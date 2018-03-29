Gazete Habertürk'ün haberine göre; tesisin yapımı için planlanan arazinin devri konusunda bürokratik işlemlerde sona yaklaşan Siyah-Beyazlılar’ın akademide çalışacak futbol adamları için de görüşmelerini sürdürdüğü öğrenildi.

Konuyla ilgili Habertürk’e konuşan altyapıdan sorumlu yönetici Metin Albayrak, Serkan Reçber’in bu isimler arasında olduğunu doğrulayarak “Futbol akademisi için sadece Serkan Reçber değil, 3-4 isimle daha görüşüyoruz. Görüştüğümüz kişilerin görevi sadece altyapı ile ilgili olacak. A takımla herhangi bir bağlantısı olmayacak. Genç yetenekleri keşfedip kulübe kazandırarak, A takıma önerecekler. Anlaşırsak sezon öncesi çalışmaya başlayacağız” ifadelerini kullandı.