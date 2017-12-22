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Ben de öyle çocuğumdan daha çok zaman ayırıyorum. Kendi doğrularını koyduğun zaman sorun olmaz. Ben inanmadığım şeyi söylemem oyuncuya. Ricardo (Quaresma) dedi ki ‘Niye ben hep oyundan çıkıyorum?’ Ben de dedim ki ‘Seninle başlıyorum, o yüzden dışarı alıyorum, istersen sonra başlayayım, çıkma.’ O da ‘Yok hocam, böyle iyi’ dedi.