Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde G Grubu'nda yer alan Beşiktaş, topladığı 14 puanla lider olarak bir üst tura yükselmiş ve Türkiye tarihinde bir ilki başarmıştı. Kulüp tarihinde en yüksek Şampiyonlar Ligi puanına da ulaşan siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde son 16 turunda Almanya devi Bayern Münih'le eşleşti. Beşiktaş, başarısını ileriye taşımak için Bayern Münih ile ilk maçı 20 Şubat Salı günü deplasmanda 22:45'de, rövanşı 14 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Vodafone Park'ta oynayacak. Siyah-beyazlı kulüp Almanya'daki maç için bir açıklama yaptı ve zorlu karşılaşmaya taraftar götürülmeyeceğini açıkladı. Beşiktaş ayrıca gurbetçi vatandaşlara da maça gitmemeleri çağrısında bulundu.

Siyah-beyazlı kulübün 4 dilde yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Taraftarlarımız,

Bayern Münih ile 20 Şubat'ta deplasmanda oynayacağımız Şampiyonlar Ligi maçımızı izlemek için taraftarlarımızın herhangi bir organizasyon yapmamasını rica ederiz. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla deplasman maçlarımıza taraftarlarımız götürülmeyecektir. Gurbetçi vatandaşlarımızın da ceza alma ihtimalimizi düşünerek Allianz Arena'ya gitmemelerini önemle rica ederiz."

AVRUPA'DAN 1 YIL MEN OLASILIĞI

Beşiktaş, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle karşılaşmış ve maç öncesinde yaşanan taraftar olayları nedeniyle karşılaşma gecikmeli olarak başlamıştı. Maç öncesinde stat dışında yaşanan olaylar saha içine de yansımıştı. Lyon destekçileri, siyah-beyazlı taraftarların bulunduğu tribünden yabancı maddeler atıldığı gerekçesiyle sahaya inmiş ve olaylar büyümüştü. UEFA Disiplin Komitesi Lyon maçının ardından 100 bin Euro para cezası ve aynı eylemlerin tekrarlanması halinde 2 yıl ertelemeli olarak UEFA kupalarından 1 yıl men cezası vermişti. Siyah-beyazlı kulüp temyize gitmiş ancak ceza onanmıştı. Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynadığı maçlar öncesinde de taraftarlarına benzer uyarılarda bulunmuş ve maça gelmemelerini istemişti.

FRANSA'DA YAŞANANLAR

- Lyon Stadı'nda TSİ 22.05'te oynanması beklenen maç öncesi bir anda yüzlerce taraftar sahaya inmeye başladı. Yaklaşık 2 bin kadar taraftarın sahaya inmesiyle statta büyük bir kargaşa yaşandı.

- Konuyla ilgili Fransız kulübünden bir açıklama gelirken, "Tribünün üst kısmından atılan meşaleler nedeniyle taraftarlar sahaya girdi" ifadeleri kullanıldı.

- Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, sahaya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı. Daha sonra Başkan Aulas, mikrofonla taraftarlara seslenerek sakin olmalarını söyledi.

- Uyarıların ardından taraftarlar tekrar tribündeki yerlerini aldılar.

- Lyon Kulübü, tribünlere atılan meşaleler nedeniyle taraftarların sahaya girdiğini bildirdi.

- UEFA, maçın ertelenmesiyle ilgili görüşme yaparken, Olympique Lyon TV, karşılaşmanın oynanacağını bildirdi.

- Lyon Kulübü de "Maç birkaç dakika içinde başlayacak" açıklaması yaptı.

- Güvenlik önlemlerinin arttırılmasının ardından maç yaklaşık 1 saatlik gecikmenin ardından başladı.

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