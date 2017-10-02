Beşiktaş - Trabzonspor maçının yazar yorumları

UMUR TALU: DERİN KADRO

Maç çılgındı. Beşiktaş’ın kadro derinliği iyi de derinliğin kadrosu o kadar iyi değil:

6 eksikle yine ciddi 11. Önceki şampiyon kadrondan 2 oyuncu da rakibine veriyorsun!

Bizde çok takım 2-3 eksikle sarsılır.

Manchester City sarsılmıyor mesela!

Maçın ana fikri: Lens, Quaresma; Negredo, Cenk; Medel, Atiba; top kaybeden Tolgay, Oğuzhan değil henüz!

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Bu sezon Talisca’nın kafası iyi! Zeka dolu kafa golleri var, frikik yok. Trabzonspor Beşiktaş’ı “çözen” her takım gibi ileride basarak başladı; bu Beşiktaş’ı kontratak takımı yapan, iki takımı yoran “çözüm.”

13’te darmadağın eden Talisca kıvrılması, Babel’in defansa pabucu ters giydiren asisti ve müthiş vuruş. Manchester seviyesi, bir an işte öyle bir şey!

Talisca’nın ters aşırtma çalımı, haftanın Vagner Love golüyle yarışacak hareketi.

Olcay sevinmedi, adeta özür diledi; tribünler Beşiktaş için gol atmış gibi alkışladı! En müthiş futbolcu olmasa bile futbolun en iyi insanlarından çünkü.

Negredo, Lens yok derken, ilki direkle tanıştı. Asıl eksik Quaresma ortalarıydı; derken Atiba-Oğuzhan fark edildi.

Abdülkadir sahada çok yol yapıyor, hakikaten çok yol alacak. Belki takım olgunlaşmadan o olgunlaşır!

Fabri’yi stoper gördüğümüzde Trabzon özgüvenliydi. Beşiktaş orta sahasız, bitkin Talisca’sız, uzun hızlı toplara kalmıştı. Pas ve ceza sahası takımı orada yoktu.

TALİSCA '61'İ YAZDI Beşiktaş’ın yıldızı Anderson Talisca 13. dakikada attığı golle ilginç bir de tesadüfe imza attı. Sahasında mağ- lubiyet yüzü görmeyen Siyah-Beyazlılar, dün Brezilyalı’nın golüyle Vodafone Park’ta çıktığı 24. maçta 61. golünü kaydetti. 61 numarasının Trabzon’un plakası olması ilginç bir tesadüfü de beraberinde getirdi. Öte yandan bir gol atan Talisca, Lens’e de bir asist yaptı.

Negredo golsüz çıkarken, Lens birden golcü oldu! Onur ne kadar da öndeydi.

Müthiş Abdülkadir şutunun şanssızlığı, Beşiktaş’ın erkenden ellerine sarıldığı Fabri’ydi.

Müthiş hızlı girdiği pozisyonu Lens’in acayip auta atışı döndü, Rodallega kafasıyla 3-1 yerine 2-2 oldu. Rodallega 3-2’yi de kaçırdı!

Pektemek’e bile sıra geldi. Yine kafası gelip giden deli dolu bir maçtı!

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Trabzonlular beklenmeyen bir galibiyetle bir “Büyük” devirmişti. Duş yaptılar, havlu yoktu; çamurla sırılsıklam olup acele yıkadıkları, yine sırılsıklam formalarla kurulandılar.

Uçak yıldırım yüzünden Samsun’a döndü. Taksilerle Armenik dağında kar fırtınasına tutuldular. Bir hafta moral izni, bir şirketten birer dolmakalem ödül geldi.

Şubat 1965, daha Trabzonspor yok; Türkiye Amatör Şampiyonu İdmanocağı, 0-0 rövanşı Beşiktaş’ı Mithatpaşa’da 1-0 yenip kupadan eledi.

Golü atan Yaşar Kömürcü, “Rüyamda Baba Hakkı’yı bana karpuz verirken görmüştüm. Golü haber vermiş” dedi.

Bir başka Baba, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Recep Adanır ise oyunculara “Kaybedecek bir şeyiniz kalmadı, bol bol gezin, twist yapın!” diye sitem edecekti. O sitemle, Spajiç’in o takımı 2 yıl üst üste şampiyon oldu.

İdmanocağı’ndan 6, 7 oyuncu 2 yıl sonra kurulan Trabzonspor 2.Lig kadrosundaydı. Biri, Ahmet Suat, Trabzonspor’u önce 2. Lig, sonra 4 kez (Süper) Lig şampiyonu yapacaktı. Şenol Güneş’in de hocası! O Güneş de futbolu bir Beşiktaş maçıyla bırakacaktı.

Yani...

Bazı şeyler yokken var olmuyor, varken de yok olmuyor.





Beşiktaş - Trabzonspor







































Beşiktaş - Trabzonspor

CEVDET ERGUN: RUS RULETİ

Hocan tribünde, 6 asından 3’ü cezalı, 1’i sakat, 2’si kulübede... Üstelik Leipzig yorgunluğu üzerinde... Bu kadar olumsuzlukta kazanırken kaybetsen bile üzülmenin alemi yok! Çünkü bu süreci kayıpsız atlatabilecek Türkiye’de bir takım yok!

Kulübenin ‘asık suratlıları’ Negredo, Lens ve Medel’e ‘gülümsetmeleri’ için şans doğmuştu, ama bunu yeterince değerlendiremediler... Özellikle Medel ortada oynamayı unutmuşcasına dalgındı. Tolgay da taşıyamayacağından fazla yük binmişcesine dağınıktı.

14 gol atıp, 13 yiyen, ‘savunma fakiri’ Trabzon’da ise 2017’de milli takımlar hariç sadece 4 maça çıkan Hubocan şaşkın... ‘Türk Messi’ lakaplı Abdülkadir ‘Speedy Gonzales’ gibi hızlıydı. 2-1’den sonra Fabri’nin kalesine gönderdiği şut ve kurtarış şapka çıkarttı.

Pas hataları, ıslak zeminde artan sarı kartlar... İlk yarıda hızlı oynadığında rakibini sıkıntıya sokan Trabzon, kontrollü hücum sağlayamayan bir Beşiktaş vardı; bir de akılda goller ve özel adamlar kaldı.

13’te Pepe’nin topu sahiplenişi, Talisca’nın vites artırması, devrenin en soğukkanlı adamı Babel’in pası ve harika bir ayak içi. Sanırsınız Brezilyalı, 40 yıl önce 1 Ekim’de futbolu bırakan Pele’ye “Ustalara saygı” kuşağından bir jeneriklik gol gönderdi.

Siyah-Beyazlılar, gönülsüz ayrılık yaşanan Sosa’yı başka formayla gördüğünde Caner-Gökhan’ın kopuşunda Fenerbahçeliler’in ne hissettiğini daha iyi anladı! Sosa duygusal kırılmalar mı yaşadı bilinmez, dün iki frikik ve Olcay’ın öldürdüğü pas dışında tehlike saçamadı.

SERİ SONA ERDİ Trabzon ile Süper Lig’de oynadığı son 3 maçı da kazanan Beşiktaş, dün bu seriyi noktaladı... 2015-16 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-0’la gülen Kartal; geçen yıl Vodafone Park’ta 2-1, Trabzon’da 4-3 kazanmıştı. İki takım arasında toplam 126 maçta ise Beşiktaş galibiyet sayılarında 52-43 önde.

Abdülkadir’in asistinde köşeyi bulan Olcay’ın “Şahan’e jesti” alkışlanırken, içimizi karartan futbol iklimimizde, biraz olsun yüreğimize su serpildi. Sahi gol sırasında Tosic, Caner neredeydi!

Beşiktaş’a taraftar vetosuyla alınmayan Burak kayıptı, “35 golü hedefleyen!” Negredo ise sadece üst direği salladığında varlığını hissettirdi. İkinci 45’te “kırmızı alarm” veren Medel kulübeye, Gönül sağ beke, Necip ortaya geçti. Kartal’ın fabrika ayarları biraz yerine gelmişti. Kırmızıdan yırtan Talisca top aldığında sık sık yerle haşır neşir edildi! 59’da ayakta kalıp pasını açtığında Lens en büyük özelliği olan süratini, Hubocan’ın üzerinde test etti, üstüne bir de gözlerin pasını silecek bir şut çekti.

Yanal’ın yenilgiye tahammülü yoktu. Castillo’dan sonra Yusuf hamlesiyle aksayan pas trafiğine ‘üst bir akıl’ ekledi. O Yusuf ki 2 şutunda, Fabri’nin yüreğini ağzına getirdi. Son bölüm “Rus ruleti” gibi geçti. 79’da Lens maçın kaderini değiştiren bir gol kaçırdı. Trabzon’a beraberliği kazandıran Rodallega da uzatmada aynı kaderi yaşadı. Öyle güzel bir maçtı ki, tadı damakta kaldı.

ERSUN YANAL

Yaptığı 3 değişiklikle oyunun gidişatını değiştirdi. Castillo çok yıprattı, Yusuf iyiydi, Rodallega golünü attı. Trabzon hocasına sahip çıkmalı.

HALUK AYYILDIZ: OLCAY'A FAİR-PLAY ÖDÜLÜ VERİN

Trabzonspor 1-0 mağlup, Olcay Şahan eski takımı Beşiktaş’a attığı beraberlik golüne sevinmiyor! İki elini kaldırıp ‘Sakın yuhalamayın’ der gibiyken Siyah-Beyazlılar da büyük bir olgunluk örneği sergileyerek bu duruma anlayış gösteriyor. İşte size fair-play’lik hareketler. Bence Olcay sezonun en centilmen hareketini yaptığı için ödüle layık gösterilmelidir ve maçın da önüne geçmelidir.

Maç bu güzellikte devam ederken, Olcay’ın pasını ceza sahası dışında elle kesen Pepe’ye sarı kart es geçildi. Fırat Aydınus Beşiktaş’ı inceden inceden okşamaya başladı! Örneğin Kucka’ya tekme atan Talisca’ya kart bile göstermedi. Burak’a verilen sarı da tamamen yıldırmaya yönelik hareketlerdi. Medel kart gördü ama 3 tehlikeli hareket yaptıktan sonra. Neyse...

Olan Yusuf Yazıcı’ya oldu. Ersun Yanal şöyle düşündü... Beşiktaş maçı çok kritik, Sosa tecrübeli, 10 numara o olsun. Tamam da bu, bundan sonra ‘Yusuf artık 10 numara oynamayacak’ demekse çok yazık olacak Yusuf’a. Tam da form tutmuşken, tam da A Milli Takım’a yükselmişken. Peki bunları hak ediyor mu Yusuf? Asla...

OLCAY ŞAHAN GOLE SEVİNMEDİ “Gole sevinmemeyi maçtan önce düşünmüştüm. Attığım gollerin yarısını Vodafone Park’ta attım, yine atacağım içime doğmuştu. Burada sevinmek, benim karakterime yakışmazdı"

Ersun Yanal yine şaşırtan bir kadroyla Beşiktaş’ın karşısına çıktı. Mas ve Yusuf kulübeye oturtuldu. Stoper Hubocan sol bek oynadı. Çok pozisyon hatası yaptı. Ersun Hoca’nın Okay’ı stoper oynatma ısrarını bu durumda anlamış değilim. Talisca’nın attığı golde büyük hatası vardı. Mustafa Akbaş ve Uğur Demirok varken bu takıntı halen neden devam ediyor bunu hiç anlamış değilim.

Beşiktaş’ta Oğuzhan, Atiba ve Quaresma’nın yokluğunda takım dengesinin bozulduğunu hep birlikte gördük. Bir de Şenol Güneş tribündeydi. Yani balans ayarları bozuktu. Orta sahada Tolgay-Medel ilk kez oynadılar, kötüydüler. Tam tersi Kucka-Onazi ikilisi daha verimliydi. Onazi çok koştu. O bölgeye hareketlilik getirdi. Burak Yılmaz iğneyle sahaya çıktığı için koşamaz haldeydi, bir de beslenemeyince çok etkisiz kaldı.

Yanal Hoca bu kez çok doğru değişiklikler yaptı. Yusuf Yazıcı, Rodallega ve Castillo değişikliklerinden sonra Trabzonspor daha diri oynadı. Fabri müthiş kurtarışlara imza attı, takımını kurtaran isim oldu. Sonlara doğru Lens yüzde yüz golü kaçırdıktan sonra, akabinde dönen topu Yusuf’un ortasında Rodi’nin filelere göndermesi ve beraberlik golünün gelmesi büyük işti.

MÜTHİŞ SON BÖLÜM

Maçın son 10 dakikası çok heyecanlı geçti. Son saniyelerde Rodi’nin kaçırdığı mutlak gol Trabzon’u galibiyetten etti. Bir de Lens 3’üncü golü atsaydı şu an belki de Ersun Yanal’ın sonunu getirecekti. Hatırlatma: Abdülkadir, Messi gibi oynamaya devam ediyor.

BÜLENT YAVUZ: TALİSCA VE OKAY ATILMALIYDI

Vodafone Park’ta golleriyle, mücadelesiyle heyecan veren güzel bir maç vardı. Bu karşılaşmanın yönetmeni hakem Fırat Aydınus’tu. Hakemlerimizin sıklıkla gündeme geldiği bu günlerde Fırat Aydınus sağlam kalmıştı. Bu maç için biçilmiş kaftandı. Ancak mücadelede kritik hakem kararları var:

DAKİKA 18: KUCKA’YA TEKME

Talisca, Kucka’nın önündeki topa vurmak için ayağını uzattı. Kucka topa daha önce temas edince Beşiktaşlı oyuncunun ayağı top yerinde Kucka’nın diz kapağına isabet etti. Bu tekmeyi hiçbir hakem gözardı edemez. Bunun karşılığı kırmızı kart olmalıydı.

DAKİKA 30: BURAK’IN HAREKETİ KARTLIK

Burak Yılmaz, rakibinin ayağının üstüne gelecek şekilde basıyor. Bu kurala uygun bir sarı karttı. 35’te Hubocan sarı gördü. Arkasından Okay Yokuşlu da sarı aldı. Her iki kart doğruydu. Keza 43’te Caner’in ve 55’te de Onazi’nin kartları doğruydu.

DAKİKA 31: PEPE’YE SARI GÖSTERMEDİ

Pepe’nin sportmenliğe yakışmayan, topla eliyle voleybol oynar gibi oynaması sarıyı gerektirirdi. Kaldı ki topun gittiği istikamette bir Trabzonlu oyuncu vardı. Hakem Pepe’ye sarı göstermedi. Bunu sadece serbest vuruşla cezalandırdı.

DAKİKA 73: İKİNCİ SARIYI KULLANAMADI

Okay Yokuşlu, sarı kartla oynuyordu. Cenk Tosun’u evirip çevirip yere düşürmesi kesinlikle ikinci sarı kartı gerektirirdi. Hakem bu pozisyonda ikinci sarıyı kullanmadı.

DAKİKA 90+2: PENALTI YOKTU

Ceza alanı içerisinde Sosa’nın baldırını sıyırıp koluna gelen topa Beşiktaşlılar penaltı itirazı yaptılar. Ama penaltı yoktu.

Beşiktaş - Trabzonspor