Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Leipzig maçı öncesi açıklamalar yaptı

Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 6. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ta gözler Şampiyonlar Ligi'ne çevrildi. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Cenk Tosun, Şampiyonlar Ligi G Grubu ikinci maçında oynayacakları Leipzig karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe derbisiyle ilgili olarak zamanı geldiğinde konuşacağının altını çizerken maçın hakemi Ali Palabıyık'a küfür ettiğine yönelik iddialara da cevap verdi.

ŞENOL GÜNEŞ: "Yarın grupta oynanacak iki maç da önemli. Leipzig 4. torbadan gelmesine rağmen gruptaki diğer takımlarla aynı seviyede. Çok koşan, fizik gücü iyi, çıkış yapan bir takım Leipzig. Hızlı oyuncuları var. Hücumda ve orta sahada önemli isimleri var. Kenarlarda yetenekli bireysel futbolculara sahipler. iki forvetleri sürekli deplase oluyor. Bireysel isimler var. Leipzig savunma yapan takımlara karşı güçlük çekiyor. Akıllı, sabırlı oynamamız gereken bir maç. Yarınki maçı kazanmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi daha zor olsa da kendi oyunumuzu oynamak istiyoruz. Ne olursa olsun kendi futbolumuzu oynayacağız."

"Lig maçını Cuma günü oynayabilirdik. Milli maç arasından sonra maçımız cuma günü. O gün oynanıyorsa, bugün de oynanabilirdi. Bunu bir sitem olarak söylemiyorum. Yağmur yağdığında şemsiye de alsanız yağmurun yağdığını söylerseniz. Yağmur yağıyor deyince 'Bana ördek mi' diyorsun diyenler var. Onlara diyecek bir şeyim yok."

"Kamuoyunu katarak soru sormayalım. Ağzımdan hep beyanat çıkıyor. (O.. Si.. küfürü iddiası). Ben hiçbirinize beyanat vermediğim halde benim adımdan beyanatlar yazıyor medyada. Bunu yapmayın. Şu anda yapacağım konuşmaların yararı olmaz. Beni sevmenizi beklemiyorum. Öyle bir sevgiye ihtiyacım yok. Hakem her maçta hata yapıyor. Kiev, Napoli... Hakemler için kötü konuşmak istemiyorum. Derbiyle ilgili yeri geldiği zaman konuşacağım. Hakemler her maçta hata yapabiliyor. Aleyhimize de olabilir, lehimize de olabilir. Derbide sadece futbol oynamaya çalıştık. Ana avrat küfür edildi, para atıldı. Biz bir şey yapmadık. Gökhan'ı kadroya almadım, Lens'i de geç oyuna aldım. Sadece Caner dizlerinin üzerine çöktü. Provokasyon yapmadık. Ali Palabıyık ile olanları biliyorsunuz zaten. Kendi stadımızda bize yaptıklarını da biliyoruz. Niye artislik yapıyorsun dedim. Stattan çıkarken ana avrat küfür yedim."

KÜFÜR AÇIKLAMASI

"Hakeme niye faul verdiğini sordum, cevap vermedi. Bir şeyler söyleyerek döndüm. Orada ne söylediğimi ben de bilmiyorum. Sağolsun yayıncı güzel çekiyor bunları. Ağzımdan kötü bir kelime çıkıyorsa bunu suç olarak kabul ederim. Biz küfür yemeye müsait bir milletiz. Şahsıma küfürde sorun yok. Başkası yapınca keyfine saha kapatıyorlar. Sizin derdiniz yarınki maç değil, kavga olsun. Ben o işte yokum. Sonra da yerli mi yabancı mı diye Türk futbolunu kurtarmaya çalışıyorsunuz."

"Medel ve Adriano hakkında konuşamam. Kimin oynayacağını söyleyemem. Taktik yapmadık. Pazar da Trabzonspor maçı var. Cumartesi Fenerbahçe maçı vardı. Bazı arkadaşları rahatsız da ediyordur. Takımın oynamaya yakın oyuncuları belli olsa bile zaman zaman pozisyon değişikliği olacaktır. (Medel'in bek oynaması üzerine) Kazanmak için her yol mübah değil. Biz sadece top oynamaya çalışacağız. Puan hesabımız yok. İlk maçı kazandık, yarın da kazanmak istiyoruz."

CENK TOSUN: "Yarın büyük ve zorlu bir maç bizi bekliyor. Kısa sürede kendimizi sıfırladık ve yarınki maça tam olarak hazırız. Leipzig maçına yüzde yüz hazırız. Bu maçı da kazanıp 6 puanla gruptaki liderliğimizi sürdürmek istiyoruz. Leipzig çok koşan, genç ve disiplinli bir takım. Son iki senede yaptıkları iş çok iyi. 2. Lig'den gelip Şampiyonlar Ligi'ne gittiler. Biz de hocamızdan gerekli taktikleri aldık. Bu maça hazırız. Her gol güzeldir bir forvet için ama jeneriklik atınca daha da mutlu oluyoruz. Jeneriklik gol atmama gerek yok. Sadece top çizgiyi geçsin ve takım kazansın bana yeter. İnşallah golümü atarım ve kazanırız. Bu maç için motivasyonumuz hala çok yüksek. Derbi, motivasyonumuzu düşürmedi. 3 gün vücudu sıfırlamak için yeterli bir süre. Fenerbahçe derbisine girmek istemiyorum. Şampiyonlar Ligi basın toplantısındayız. Leipzig maçındaki Rus hakemi tanıyoruz, ona yönelik çalışmamız olmadı."