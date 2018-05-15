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DHA'nın haberine göre siyah-Beyazlı yönetim için diğer bir seçenekte yine bonservisi elinde olan oyuncular olacak. Bonservis bedeli ödenecek oyunculara kaynak sağlamak için de Quaresma dahil tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendirme kararı alan başkan Fikret Orman ve transfer komitesinin şu anda 'kesinlikle satmayız' dedikleri bir oyuncu bile yok.