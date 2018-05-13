Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, deplasmanda 3-2 kazandıkları Osmanlıspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Şenol Güneş, "İlk yarı kötü oynadık. Uyurgezerdik, pozisyon bulamadık. İkinci yarı iyi başladık, goller bulduk ama hatalar yaptık, pozisyonlar verdik. Hataları bol olan maçtı. Kazanmak güzel ama daha iyi oynamamız gerekiyordu. Osmanlıspor'a geçmiş olsun, bütün oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

Cyle Larin'in performansının sorulması üzerine konuşan Şenol Güneş, "Havadan, şartlardan zaman zaman hazır olmayan oyuncular vardı. oyuncuları eleştirmeyi doğru bulmuyorum, son dönemde daha güvene ve morale ihtiyaçları var, onu sonra konuşuruz." diye konuştu.