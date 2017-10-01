Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında Trabzonspor'u evinde konuk edecek. Ligde 13 puanla 7. sırada yer alan Beşiktaş'ta, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart cezası alan Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup’un yokluğunda takımı yönetme görevi Anderson Talisca'da. Peki, Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da..

BEŞİKTAŞ-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş-Trabzonspor maçı 1 Ekim Pazar günü saat 19.30'da başlayacak.

Yayın: BeIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Süleyman Özay

Sakatlar: Gökhan Gönül, Atınç Nukan (Beşiktaş)

Cezalılar: Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Atiba, Şenol Güneş (TD) (Beşiktaş)

KOMUTAN TALİSCA!

Fenerbahçe derbisinin ardından Leipzig karşısında tarihi bir galibiyete imza atan Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı hazırlıkları tamamlandı. Şampiyonlar Ligi’nden çıkan yorgun takımı kritik karşılaşmaya motive etmek için yoğun çaba harcayan teknik direktör Şenol Güneş, cezalı Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup’un yokluğunda takımı yönetme görevini Anderson Talisca’ya verdi.

GOL SÖZÜ VERDİ

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen son taktik idmanda Brezilyalı futbolcu ile özel görüşen deneyimli teknik adam, Sambacı’dan hücumda daha fazla sorumluluk almasını istedi. Güneş, “Leipzig karşısında çok iyiydin. Oğuzhan ve Quaresma yok. Beyin görevi sende. Takımı sen yöneteceksin. Hücumda yönlendirmeleri sen yapacaksın. Tüm yetki sende. Bu maçta tam anlamıyla dümenin başına geçmeni istiyorum” dedi. Hocasını dikkatli bir şekilde dinleyen Talisca ise gol sözü verdi.

SAVUNMAYA UYARI: HÜCUMDA ÇOK İYİLER DİKKAT!

Şenol Güneş, savunmaya da ciddi uyarılarda bulundu... Trabzon’un oyun olarak kendilerine çok benzediğini vurgulayan deneyimli teknik adam, Bordo-Mavililer’in kadrosunda çok önemli isimlerin olduğunu söyledi. Jose Sosa, Burak Yılmaz ve Olcay Şahan’ın hem Beşiktaş’ı hem de Türkiye Ligi’ni iyi bildiğini belirten başarılı hoca, “Trabzon savunmada olmasa da hücumda çok iyi bir takım. Özellikle Sosa ve Olcay bizi iyi tanıyor. Burak Yılmaz formda ve sürekli gol atıyor. Trabzonspor’un ofansif gücüne önlemler alacağız. Herkes çok dikkatli olmalı. Özellikle kanat organizasyonlarında adam kaçırmamaya özen gösterin” ifadesini kullandı.

KARTAL'I YIKACAĞIM

Şampiyonluk yaşadığı Kartal’ı yenecek güce sahip olduklarını belirten Arjantinli, “Rakibi tanıyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Taraftarımız merak etmesin, Beşiktaş’ı ben yıkacağım” dedi.

Beşiktaş-Trabzonspor maçının bir isim için ayrı bir önemi olacak... 2015-2016 sezonunda kartal’ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Jose Sosa, uzun aradan sonra fakat başka takımın formasıyla Vodafone Park’a ayak basacak. Gösterdiği performansla Siyah-Beyazlı tribünlerin kalbini kazanan Tangocu, çok heyecanlı olduğunu söylerken, sahaya adım attığı andan itibaren Trabzonspor için canla başla mücadele edeceğini de sözlerine ekledi. Beyiktaş’a gol atmak istediğini söyleyen Sosa, şu ifadeleri kullandı:

‘EKSİKLER BİZİM İÇİN AVANTAJ’

“Maçı kazanmak istiyoruz. Beşiktaş tabii ki iyi takım. Tecrübeliler, son iki sezonda şampiyon oldular. Şu anki performansları da gayet iyi fakat 3 önemli oyuncudan yoksun karşımıza çıkacaklar. Bu bizim için bir avantaj. Beşiktaş’ı çok iyi tanıyoruz. Dersimize iyi çalıştık. Ben de bu maçta gol atmak istiyorum. Herkes benden bunu bekliyor. Taraftarımız merak etmesin, bu maç benim maçım olacak. Beşiktaş’ı ben yıkacağım. 90 dakika sonunda sevinen biz olacağız.”

OLCAY VE SOSA'YA ÖZEL KARŞILAŞMA

BEŞİkTAŞ taraftarı, Trabzonspor maçında takımın iki eski yıldızı Sosa ve Olcay Şahan’a güzel bir karşılama yapmaya hazırlanıyor. Mücadele öncesi Siyah-Beyazlılar, her iki oyuncuyu da tribünlere çağırarak alkışlayacak. Taraftarlar ayrıca, maç esnasında bu ikiliye herhangi bir ıslıklı tezahürat yapmayacak. Taraftarlar, iki eski oyuncusunu bağrına basarak Caner Erkin ve Gökhan Gönül’ü protesto eden F.Bahçe’ye göndermede bulunacak.

BURAK YILMAZ İĞNEYLE SAHADA

İkinci kez geldiği Trabzonspor’da yeniden fırtına estirmeye başlayan Burak Yılmaz, bugünkü karşılaşmada forma giyebilmek için büyük fedakarlık yaptı. 5 maçta attığı 7 golle takımının en skorer ismi olmayı başaran kral’a, kasığındaki ağrıların artması nedeniyle hızlandırılmış tedavi programı uygulandığı ve iğne vurularak sahaya çıkacağı belirtildi. Teknik direktör Ersun Yanal, bu özverisi nedeniyle tecrübeli yıldıza özel olarak teşekkür etti.