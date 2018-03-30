Sezon bitimi Ümraniye’de yapımı düşünülen ‘Futbol Akademisi’ için start verecek olan Beşiktaş, bu konuda Türkiye’nin en iyisi olmak istiyor. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göre, öncelik olarak fiziki şartları oluşturmak için gerekli izinleri alma aşamasına gelen Siyah-Beyazlılar’da konu için idari çalışmalar da başladı. Gündeme gelen akademi ile ilgili olarak yönetimin çok titiz çalıştığı ve Avrupa’daki örnekleri için de uzun zamandır görüşmelerin sürdüğü ortaya çıktı. Altyapı sorumluluğunu üstlendikten sonra mesaisini Fulya’da koordinatör Gökhan Keskin ile harcayan yönetici Metin Albayrak’ın önümüzdeki hafta Almanya’ya giderek burada Bayern Münih başta olmak üzere bazı Alman kulüplerinin altyapılarını inceleyeceği belirtildi.



‘HEP ÖNCÜ OLDUK’

Konuyla ilgili olarak Habertürk’e konuşan Albayrak, “Beşiktaş altyapı konusunda hep öncü olmuştur. Metin-Ali-Feyyazlı o efsane kadroya baktığımızda hemen hemen tamamı yerli olan ve uzun araştırmalar sonucu bulunan yetenekli gençlerden oluşan bir kadroydu. Yönetim olarak artık altyapıya çok daha fazla eğileceğiz. Çünkü gelecek orada. Taşıma suyu ile değirmen dönmez. Yıllardır özveri ile çalışan bir Altınordu Kulübü var. Hepimiz bu konuda birleşmeliyiz. Yetenekli oyuncu çıkmama sorunu yalnız Beşiktaş’ın değil, Türkiye’nin sorunu. Kuracağımız akademi ile herkese örnek olacağız. Bu konuda Türkiye’nin 1 numarası olmayı istiyoruz” diye konuştu

‘CHELSEA KULÜBÜ’NDE İNCELEME YAPILDI’

Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin arkasında kurulacak futbol akademisinin projelerinin de sona geldiği ve mayıs ayı başında projenin düzenlenecek bir basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı belirtildi. Bu arada Avrupa’da da çalışmalar yapan Kartal’da Metin Albayrak’ın yanı sıra başkan Fikret Orman’ın da işin içinde bizzat olduğu ve bundan 15 gün önce İngiltere’de Chelsea Kulübü’nde incelemelerde bulunduğu öğrenildi.