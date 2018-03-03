Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 5 Mart Pazartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik çalışmalarının ardından, yarı sahada çift kale maç yaptıkları belirtildi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, Trabzon'a gidecek.