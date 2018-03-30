Yeni sezonda takımın yaşlandığını da düşünerek revizyona gidecek olan Beşiktaş yönetimi bu konuda şimdiden genç isimlerden oluşan bir liste yaptı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, özellikle gurbetçi oyuncularla temaslarını uzun süredir sürdüren yönetimin takım içinde yaşı ilerleyen oyuncularla yolları ayıracak. Birçok bölgeye takviye yapacak olan yönetim Avrupa’daki Türk gençlerini ikna için yoğun uğraş veriyor. Listede başı çeken isimlerin başında olan ve Galatasaray’ın da almak için çalıştığı Mainz forması giyen Suat Serdar için görüşmeler hızlandı. 2021’e kadar sözleşmesi bulunan Serdar’ın yanı sıra Kenan Karaman ve Bilal Başacıkoğlu gibi genç oyuncular bulunuyor.

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