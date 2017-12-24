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Arda'nın bu sezon Barcelona'da maç oynamaması ve son dönemde Milli Takım'da yaşadığı sorunlar Güneş'i düşündürüyor. Ayrıca hücumun kanatlarında görev yapan Arda'nın pozisyonunda Babel, Quaresma ve Lens gibi oyuncuların olması, 30 yaşındaki oyuncunun yedek kalmasına neden olabilir.