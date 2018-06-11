10 NUMARAYA 3 ADAY
Listesinde Davy Klaassen ve Manuel Fernandes gibi isimler bulunan Siyah-Beyazlılar, Klaassen'e yüksek maliyeti nedeniyle öncelik tanımıyor. Bir diğer aday Manuel Fernandes'in durumunda ise net bir gelişme henüz yok. Hem oyuncunun Portekiz Milli takımı ile Dünya Kupası'nda olması hem de kulübü Lokomotiv Moskova ile süren 1 yıllık kontratı, transfer sürecinin biraz daha uzayacağı anlamına geliyor.
32 yaşındaki yıldız için 3 yıllık yeni kontrat isteyen menajeri ise; Fernandes'in önceliğinin Lokomotiv olduğunu açıklamasına rağmen Beşiktaş'ın girişimlerini Rus ekibine karşı koz olarak kullanıyor. Lokomotiv Moskova'nın 1 yılı kalan Fernandes'e 3 yıllık yeni kontrat yapmak yerine satıp para kazanma isteği ağır basarsa; Beşiktaş resmi olarak devreye girecek ve Fernandes'i tekrar takıma kazandırmaya çalışacak.
Bu arada Tunuslu Wahbi Khazri'nin de Beşiktaş'ın 10 numara adayları arasında olduğu Fransız basını tarafından sıklıkla dile getiriliyor. Sunderland kulübünün oyuncusu olan ve geçen sezonu Fransa'nın Rennes takımında kiralık geçiren Khazri için Beşiktaş'ın Marsilya ile yarışta olduğu dış basında yer alan haberler arasında.
Marsilya ile Beşiktaş'ın sadece Khazri'de değil Juan Jesus transferinde de yarış halinde olduğu dış basında bir hayli yer alıyor. Mevcut şartlarda stoper almayı düşünmemesine rağmen Roma kulübünün kiralama seçeneği ihtimalinde Jesus ile ilgilenen Beşiktaş karşısında yine Marsilya'yı bulmuştu. Fransız ekibi Jesus için devreye girerken Roma ile sıkı pazarlıklara başlayıp 12 milyon Euro olan bonservisi indirmeye çalışacağı Fransız basınında yazılan haberler arasında.
GÜNEŞ: LOVE KAMPA GELMESİN
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, alacakları için Siyah-Beyazlı Kulübü FIFA'ya şikayet eden golcüsü Vagner Love ile ilgili kararını verdi. Deneyimli çalıştırıcının, 33 yaşındaki forvetin bu tutumundan rahatsız olduğu belirtildi. Şenol Güneş'in, Siyah-Beyazlı yöneticilere yeni sezon başında yapılacak kampta Love'u görmek istemediğini ilettiği öğrenildi.
Cenk Tosun'un İngiltere Premier Lig'in yolunu tutmasının ardından devre arasında Alanyaspor'dan 3.5 milyon euroya alınan Vagner Love, performansıyla tam bir hayal kırıklığı yaşanmıştı. Brezilyalı forvet, ülkesinin takımlarından Flamengo'da oynamayı çok istiyor.
Ancak Brezilyalı ekip tecrübeli golcü için kesinilkle bir bonservis bedeli ödemeye yanaşmıyor. Beşiktaş idarecileri, Vagner Love'dan fazla zarar etmek istemiyor. (Akşam)
FERDİ PAZARLIĞI
Beşiktaş, Hollanda İkinci Lig ekibi Nijmegen'in yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu'nu gündemine almıştı. 18 yaşındaki kanat oyuncusu için futbolcunun kulübüyle pazarlıklara başlayan Kara Kartal'ın, 1.5 milyon euroluk bonservis talebiyle karşılaştığı öğrenildi. Tarafların, bu konuda pazarlıklara başladığı kaydedildi. (Akşam)
CANCELO LİSTEDE
Umut Güner'in İtalya seyahatinde gündeme gelen bir başka isminse Inter'le kiralık anlaşması biterek Valencia'ya dönen Cancelo olduğu ortaya çıktı… Cancelo'nun menajeri ile görüşen Güner, Valencia'nın 15 milyon euro ödediği 24 yaşındaki sağ beki bir daha kiralık vermek isterlerse kendilerinin talip olduğunu söyledi. (Fotomaç)
KARTAL ROMA'DAN 3 FUTBOLCUYA TALİP OLDU
Beşiktaş yabancı transferinde gözünü Roma'ya çevirdi. Bu sezon bütçesini ekonomik olarak kullanmak isteyen Siyah-Beyazlı yöneticiler gözünü İtalyan kulübünün yıldızlarına dikti. Daha önce stoper Jesus ve kanat oynucusu Gerson için kiralama teklifinde bulunan Beşiktaşlı bu kez de listesine Karsdorp'u da aldı.
İtalyan ekibinde sağ bek olarak görev yapan 22 yaşındaki Hollandalı futbolcu geçen sezon ancak 1 maçta oynadı. Ancak geleceği olan bir futbolcu olarak görülmesi Kartal'ın iştahını kabarttı. Beşiktaş Yönetimi'nin Jesus, Gerson ve Karsdorp'u kiralamak istediği ve Roma'ya resmi teklif yaptığı öğrenildi. Roma'nın vereceği cevap ise merakla beklenmeye başladı.
Beşiktaş Yönetimi'nin istediği 3 oyuncudan Jesus takımda oynamasına rağmen Gerson bazı maçlarda şans bulabildi. Karsdorp ise Roma'da 1 maç dışında forma şansı bulamadı. Roma'nın genç oyuncusu Rick Karsdorp, gelceğin yıldızları arasında gösteriliyor. İtalyan ekibi geçtiğimiz yıl Hollandalı futbolcu için 14 milyon Euro bonservis ödemişti. (Takvim)
JOAO MARİO İÇİN GÖRÜŞME
Geçtiğimiz günlerde İtalya'ya bir çıkarma yapan yönetici Umut Güner'in Destro için Bologna ile girişimlerde bulunurken, flaş bir görüşme yaptığı kaydedildi. Güner'in Çizme'de Inter'li oyuncu Joao Mario'nun menajeri Leonel Batista ile masaya oturduğu kaydedildi.
25 yaşındaki futbolcu için Güner'e bilgi veren Portekizli menajerin, oyuncunun transfere açık olduğunu söylediği bildirildi. Ayrıca kulübü Inter'in de geçen sezonu West Ham'a gönderdiği Portekizli yıldız bir kez daha kiralamaya yoluna gidebileceği ifade edildi.
Öte yandan Mario'nun Portekiz milli takımdan arkadaşları olan Pepe ve Quaresma da transferde kilit rol oynayabilir. İkilinin, yönetimden haber gelmesi durumunda milli takım kampında oyuncuyu ikna etme çalışmalarına başlayacağı dile getirildi. 2016-17 sezonu başında Sporting'den Inter'e 40 milyon Euro'ya transfer olan tecrübeli futbolcu, geride bıraktığımız sezonun devre arasında 1.2 milyon Euro karşılığı Ada'nın yolunu tutmuştu.
Bu Joao Mario'nun Beşiktaş'ın gündemine ilk gelişi de değil. Gelen haberlere göre, oyuncu devre arasında West Ham'a kiralandıktan sonra menajer Batista, Nisan ayında da Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Batista'nın siyah-beyazlı yönetime, "Sezon sonu Talisca için 21 milyon Euro ödemeyin. Sizen Joao'yu uygun bir rakama getirebilirim" teklifinde bulunduğu kaydedildi.
Siyah-beyazlı kulüp, Davy Klaassen'den de vazgeçmiş değil. 25 yaşındaki futbolcunun 2 yıllığına kiralanması konusunda takımı Everton ile büyük ölçüde el sıkışan Beşiktaş'ın diğer isimlerle de görüştükten sonra sonuç alamaması halinde Hollandalı'ya çubukluyu giydireceği gelen haberler arasında.
Yöneticiler ayrıca satın alma bedeli olarak 20 milyon Euro isteyen Everton'la bu rakamı aşağı çekmek için de görüşüyor. Taraflar arasında kesin anlaşma sağlanırsa Klaassen Beşiktaş'tan yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. (Fotomaç)
PEKTEMEK RİZE'YE
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mustafa Pektemek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Eski takımı Gençlerbirliği'nin teklifine, geçen sezon küme düşmesi sebebiyle olumsuz yanıt verdiği öğrenilen 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ısrarcı olduğu bilgisi alındı. Oyuncu ve kulübün anlaşması halinde Beşiktaş'ın, transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
KANADA'DAN DAVIES İDDİASI
Beşiktaş için yeni bir iddia Kanada'dan geldi. Siyah-Beyazlı takımın Kanada MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps'ta forma giyen Alphonso Davies'i gündemine aldığı iddia edildi. Daily Hive gazetesi 17 yaşındaki oyuncunun istikbal vadettiğini yazdı. Haberde Kasım'da 18 yaşını dolduracak olan Davies'in ancak bu tarihten sonra transfer edileceğine dikkat çekildi. Bu transferin bitme olasılığı yüksek olarak gösterildi. Davies 2018 yılında MLS'de 16 karşılaşmaya çıktı. Genç yıldız 2 gol atarken 4 de asist yaptı.
YENİDEN ABOUBAKAR
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi olan Vincent Aboubakar için Beşiktaş yeniden devrede. Sezon başında transfer edilen Alvaro Negredo ve devre arasında Beşiktaş'a gelen Vagner Love ile yollarını ayırmayı planlayan Beşiktaş, Larin'i kadroda tutup, Vincent Aboubakar'ı da yeniden transfer etmek istiyor.
Siyah beyazlı yönetim bu sezon takımda bir istikrar yakalayamayan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo'nun takımdan ayrılması ve forvette yer açılması halinde Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar ile 1 yıllık kiralık olarak anlaşacak.
Vincent Aboubakar, bu sezon Porto formasıyla 42 maça çıkıp, 26 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 38 maça çıkarken, 19 gol atıp, 4 de asist üretmişti. Aboubakar, özellikle geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında ortaya koyduğu performans ile şampiyonluğun Talisca ile birlikte başrol isimlerinden olmuştu. (Ajans Beşiktaş)
"KULÜP BULUN!"
Teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda yeni sezona bambaşka bir hücum hattıyla başlamayı planlayan Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda düğmeye basmıştı. İlk olarak geçen sezon bekleneni karşılayamayan; Alvaro Negredo, Vagner Love ve Mustafa Pektemek’le yollarını ayırmaya karar veren Beşiktaş Yönetimi, bu kararını 3 ismin menajerine de iletti.
Özellikle Negredo’nun 4.3 milyon Euro’luk maaş yükünden kurtulmayı planlayan Kara Kartal, tecrübeli futbolcu için Çin ve Katar kulüplerinden de teklif bekliyor. Negredo konusunda birçok menacere yetki veren yönetimin gerekirse alacaklarına karşılık 32 yaşındaki futbolcuyu gönderebileceği konuşuluyor.
Kulüpte adeta istenmeyen adam olarak ilan edilen Alvaro Negredo’nun da ailesiyle birlikte yaptığı tatilin ardından menaceriyle görüşüp geleceğini şekillendireceği kaydedildi. La Liga’ya dönüşü yüksek maaş beklentisi sebebiyle zor olan Matador’un, Katar macerasına yakın olduğu belirtildi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Alanyaspor’dan transfer edilen Vagner Love için de beklenti içinde bulunan Beşiktaş’ın, bu konuda da Brezilya Ligi ekiplerinden umutlu olduğu ifade edildi. Flamengo başta olmak üzere birçok Brezilya Serie A ekibinin radarında bulunan 33 yaşındaki futbolcunun da alacaklarına karşılık bonservisinin verilmesi planlanıyor. Tecrübeli oyuncu da ülkesine geri dönmeye sıcak bakıyor.
Beşiktaş’ta 6 sezondur görev yapan Mustafa Pektemek’le de yollarını ayırmayı planlayan Siyah-Beyazlılar’a 3 kulüpten teklif olduğu ortaya çıktı. Bu sezon Süper Lig’e çıkan Rizespor’la; yeni dönemde TFF 1. Lig’de yer alacak olan; Gençlerbirliği ve Ümraniyespor’un da 29 yaşındaki futbolcunun peşinde olduğu kaydedildi. Yönetimin, düşük bir bedel karşılığında Pektemek’in de gidişine yeşil ışık yakacağı öğrenildi. (Fanatik)
FORVETE 5 ADAY
Beşiktaş Yönetimi, göndermeyi planladığı 3 futbolcunun yeri için de 5 aday belirledi. İlk hedef olarak Trabzonspor’la yol ayrımında bulunan Burak Yılmaz’ı belirleyen Kara Kartal, milli golcünün Bordo-Mavililer’le bağlarını koparması bekleniyor. Fırtına’da geçen sezon 25 maçta 23 gol atan 32 yaşındaki oyuncunun ardından ikinci hedef ise Demba Ba...
Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe’de geçiren ve 13 mücadelede 7 gollük performans sergileyen Senegalli futbolcuyu iddia edilmesine rağmen henüz Shanghai Shenhua’yla resmi olarak anlaşmış olmaması sebebiyle listesinde tutan yönetim, bu ismi de kadrosuna katmak istiyor.
Geçen sezonun ikinci yarısını Göztepe’de geçiren ve 13 mücadelede 7 gollük performans sergileyen Senegalli futbolcuyu iddia edilmesine rağmen henüz Shanghai Shenhua’yla resmi olarak anlaşmış olmaması sebebiyle listesinde tutan yönetim, bu ismi de kadrosuna katmak istiyor.
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