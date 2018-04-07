Lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde yer alan ve bugün ligin flaş takımlarından Göztepe’yi konuk edecek olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş kayıp istemiyor. Gazete Habertürk'ün haberine göre takımdaki sakat ve cezalı oyunuların fazla olması tecrübeli teknik adamın canını fazlasıyla sıkarken, maç içinde bireysel hatalar yapılmasını istemiyor. Futbolcuları ile konuşan Güneş, Göztepe’nin iyi bir takım olduğunun altını çizdi ve “Hücum yönü iyi olan bir takım. Özellikle kanatlardan çok iyi geliyorlar. İleride de Demba Ba gibi tecrübeli bir isim var. Cezalı oyuncularımız var ancak onların yerine forma giyecek olanların görevlerini en iyi şekilde yerine getireceğine inancım tam. Ancak bireysel ve basit hatalardan kaçının. Artık telafisi olmayan haftalardayız ve bu anlayışla futbolunuzu oynayın” dedi.
ORTA SAHA MEDEL, ADRIANO VE TALISCA'YA EMANET
Orta sahada oynayan Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın aynı anda cezalı olması nedeniyle kadro kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, bu bölgede oynatacağı isimlere karar verdi. Gökhan Gönül’ü sağ beke koyması beklenen tecrübeli teknik adam orta sahanın ortasında Medel ve Adriano’ya şans verecek. Bu ikilinin önünde de Talisca olacak.
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