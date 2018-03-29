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Taraftarların başlattığı ‘Come to Beşiktaş’ kampanyasının kendisini çok etkilediğini bir kez daha yineleyen tecrübeli futbolcu, “Çok teklif vardı ama Beşiktaş taraftarı ile aramda oluşan bağ baskın geldi. Eğer kulübüm ve taraftarlar beni isterse iki yıl olan sözleşmemden çok daha uzun süre Beşiktaş’ta kalmak isterim” dedi.