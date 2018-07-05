GOLCÜ ARAYIŞI SÜRÜYOR
Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş'ta, en çok santrfor mevkiinde kararsızlık yaşanıyor.
'Kendine takım bul' denilen ve kampa bile götürmeyen Negredo dışında, iyi bir teklif gelmesi durumunda Vagner Love ile de yollar ayrılacak.
Bu durumda iki santrforunu birden kaybedecek olan siyah-beyazlılar da, yurt dışında ve yurt içinde birçok isimle temasa geçerek pazarlıklara başladı.
İlk olarak eski oyuncuları Aboubakar'ı yeniden kiralamak için Porto'ya 3 milyon euro teklif eden Beşiktaş yönetimi, Portekiz ekibinden net bir yanıt alamadığı için görüşmeleri askıya aldı.
DOMAGOJ VİDA-STURRİDGE TAKASI
Beşiktaş, Kamerunlu forvet Vincent Aboubakar'ın hemen ardından bu doğrultuda listesine İngiliz golcü Daniel Sturridge'i de eklemişti.
Geçen sezon West Bromwich'te kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki Liverpool'lu futbolcu için menajerler aracılığıyla ilk teması kuran ve 15 milyon euro'luk geri dönüş alan Kara Kartal'a, Ada'dan sevindirici haber geldi.
Yüksek bonservis talebi sonrasında tecrübeli futbolcu konusunda geri adım atan Beşiktaş'a indirim müjdesi iletildiği ortaya çıktı.
Ayrıca siyah-beyazlıların, Domagoj Vida'ya talip olduğu iddia edilen Liverpool'a "Sturridge + 10 milyon euro"luk bir talepte bulunması bekleniyor.
ŞENOL GÜNEŞ, ENES ÜNAL'LA GÖRÜŞTÜ
Şenol Güneş'in bir diğer beklentisi ise Enes Ünal'a imza attırmak. Tecrübeli teknik adam Bursaspor'da beraber çalıştığı Enes'le bir görüşme yaparak durumunu sordu.
Enes'in "Hocam, büyük paralara 3 yeni forvet alındı ama ben kendime güveniyorum. Kampta formayı alacağımı düşünüyorum" dedi.
Güneş genç oyuncuya şans dilerken, "Eğer ayrılma durumun olursa kapım sana açık. Burada 1-2 sezon seninle yeniden çalışıp, eskisinden daha güçlü Avrupa'ya gitmeni sağlayabiliriz" mesajı verdi.
Bu arada Osmanlıspor ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Umut Nayir için Şenol Güneş, "Bonservissiz gelecekse olur" yorumunu yaptı.
BEŞİKTAŞ, BRUNO PERES'TE MUTLU SONA YAKLAŞTI
Spor Toto Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah beyazlı ekip İtalya Birinci Futbol Ligi (Seri A) ekiplerinden Roma'nın Brezilyalı yıldızın transferinde mutlu sona yaklaşıldı.
Beşiktaş, Roma'nın Brezilyalı oyuncusu Bruno Peres'i 1 yıllığına kiralamaya çok yaklaştı.
Transferde en önemli hedeflerinden olan Michael Lang'ı Borussia Mönchengladbach'a kaptıran ve Gökhan Gönül'e alternatif bir oyuncu için bir süredir uğraşan yönetim, Roma'nın Brezilyalı yıldızı Bruno Peres'te karar kıldı.
Siyah beyazlı yönetimin önümüzdeki günlerde İtalya'ya giderek transfere son noktayı koyması beklenirken 28 yaşındaki oyuncunun da Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Haberde Beşiktaş'ın, Bruno Peres transferi için menajer Ahmet Bulut'u görevlendirdiği belirtildi.
Roma ile yapılan ön görüşmelerde Beşiktaş'ın Peres için 1,5 milyon Euro önerdiğini öğrenilirken İtalyan temsilcisinin de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.
(Star)
ŞENOL GÜNEŞ: BABEL'İ GÖNDERMEYİN
Beşiktaş'ta zam ve yeni sözleşme isteyen Babel'in teklifini geri çeviren yönetim, Şenol Güneş'in "Bana lazım" demesi üzerine fikir değiştirdi. Siyah-beyazlılar, Dünya Kupası'nda şov yapan Vida'yı 25-30 milyon euro arası bir bonservisle satarsa diğer teklif yapılan oyuncularında takımdan gitmemesi yönünden elini rahatlatacak.
Bunların başında da Babel geliyor. Menajer Ahmet Bulut, Babel için Flamingo'dan Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk son teklifi getirmişti. Beşiktaş'ta istediği rakamı 10 milyon eurodan 8.5 milyon euro'ya indirmişti. Ancak Şenol Güneş "Babel benim için önemli bir oyuncu, takımı dağıtmayalım. Talisca'nın yerine kullanacağım" mesajı Başkan Orman'ı etkilemiş görünüyor. Orman; normal şartlarda 8 milyon euro'ya önceden satmayı düşündüğü Babel'in ücretine zam yaparak 2+1 senelik yeni sözleşme teklif edecek.
TEKLİFLER SÜRÜYOR
Beşiktaş'ın yıldız futbolcularına menajerler aracılığıyla teklifler gelmeye devam ediyor. Güneş'in 'gönderilebilir' dediği futbolcular için gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Tecrübeli teknik adam şu ana kadar Babel dışında Quaresma ve Pepe'nin satılmasına karşı çıkıyor.
(Fotomaç)
FERNANDES İÇİN PAZARLIKLAR BAŞLIYOR
Siyah beyazlılar Manuel Fernandes defterini yeniden açıyor. Yönetim bir aydır gündemde olan Portekizli yıldız için yeni bir girişimde bulunacak.
Yöneticilerden Umut Güner, Rusya'ya giderek Lokomotif Moskova ile pazarlığa oturacak. Ardından da Fernandes'in menajeriyle görüşecek.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in Başkan Fikret Orman'la yaptığı görüşmede Fernandes için olumlu görüş bildirmesi üzerine yönetim ilk adımı atacak. Fernandes'in kulübüyle 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Fernandes'in Beşiktaş'a dönmeyi çok istediği biliniyor. Yönetimin Portekizli futbolcu için yapacağı son hamlenin sonucu bekleniyor.
Fernandes'in Beşiktaş'a gelmek istemesi Siyah-Beyazlı kulübün elini güçlendiriyor. Portekizli futbolcu için en fazla 1 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli sulunması bekleniyor.
Beşiktaş Yönetimi'nin Fernandes'le yıllık ücreti için pazarlık yapacağı öğrenildi. Umut Güner'in Fernandes'e yıllık 2.5 milyon Euro ile birlikte şampiyonluk halinde özel bir prim teklifi sunacağı belirlendi.
(Takvim)
NEGREDO'NUN GÖNDERİLME NEDENİ BELLİ OLDU
Geçtiğimiz sezon Kara Kartal’ın İspanya La Liga ekiplerinden Valencia’dan kadrosuna kattığı Alvaro Negredo, Siyah-Beyazlı forma altında ortaya koyduğu etkisiz performans sonrasında eleştiri oklarının hedefi olmuş ve kadro dışı bırakılmıştı.
Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, yardımcıları ve kulüp analizcilerinden son 3 yılın istatistik bilgilerine dair rapor çıkarmalarını istedi. Çıkan raporun sonucunda İspanyol futbolcunun biletinin neden kesildiği ortaya çıktı.
Güneş’e sunulan rapor doğrultusunda, en çok pozisyona girilen, en fazla gol denemesinde bulunulan ve en çok atak yapılan dönemin geçen sezon olmasına rağmen şampiyonluk yaşanan dönemlerden 8 gol daha eksik atıldığı belirlendi. Bu gelişme sonrasında da Şenol hoca, böyle bir istatistiğin ortaya çıkmasında direkt Negredo’nun bağlantılı olmasının ispatlanmasının ardından yolları ayırmaya karar verdiği öğrenildi.
(Fanatik)
QUARESMA'YA ÇİN KANCASI
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma'nın adı Çin kulüpleriyle anılmaya devam ediliyor. Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda başarılı bir performans ortaya koyan Quaresma'nın 4 Çin kulübünün kıskacında olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.
Quaresma için şu ana kadar yapılan en yüksek teklifin 9 milyon Euro olduğu ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin 12 milyon Euro'dan aşağı bir teklifi kabul etmeyi düşünmediği öne sürüldü.
(Takvim)
VIDA'NIN FİYATI BELLİ OLDU
Geçen sezonun ara transfer döneminde bonservissiz geldiği Beşiktaş'ta Pepe-Tosic ikilisinin gölgesinde kalan Domagoj Vida, Dünya Kupası'ndaki performansıyla değerini iyice artırdı… Everton, Leicester City ve Liverpool'un ilgilendiği Hırvat stoper için şu ana kadar gelen en yüksek teklifin 18 milyon Euro olduğu öğrenildi.
Siyah-beyazlılar ise Vida'nın bonservisini 30 milyon Euro olarak belirledi. Başkan Fikret Orman'ın, oyuncuyu transfer etmek isteyen kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü, pazarlıklarda kapıyı bu rakamdan açtığı öğrenildi. Tosic'ten 4.5 milyon Euro bonservis bedelini kasasına koyan, Ricardo Quaresma'yı 8 milyon Euro'ya Çin'e göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Vida'yı da 30 milyon Euro'dan satmayı başarırsa toplamda kasasına 228 milyon 360 bin TL koymuş olacak.
(Sabah)
PEPE YILLIK 7 MİLYON EURO'YU REDDETTİ
Çin’in Guangzhou Evergrande Kulübü’nden yıllık 7 milyon euroluk teklif alan Beşiktaşlı Pepe, “Hayır” dedi. Çin kulübü Beşiktaş’ın 9 milyon euro bonservis bedeli belirlediği Portekizli yıldız için siyah beyazlılara 8 milyon euro önerdi.
(Spor Arena)
BEŞİKTAŞ'TA GÜNDEM LACINA TRAORE
Finansal sıkıntılar yüzünden önünü göremeyen Beşiktaş’ta Metin Albayrak ve ekibinin getirdiği Lacina Traore ismi Şenol Güneş’in önünde duruyor...
Fakat 2.03’lük dev forvetin istatistikleri tecrübeli teknik adamın canını sıkmış durumda. Güneş’in önünde şimdi üç opsiyon var.
Birincisi Enes Ünal gibi fırsat transferlerini bekleyip, kiralama şansını zorlamak.
İkincisi 9 Ağustos’ta İngiltere’de transfer borsasının kapanması ve boşa çıkacak oyuncular için yapılacak tekliflere cevap alınmasını beklemek.
Ya da Lacina Traore veya benzeri tarzda bonservisi elinde olan oyuncularla en uygun şartlarda sözleşme imzalayıp, onlardan yararlanmaya çalışmak.
(Fotospor)
BEŞİKTAŞ'TA YENİ HEDEF: NANA OPOKU AMPOMAH
Beşiktaşlı Ryan Babel’in Alvaro Negredo’nun kazandığı parayı örnek göstererek maaşına zam istediği ortamda Gana’dan sürpriz bir iddia geldi. Siyah-beyazlıların Genk ve Fortuna Düsseldorf ile beraber Beveren’de forma giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nana Opoku Ampomah’ı istediği iddia edildi.
Öte yandan Şubat ayında çapraz bağlarını koparan ve henüz tedavi aşamasın tamamlamayan Wilfried Bony’den transfer açıklaması geldi… henüz tam olarak iyileşmediğini ülkesi Fildişi’nde tatil yaptığını açıklayan Bony, “Şimdilik, tatildeyim. Menajerlerimin görüşmeler yapmasına izin verdim. Benim için en önemli şey, iyi hazırlanmak ve sahalara hazır dönmek. Her yere gönderildi. Bazen Türkiye, bazen Çin, bazen Fransa. Bildiğim tek şey ise Swansea’nin oyuncusu olduğum. Marsilya mı? Marsilya'ya gideceğimi kim söyledi bilmiyorum. Haberim yok” sözlerini kullandı.
(Fotospor)
Ekvador'un Diario La Grada gazetesi, geçtiğimiz sezonun başında 2.5 milyon euro'ya Lazio'ya giden Felipe Caicedo'yu isteyen takımlar arasına Beşiktaş'ı da ekledi...
(Fotomaç)
LIVERPOOL, VIDA'NIN PEŞİNDE
İngiliz ekiplerinin uzun süredir gözetimi altında bulunan Vida’nın, Dünya Kupası’nda gösterdiği başarılı performansın ardından alıcıları da arttı. Daha önce İngiliz takımları Everton ve Liechester City’nin takibinde olan oyuncuya bu kez Liverpool’un teklifte bulunduğu öğrenildi. Kloop’un çalıştırdığı İngiliz ekibi, savunmasında bulunan Dejan Lovren’in yanına Vida’yı monte ederek daha uyumlu bir defans hattı oluşturmayı planlıyor. İki oyuncunun Hırvatistan Milli Takım’ın da ortaya koyduğu performans, Liverpool’da da aynı başarıyı göstereceklerine dair bir işaret olarak nitelendiriliyor.
Everton’ın 10 milyon euro, Leicester City’nin ise 12 milyon euro verdiği Vida’ya, Liverpool’un ise 13 milyon Pound (80 milyon TL) önerdiği belirtiliyor. Beşiktaş yönetimi de bu teklife sıcak bakıyor. Kartal, Vida’yı satarsa hem yüksek bir maliyetten kurtulacak hem de mali sıkıntılarını çözme konusunda iyi bir kazanç elde edecek. Ancak Teknik Direktör Şenol Güneş, Vida’nın gitmesine kesinlikle karşı. Güneş basın toplantısında da “Bu sezon stoperde Vida ve Pepe oynayacak” diyerek kamuoyuna bu mesajı vermişti. Ancak yönetim Güneş gibi düşünmüyor, “Değerini bulan her futbolcu satılır. Şimdi satma zamanı” ilkesiyle hareket ediyor.
(Akşam)
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