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Futbol

Beşiktaş, Arda Turan'ın transferinde sona yaklaştı

24.12.2017 - 11:56 | Güncelleme:

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    ARDA TURAN'DA SONA DOĞRU

    Beşiktaş ile Arda Turan arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona yaklaşılıyor.

     

     

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    Ntvspor'un haberine göre, Barcelona'dan ayrılacak olan milli futbolcu, menajeri Ahmet Bulut aracılığı ile siyah-beyazlılarla yaklaşık 1 ay önce temasa geçti. Durumu değerlendiren Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in ve camianın kararına göre somut adımları atacak.

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    Arda'nın bu sezon Barcelona'da maç oynamaması ve son dönemde Milli Takım'da yaşadığı sorunlar Güneş'i düşündürüyor.  Ayrıca hücumun kanatlarında görev yapan Arda'nın pozisyonunda Babel, Quaresma ve Lens gibi oyuncuların olması, 30 yaşındaki oyuncunun yedek kalmasına neden olabilir.

     

     

  • 4 24 Aralık Transfer haberleri - Arda Turan bombası
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    Bu durumun takım içi dengeleri bozma ihtimali deneyimli çalıştırıcının aklındaki soru işaretlerini arttırıyor. Galatasaray alt yapısından yetişen milli futbolcunun, siyah-beyazlı camia ve taraftarlar arasında yaratacağı etki de tam olarak kestirilemiyor.

     

     

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  • 5 24 Aralık Transfer haberleri - Arda Turan bombası
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    Bu konudaki farklı görüşler transferin olumsuz sonuçlanmasına neden olabilir. Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek isteyen Arda, yönetiminin kararını bekliyor.

     

     

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Yorumlar 6
  • Misafir 21 dakika önce
    Ya bjk fikret birezilyada mikiteryani arday ve ki işledi gitti paralar hesap soran yok medya bunları ya bunlaro
  • Misafir 56 dakika önce
    Arda Galatasaray için artık bitmiştir
  • Misafir 3 saat önce
    İnşallah gidiyor Beşiktaşa Galatasarayla hiç bir işi kalmayacak.
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