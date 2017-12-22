Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit ve Meriç Müldür'ün sorularını yanıtladı. İlk kısımda Cenk Tosun'dan Jeremain Lens'e, FIFA kokartı iptal edilen Cem Satman'dan Tolgay Arslan'a, Video Yardımcı Hakem uygulamasından transfere kadar birçok konuda samimi açıklamalar yapan Güneş, Kayserispor beraberliği sonrasında yapılan eleştirileri değerlendirdi. Güneş, Fatih Terim ve Mustafa Denizli yorumunda da bulunurken Beşiktaş'taki sözleşmesiyle ilgili de konuştu. Sizleri, keyifle okuyacağınız Şenol Güneş röportajının ikinci kısmıyla başbaşa bırakıyoruz...
- Elde edilen başarılar için her demecinizde “Hepimizin başarısı” diyorsunuz. Mütevazı mı davranıyorsunuz. Bu kadar adamı yönetmek gerçekten kolay değil. Nabza göre mi şerbet veriyorsunuz. Bu işin sırrı nedir?
“Ne kendimi enayi pozisyonunda görüyorum ne de ukala tipinde. Kimin ne dediği önemli değil. Ben bir iş yapıyorum hatamı gösterip düzeltme şansı vermiyorsam tamam. Oyuncu bakar, hocayı izler. Bu sert mi, yumuşak mı diye bakar. Burada bilgi meselesi önemli...
Kendine güvenin varsa oyuncu anlar. Kısa vadede ya despot olup sertlikle yaparsın, iyi giderse bir şey demez. Kötü giderse ‘Bize kötü davranıyor’ der. Yumuşaksak “Hoca zaten boş veriyor” der. Futbolcu beni inandırmalı. ‘Hocam idman yapmaya gerek yok, biz maçı alacağız.’ Ee hadi, buyur al! Futbolcunun futbolcudan başka dostu yoktur. Her gün beraberler.
Ben de öyle çocuğumdan daha çok zaman ayırıyorum. Kendi doğrularını koyduğun zaman sorun olmaz. Ben inanmadığım şeyi söylemem oyuncuya. Ricardo (Quaresma) dedi ki ‘Niye ben hep oyundan çıkıyorum?’ Ben de dedim ki ‘Seninle başlıyorum, o yüzden dışarı alıyorum, istersen sonra başlayayım, çıkma.’ O da ‘Yok hocam, böyle iyi’ dedi.
Herkesin haklı olduğu yerde bir karmaşa varsa olmaz. Önce kendime dürüst davranıyorum. Takımı yaparken son ana kadar yer değiştiririm, her gün düşünüyorum. Hesaplamalar yapıyorum. Siz de bunu yapıyorsunuz, muhtemel 11 yapıyorsunuz. ‘Tutarsa tutsun’ diyorsunuz. Ben tutturursam başarılıyım.”
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