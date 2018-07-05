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Bunların başında da Babel geliyor. Menajer Ahmet Bulut, Babel için Flamingo'dan Beşiktaş'a 7 milyon euro'luk son teklifi getirmişti. Beşiktaş'ta istediği rakamı 10 milyon eurodan 8.5 milyon euro'ya indirmişti. Ancak Şenol Güneş "Babel benim için önemli bir oyuncu, takımı dağıtmayalım. Talisca'nın yerine kullanacağım" mesajı Başkan Orman'ı etkilemiş görünüyor. Orman; normal şartlarda 8 milyon euro'ya önceden satmayı düşündüğü Babel'in ücretine zam yaparak 2+1 senelik yeni sözleşme teklif edecek.





