŞİNDE
İngiliz basını, Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Oğuzhan Özyakup'u transfer etmek istediğini öne sürdü.
Newcastle United Teknik Direktörü Rafael Benitez’in daha büyük hedefler için takım oluşturma çabasına girdiği hatırlatılan haberde, oyuncuya ödenecek ücretin 12.1 milyon pound olacağı bildirildi.
(Fanatik)
TALISCA'NIN YERİNE WAHBI KHAZRI
Takımdan ayrılan Anderson Talisca'nın yerini nokta bir transferle doldurmak isteyen Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor... Bernard'tan yüksek maliyeti nedeniyle vazgeçen Siyah-Beyazlılar, Everton'lu Klaassen'le temaslarını sürdüyor. Son olarak, sezonu Rennes'de geçiren Wahbi Khazri'nin de Beşiktaş'ın transfer gündemine girdiği öğrenildi.
Menajerler tarafından teklif edilen 27 yaşındaki Tunuslu yıldızla ilgili araştırmalar yapan yönetim, teknik patron Şenol Güneş'ten olumlu rapor gelmesi halinde görüşmelere başlayacak. Bonservisi İngiliz kulübü Sunderland'te olan Wahbi Khazri'nin Rennes'le kiralık sözleşmesi sonra erdi.
(Takvim)
NEGREDO ELDE KALDI
Beşiktaş'ta yönetim sezon basında 4 milyon 350 bin euro maaşla imza attırdığı Negredo'dan kurtulamıyor. Çin’den veya Arap takımlarından teklif yok. Meksika’dan gelen teklifi ise Negredo, “maaşımı garanti altına alamadan gitmem” diyerek reddetti.
Menajeri ise İspanya’dan Sociedad’tan teklif getirdi. Bask ekibi bonservis vermeyi kabul etmedi. Maaşının 800 bin euro’sunu karşılayabileceklerini geri kalanın Beşiktaş tarafından ödenmesini istedi.
(Fotospor)
BEŞİKTAŞ'IN FERDİ ISRARI
Sadece bu dönemi değil gelecek yıllara da yatırım yapmak isteyen Beşiktaş, Ferdi Kadıoğlu üzerinde ısrarla duruyor.
Hollanda 2. Ligi takımlarından NEC Nijmegen'de oynayan genç yeteneği takip eden siyah-beyazlı kulüp, bu futbolcuyu alarak başka bir takıma kiralık vermeyi düşündüğü öğrenildi.
Daha önce de Beşiktaş'ın gündemine gelen fakat, "Sürekli forma şansı bulamaz" diye ailesi tarafından Türkiye'ye gönderilmeyen Ferdi için, Beşiktaş Yönetimi'nin ailesini ikna etmeye çalışacağı vurgulandı.
(Milliyet)
LENS'E İNGİLİZ KANCASI
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon beklentilerin çok altında bir performans sergileyen Jeremain Lens'e, İngiltere'den bir teklif gelmesi an meselesi. Hollandalı oyuncu için, Giuliano Terraneo'nun Sportif Direktörlüğünü yaptığı West Bromwich Albion kiralama teklifi yapmaya hazırlandığı ifade edildi.
(Fotomaç)
Portekiz Milli Takımı kampında bulunan tecrübeli oyuncu Pepe’nin, Suudi Arabistan’ın Al-İttihad takımına transfer olacağı şeklindeki söylentiler, Portekiz’de gündemi meşgul etmeyi sürdürüyor. Siyah-Beyazlı ekibe geçen sezon Real Madrid’den katılan ve oynadığı futbolla herkesi kendine hayran bırakan Pepe’nin de bu teklifi değerlendirme eğiliminde olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi ise bu konuda tek başına bir karar verme yanlısı değil. Pepe ile bir değerlendirme yaptıktan sonra tavrını netleştirecek
TAMAMEN DUYGUSAL BAKIYOR
Beşiktaş’la 2019 sezon sonuna kadar mukavelesi bulunan Pepe, Al-İttihad takımını tamamen ekonomik sebeplerle istiyor. 35 yaşındaki oyuncu son transferini yaparak, kariyerini noktalamak niyetinde. Beşiktaş’ın ise bu transferden 10 milyon euro kazanacağı konuşuluyor. Ancak Siyah-Beyazlı yöneticiler yapılan teklifin mali boyutlarını açıklamadı.
(Akşam)
BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM HARUN TEKİN
Transfer çalışmaları kapsamında birçok mevkiye oyuncu bakan Beşiktaş, sürpriz bir şekilde Bursaspor kalecisi Harun Tekin'i gündemine aldı. Şu an için kalede bir sıkıntısı olmayan siyah-beyazlı yönetimin, bir sene sonra problem yaşamamak için şimdiden kolları sıvadığı iddia edildi.
Sözleşmesinin bitimine 1 yıl kalan Fabri ile sözleşme uzatmak isteyen Siyah-Beyazlılar, pazarlıklarda elini güçlü tutmak için Harun Tekin'i de kadrosuna katmak istediği bildirildi.
Geçtiğimiz günlerde milli kalecinin menajeriyle masaya oturan fakat yeni sözleşme konusunda sonuç alamayan Beşiktaş, ileride çıkması muhtemel olası bir kriz öncesinde Harun'u transfer edip elini güçlendirecek.
(Milliyet)
BEŞİKTAŞ'A SÜRPRİZ İSİM: JORGE CARRASCAL
Talisca'nın ayrılışı sonrası 10 numara transferi üzerine yoğunlaşan Beşiktaş için yeni bir isim daha ortaya atıldı. Adı daha önce Gerson, Bernard, Bryan Ruiz ve Klaassen gibi yıldızlarla anılan siyah-beyazlı ekibin, Sevilla Atletico'nun 20 yaşındaki oyuncusu Jorge Carrascal'la ilgilendiği ileri sürüldü.
Haberde Beşiktaş'ın yanı sıra Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de Kolombiyalı oyuncuyu transfer listelerine dahil ettiği, ayrıca Lviv'in 2 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanabileceği belirtildi.
35 yaşındaki Atiba ile ücret konusunda anlaşmaya varamayan Beşiktaş'ın, Olympiakos'un ön liberosu Vadis Odjidja-Ofoe'yi alacağı iddia edildi. Yunan basınında iki kulüp arasındaki iyi ilişkilerin Ofoe'nin siyah-beyazlılara gelme ihtimalini güçlendirdiği belirtildi
Öte yandan Beşiktaş'ta scout ekibinin başına getirilen Serkan Reçber, forvet mevkii için yönetime Young Boys'tan Assale'yi önerdi.
İki hafta önce İtalya'ya giderek Roma Sportif Direktörü Monchi ile görüşen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticilerin, Juan Jesus için anlaşmaya vardığı öğrenildi. Siyah-beyazlıların, stoperin yanı sıra defansın solunda da oynayabilen 26 yaşındaki Brezilyalıyı 1 yıllığına kiralayacağı ifade edildi.
(Sabah)
GÖKHAN GÖNÜL'E PREMIER LİG'DEN TEKLİF VAR
Gökhan Gönül, gelecek sezon Premier Lig'de oynamaya çok yakın. Fulham'ın transfer listesinde olan 33 yaşındaki tecrübeli oyuncuyu Beşiktaş yönetimi de göndermeye sıcak bakıyor.
İngiliz ekibinin 4.5 milyon euroluk teklifi için resmi yazı isteyen Beşiktaş, bu paranın verilmesi halinde Gönül'ü gönderecek.
Son iki sezondur Beşiktaş forması giyen Gökhan Gönül'ün de futbolunun son dönemini İngiltere'de geçirmek istediği belirtildi. Tecrübeli oyuncu İngiltere'nin futbol deneyiminden yararlanmak amacında.
(Akşam)
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