Beşiktaş - Trabzonspor maçı canlı izle | Beşiktaş - Trabzonspor maçı saat kaçta?

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR



STAT: Vodafone Park

HAKEM: Fırat Aydınus

SAAT: 19:30

YAYIN: BeIN SPORTS 1

SAKATLAR: Gökhan Gönül, Atınç Nukan (Beşiktaş)

CEZALILAR: Quaresma, Oğuzhan, Atiba, Şenol Güneş (TD) (Beşiktaş)

BEŞİKTAŞ: Fabri, Necip, Pepe, Tosic, Caner, Medel, Tolgay, Lens, Talisca, Babel, Negredo

TEKNİK DİREKTÖR: Şeref Çiçek

SÜPER LİG PUAN DURUMU

RAKAMLARLA DEV DÜELLO

125 - Beşiktaş ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya geliyor. Daha önceki 124 mücadelede 52 kez Kartal, 43 kez de Fırtına gülerken, 29 mücadele berabere bitti.

61 - İki ekip arasında İstanbul’da oynanan 61 maçın 32’sini Beşiktaş kazandı. Trabzon, 13 kez galip gelirken, 16 maçta eşitlik bozulmadı.

11 - Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig’de yaptığı son 11 maçta sadece

bir kez mağlup oldu.

30 - Beşiktaş ligde iç sahada 30 maçtır yenilmiyor. Kartal evindeki 30 karşılaşmada 26 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

Sezona Antalyaspor galibiyetiyle başlayan ancak Kasımpaşa ile berabere kalarak ilk puan kaybını yaşayan Beşiktaş, bunun sonrasında üst üste Bursaspor, Kardemir Karabükspor ve Atiker Konyaspor karşılaşmalarını kazandı. İlk 5 maçta 4 galibiyet ve bir beraberlik alarak 13 puan toplayan siyah-beyazlılar, Fenerbahçe karşısında ligdeki ilk mağlubiyetini almıştı.

Kuruluşunun 50. yılına giren Trabzonspor ise bu sezona 2-1'lik Konyaspor galibiyetiyle başlamış sonrasında ise inişli çıkışlı bir performans sergilemişti. Bordo-mavililer Gençlerbirliği'ni 3-1'lik skorla mağlup ederken Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalmış, Göztepe'ye 3-2 kaybetmişti. Trabzonspor geçen hafta evinde Aytemiz Alanyaspor'la karşılaştığı mücadeleden 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 3 CEZALI, GÜNEŞ TRİBÜNDE!

Beşiktaş'ta Fenerbahçe karşısında kırmızı kart gören Ricardo Quaresma, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, cezaları nedeniyle Trabzonspor mücadelesinde görev alamayacak. Derbi maçta Quaresma, ilk yarıda kırmızı kartla takımını yalnız bırakırken, Hutchinson da ikinci yarıda aynı şekilde cezalandırılarak oyun dışı kalmıştı. Kaptan Oğuzhan Özyakup ise maçın bitmesinin ardından hakeme yönelik sözleri nedeniyle kırmızı kart görmüştü. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş de takımın başında bulunamayacak. Fenerbahçe derbisinin ikinci yarısında bir faul pozisyonunda hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösteren ve yedek kulübesinden gönderilen Güneş, Trabzonspor karşılaşmasında takımını tribünden takip edecek. Şenol Güneş'in yokluğunda takımın başında antrenör Şeref Çiçek yer alacak.

KOMUTAN TALİSCA! Şenol Güneş, Talisca'ya mücadele öncesi şunları söyledi: "Leipzig karşısında çok iyiydin. Oğuzhan ve Quaresma yok. Beyin görevi sende. Takımı sen yöneteceksin. Hücumda yönlendirmeleri sen yapacaksın. Tüm yetki sende. Bu maçta tam anlamıyla dümenin başına geçmeni istiyorum."

TRABZONSPOR İLK PEŞİNDE!

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında kazanması halinde bu sezon deplasmandaki ilk galibiyetini elde edecek. Ligin 2. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan, üçüncü haftada Göztepe'ye 3-2 mağlup olan bordo-mavililer, ligin 5. haftasında da Medipol Başakşehir maçından 2-2'lik sonuçla ayrıldı. Deplasmanda bu sezon oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, sadece 2 puan çıkardı. Trabzonspor, İstanbul deplasmanında 3. sınavını verecek. Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir deplasmanlarından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, İstanbul'dan bu sezon ilk 3 puanıyla dönmeye çalışacak.

BURAK YILMAZ TUTULAMIYOR! Trabzonspor'a geri dönen milli golcü Burak Yılmaz, Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 karşılaşmada 7 gol attı.

BABEL FORMDA!

Ligin 2. haftasında Kasımpaşa filelerini havalandırarak ilk gol sevincini yaşayan Babel, Bursaspor maçındaki suskunluğunun ardından sonraki karşılaşmalarda etkili bir oyun sergiledi. Son 5 maçlık süreçte sadece Atiker Konyaspor maçında topu filelerle buluşturamayan Hollandalı oyuncu, 1-0 kazanılan Kardemir Karabükspor mücadelesinde takımının tek golünü attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan ilk maçta da gol sevinci yaşayan Babel, Beşiktaş'ın 2-1 mağlup olduğu Fenerbahçe karşılaşmasında yine takımın tek golünü kaydetti. Siyah-beyazlı takımın mevcut kadrosunda sarı-lacivertli ekibe karşı gol atan ilk oyuncu olan Babel, Leipzig karşılaşmasını da boş geçmedi ve ilk golü atan oyuncu oldu. Ryan Babel, sergilediği performansla uzun bir aradan sonra Hollanda Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.

BEŞİKTAŞ İLE TRABZONSPOR 125. RANDEVUDA

Beşiktaş ile Trabzonspor, 125. kez karşı karşıya geliyor. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 44 yıllık rekabette, geride kalan 124 karşılaşmanın 52'sini Beşiktaş, 43'ünü Trabzonspor kazandı, 29 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. Rekabetteki son 3 maçı kazanan siyah-beyazlıların 169 golüne, bordo-mavililer 133 golle karşılık verdi.

OLCAY VE SOSA'YA ÖZEL KARŞILAŞMA

Beşiktaş taraftarı, Trabzonspor maçında takımın iki eski yıldızı Sosa ve Olcay Şahan’a güzel bir karşılama yapmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar, her iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak alkışlayacak. Taraftarlar ayrıca, maç esnasında bu ikiliye herhangi bir ıslıklı tezahürat yapmayacak. Taraftarlar, iki eski oyuncusunu bağrına basarak Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü protesto eden F.Bahçe’ye göndermede bulunacak.

JOSE SOSA Dersimize iyi çalıştık. Ben de bu maçta gol atmak istiyorum. Herkes benden bunu bekliyor.Beşiktaş’ı ben yıkacağım. 90 dakika sonunda sevinen biz olacağız.

BURAK YILMAZ İĞNEYLE SAHADA

İkinci kez geldiği Trabzonspor’da yeniden fırtına estirmeye başlayan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada forma giyebilmek için büyük fedakarlık yaptı. 5 maçta attığı 7 golle takımının en skorer ismi olmayı başaran milli golcüye, kasığındaki ağrıların artması nedeniyle hızlandırılmış tedavi programı uygulandığı ve iğne vurularak sahaya çıkacağı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu özverisi nedeniyle tecrübeli yıldıza özel olarak teşekkür etti.

LİGDE DE BEŞİKTAŞ ÖNDE

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlarda galibiyet sayısında üç farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 88 lig maçında Beşiktaş 35, Trabzonspor 32 galibiyet aldı, 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Ligde Beşiktaş'ın attığı 124 gole, Trabzonspor 95 golle karşılık verdi. Geçen sezonki maçları Beşiktaş, İstanbul'da 2-1, Trabzon'da da 4-3'lük skorlarla kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, ev sahibi takım sıfatıyla İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 61 kez karşı karşıya geldi, siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer 13 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 16 maçta ise eşitliği bozamadı. İstanbul'da Beşiktaş 97, Trabzonspor ise 43 gol attı. Bu arada siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ LİG MAÇLARI

Beşiktaş, İstanbul'da genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıttı. Ligde iki takım arasında İstanbul'da toplam 43 maç oynandı. Bunların 20'sini Beşiktaş, 12'sini Trabzonspor kazandı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Siyah-beyazlıların 67 golüne karşılık, bordo-mavililer 33 gol attı.

TRABZONSPOR, DEPLASMANDA SON 13 MAÇTA 4 KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor'u, ev sahibi ekip sıfatıyla yaptığı son 13 lig maçında 3'ü son 4 sezonda olmak üzere 4 kez yenebildi. Bordo-mavililer, deplasmanda son 13 lig maçından 5'inde Beşiktaş'ı yendi, 4'ünde berabere kaldı, 4 kez sahadan puansız ayrıldı.

FARKLI SKORLAR

Beşiktaş, Trabzonspor karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı. Siyah-beyazlılar ayrıca, 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de rakibini 4-0 yendi. Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı skorlu galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.

BEŞİKTAŞ SON 11 MAÇTA BİR KEZ YENİLDİ

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de yaptığı son 11 maçta sadece bir kez mağlup oldu. İki takım arasındaki son 11 randevuda siyah-beyazlılar 6, bordo-mavililer bir galibiyet aldı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Taraflar arasında Süper Lig'de yapılan son 11 maçta alınan sonuçlar şöyle;



2011-2012 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1 (Süper Final)

2012-2013 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 0

2013-2014 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 0

Trabzonspor-Beşiktaş 1 - 1

2014-2015 Beşiktaş-Trabzonspor 3 - 0 (Konya'da oynandı)

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2015-2016 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2

Trabzonspor-Beşiktaş 0 - 2

2016-2017 Beşiktaş-Trabzonspor 2 - 1

Trabzonspor-Beşiktaş 3 - 4