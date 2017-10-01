Beşiktaş - Trabzonspor maçı

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Süper Lig'in 7. haftasında oynanan dev maçta Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Beşiktaş 14, Trabzonspor ise 9 puana yükseldi.

Mücadelenin 13. dakikasında Beşiktaş, Talisca'nın attığı golle 1-0 öne geçti: Babel ile duvar pasına giren Talisca, ceza sahası yayı içerisinde topla buluşur buluşmaz sol ayağıyla topu ağlara gönderdi.

21. dakikada Trabzonspor, Olcay Şahan'ın attığı golle durum eşitledi: Abdülkadir Ömür'ün yerden pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Olcay Şahan'ın gelişine çektiği şut Fabri'nin sağından ağlarla buluştu. Olcay Şahan, eski takımına attığı gol sonrası sevinmedi, siyah-beyazlı tribünler eski futbolcularını alkışladı.

26. dakikada Negredo'nun golü üst direkten dönerken, ilk 45 dakika 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Beşiktaş ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Medel'in yerine Gökhan Gönül oyuna dahil olurken, Negredo yerini Cenk Tosun'a bıraktı.

58. dakikada Beşiktaş, Jeremain Lens'in attığı golle karşılaşmada bir kez daha öne geçti. Talisca'nın pasında ceza sahası yayının hemen dışında sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in gelişine çektiği şut ağlarla buluştu. Öte yandan Hollandalı yıldız siyah-beyazlı forma ile ilk kez gol sevinci yaşadı.

Bu golden 2 dakika sonra Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir'in çok şık şutunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

Vodafone Park'ta son sözü 80. dakikada Hugo Rodallega söyledi: Pereira'nın ortasında, Rodallega'nın kafa vuruşu, kaleci Fabri'nin müdahalesine rağmen yan direğe çarpıp içeri girdi: 2-2.

Son dakikaya kadar nefeslerin kesildiği mücadele 2-2 sona erdi.

Ayrıntılar birazdan...

BEŞİKTAŞ: 2 - TRABZONSPOR: 2 (13' Talisca, 59' Lens | 21' Olcay Şahan, 80' Rodallega)







Beşiktaş - Trabzonspor







































Beşiktaş - Trabzonspor

SÜPER LİG PUAN DURUMU

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Beşiktaş, rakibi karşısına eksik bir kadroyla çıktı.

Ligin 6. haftasında derbi maçta Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan ve Ricardo Quaresma, Oğuzhan Özyakup ile Atiba Hutchinson gibi önemli oyuncularını gördükleri kırmızı kartla yitiren siyah-beyazlı ekip, bordo-mavili ekibe karşı bu oyuncularından yoksun mücadele verdi.

Beşiktaş'ta Quaresma'nın yerine orta sahanın sağında Jeremain Lens ilk 11'de şans buldu. Daha önce Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev yapan, Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Lens, iki müsabaka sonra ilk 11'de yer aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson'un kırmızı kart cezalısı olması hem savunmanın kurgusunu hem de defansın önündeki kurguyu değiştirdi.

Hutchinson'un olmaması nedeniyle, son maçlarda sağ bekte görev yapan Gary Medel, bu sefer savunmanın önünde oynadı. Siyah-beyazlı ekipte, Oğuzhan Özyakup'un yokluğunda ise Medel'in yanında Tolgay Arslan şans buldu.

Medel'in orta sahaya geçmesinin ardından teknik direktör Güneş, Necip Uysal'ı sağ bek olarak sahaya sürdü. Bu sezon sadece Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de oynayan ve Trabzonspor mücadelesinde bir kez daha aynı şansı yakalayan Necip, kaptan olarak sahada yer aldı.

NEGREDO 2 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Siyah-beyazlı takımda forvet hattında da görev değişimi oldu. Şenol Güneş, Cenk Tosun'a yedekler arasında yer verirken, Trabzonspor karşısında Alvaro Negredo gol aradı. Siyah-beyazlı formayla ilk 11'de oynama şansını daha önce Kardemir Karabükspor maçında yakalayan, daha sonra Atiker Konyaspor ile Fenerbahçe karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olan Negredo, 2 müsabaka sonra aynı şansı yakaladı. Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev aldı.

ADRİANO YOK, GÖKHAN GÖNÜL İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlı ekipte son maçlarda sakatlığı nedeniyle yer alamayan Adriano Correia, Trabzonspor karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Sakatlığının geçmesinin ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Gönül ise bu sezon ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Siyah-beyazlı formayla son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında Osmanlıspor'a karşı forma giyen ve yaz aylarında geçirdiği ameliyatın ardından uzun süre sahalardan uzak kalan tecrübeli oyuncu, bu hasretini Trabzonspor karşılaşmasıyla sonlandırdı. Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Orkan Çınar ile Utku Yuvakuran da yedek olarak sahaya çıktı.

ŞENOL GÜNEŞ TRİBÜNDE

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynanan önemli maçta bir başka eksikliği Şenol Güneş ile yaşadı. Fenerbahçe maçında hakeme yönelik sözlerinin ardından tribüne gönderilen ve 1 maç men cezası alan Güneş, bordo-mavili ekibe karşı takımın başında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam, mücadeleyi tribünden takip etti. Şenol Güneş'in yokluğunda Trabzonspor karşısında siyah-beyazlı ekibi antrenör Şeref Çiçek yönlendirmeye çalıştı.

SOSA VE OLCAY ŞAHAN İLK KEZ VODAFONE PARK'TA

Trabzonspor'un ilk 11'inde yer alan Jose Sosa ile Olcay Şahan, Vodafone Park'ta ilk kez eski takımlarına karşı forma giydi. Geride kalan sezonlarda Beşiktaş kadrosunda yer alan iki oyuncu, bordo-mavili ekibe transfer olduktan sonra siyah-beyazlı taraftarın önüne ilk kez çıktı. Olcay Şahan, geçen sezonun devre arasında Trabzonspor'a transfer olurken, Jose Sosa ise 2016-2017 sezonun başında sorunlu bir şekilde siyah-beyazlı takımdan ayrılmıştı.

OLCAY'A DESTEK, BURAK YILMAZ VE SOSA'YA TEPKİ

Beşiktaşlı taraftarlar, maç öncesi eski oyuncuları Olcay Şahan'ı tribüne çağırarak kendisini alkışladı. Olcay da tribünlere yönelerek siyah-beyazlılara aynı şekilde karşılık verdi. Siyah-beyazlılar, Trabzonsporlu taraftarların tribünlere çağırdığı Jose Sosa ile Burak Yılmaz'a ise tepki gösterdi.

TRABZONSPOR'DA ONUR KIVRAK KALEDE

Trabzonspor'da ligin 5. haftasındaki Medipol Başakşehir maçı ile 6. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen kaptan Onur Recep Kıvrak, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıktı. Bordo-mavili ekipte Jan Durica, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Abdülkadir Ömür, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka ve Joao Pedre da Silva Pereira da ilk 11'de görev aldı.

Trabzonspor'un yedek kadrosu ise Uğurcan Çakır, Emmanuel Mas, Theo, Volkan Şen, Castillo, Uğur Demirok, Matus Bero, Mustafa Akbaş, Hugo Rodallega ve Yuzuf Yazıcı'dan oluştu. Bordo-mavili taraftarlar da zorlu maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu.