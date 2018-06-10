Çin Süper Ligi ekiplerinden Guangzhou Evergrande, son 2 sezonda Beşiktaş forması giyen Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'yı 6 aylığına kiralamıştı. Çin kulübünden yapılan açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından takımın İtalya'daki kampına katılacağı ifade edilmişti. Talisca'nın bu transferi yoğun tepki çekerken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Beşiktaş'ı takipten çıkarması ise tepkileri daha da artırdı.

Beşiktaşlı taraftarlar, özellikle Instagram'da Talisca'ya tepkilerini gösterdi. Yıldız futbolcunun transferi sonrasında sosyal medya hesabında 769 bin olan takipçi sayısı 639 bine kadar geriledi.

Bonservisi Portekiz ekibi Benfica'da bulunan Talisca, siyah-beyazlı formayla geride kalan sezonda tüm kulvarlarda çıktığı 47 maçta 20 gol atmıştı.