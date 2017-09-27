Beşiktaş - Trabzonspor bilet fiyatları ne kadar? Biletler ne zaman satışa çıkacak?

2017 - 2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 7. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Maçı bekleyen binlerce taraftar için bilet fiyatları belirlendi ve biletlerin satışa sunulacağı tarih belli oldu. Peki Beşiktaş - Trabzonspor bilet fiyatları ne kadar? İşte Beşiktaş - Trabzonspor bilet fiyatları...

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR BİLET FİYATLARI

Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'ye 2-1 kaybeden Beşiktaş, evinde Alanyaspor'a 4-3 kaybeden Trabzonspor'u ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde maça gidecek olan taraftarlar, merakla bilet fiyatlarını ve biletlerin satışa çıkacağını araştırıyor.

Konuyla ilgili Beşiktaş, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada Trabzonspor maçı için bilet fiyatlarını duyurdu ve aynı zamanda biletlerin satış tarihini de açıkladı.

Kategori Bilet Fiyatları Kategori 1 315 TL Kategori 2 295 TL Kategori 3 265 TL Kategori 4 235 TL Kategori 5 215 TL Kategori 6 195 TL Kategori 7 120 TL Kategori 8 110 TL VIP 650 TL

1903 A-E Blok 650 TL 1903 B-D Blok 700 TL 1903 C Blok 750 TL

Not: 0 - 6 yaş arası çocuklara ücretsizdir.

Önemli Not: Gazi BJK taraftarları, engelli talep formunun “Engellilik Oranı” bölümüne gazi olduklarını belirtmek için “Gazi” yazıp formu tamamlamaları gerekmektedir. Taraftarların engellilik durumunu belirten belgeleri yanlarında getirmeleri gerekmektedir. Engelli belgesi yanında olmayan taraftarlar stadyuma alınmayacaktır.

Beşiktaş - Trabzonspor maç biletleri 28 Eylül Perşembe günü saat 14.00 itibariyle satışa sunulacaktır.

BİLET NASIL SATIN ALINIR?

Bilet satın almak isteyen taraftarların öncelikli olarak Passolig kartına sahip olması gerekmektedir. Passolig kartı olmayan ve Passolig kartı olmayan taraftarlar bilet satın alamaz veya maça giremez.

Bilet satın almak isteyen Passolig kart sahibi taraftarlar, www.passo.com.tr adresi üzerinden Passolig kartını kullanarak Beşiktaş - Trabzonspor maçı için bilet satın alabilir.

Bilet satın alındıktan sonra taraftarlar maç günü Passolig kartını kullanarak veya Passo mobil uygulamasını kullanarak stada giriş yapabilirler.

Taraftarlar, kendisi ve bir arkadaşı için bilet satın alabilir, bilet satın alınan diğer kişinin de Passolig kartı sahibi olması gerekmektedir. Bir başkası için bilet satın alınınca, o kişiye bilet transfer edilmelidir. Bir kişi en fazla 2 adet bilet satın alabilir.

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