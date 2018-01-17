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Beşiktaş, Leicester City'de forma giyen Islam Slimani'yi kadrosuna katmak istiyor...

Sky Sports'un haberine göre Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın salı günü Leicester City'nin Fleetwood'u ağırladığı FA Cup maçını izlemeye gittiği, ve Cezayirli golcünün transferi için iki kulüp arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. İngiliz kulübü ise Cezayirli futbolcunun durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Leicester City, Premier Lig'de şampiyon olarak tamamladığı 2015-2016 sezonu sonrası, o dönem Sporting Lizbon'da forma giyen Islam Slimani için 28 milyon sterlin ödeyerek kulüp transfer rekorunu kırmıştı.

1 buçuk sezondur Tilkiler'de forma giyen Islam Slimani'nin, Claude Puel'in takımda çok fazla santrfor olduğunu açıklamasının ardından ayrılması bekleniyor. Bununla beraber Leicester City'nin Slimani'yi ucuza bırakmayacağının altı çizildi.

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