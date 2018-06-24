Transfer için “Bekle ve gör” taktiğini seçen Beşiktaş’ta sağ bek mevkisindeki durum netleşmeye başladı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre bütçeyi aşmamak için Gökhan Gönül’ün yanına Eskişehir’den transfer edilen Dorukhan Toköz ile eski oyuncusu Daniel Opare’nin yeterli olacağını düşünen Siyah-Beyazlı yöneticiler, bu konuda teknik direktör Şenol Güneş’in kararlarını bekliyor. Özellikle genç futbolcu Dorukhan’ın performansı merak edilirken 22 yaşındaki sağ bekin göstereceği grafik, bu bölgeye yapılacak takviye konusunda belirleyici olacak.

"TAKIMDA KALABİLİR"

Şenol Güneş’in başkan Fikret Orman ile yaptığı telefon görüşmesinde Dorukhan konusunun da masaya yatırıldığı öğrenildi. Bugüne kadar Türk futboluna birçok yıldızı kazandıran tecrübeli hocanın genç yetenekten umutlu olduğunu belirtip “Dorukhan geleceği olan bir isim. Ondan kesinlikle yararlanacağım. Parlatacağıma inanıyorum. Kampta herkes şansı hak ediyor. Durumuna orada bakacağım. Takımda kalabilir” dediği öğrenildi.